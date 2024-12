“Esperábamos que pidiera perdón”, dijo el hermano de Martín del Río tras el fallo

Diego del Río estuvo presente en la última audiencia por el juicio a su hermano Martín. Para él no fue fácil escuchar a los fiscales relatar cómo fueron los últimos minutos de vida de sus padres ni el accionar criminal de su hermano, que no solo intentó desviar la investigación hacia la empleada doméstica y sus hijos sino también contra su persona

Al oír el veredicto que condenó a Martín del Río a la pena de reclusión perpetua, abrazó a su mujer y a uno de sus amigos que lo acompañó en el juicio. Luego, se acercó a sus abogados y a los fiscales, a quienes visiblemente emocionado los abrazó y les agradeció.

Más tarde habló y contó sus primeras sensaciones. “Estamos conformes con la condena, conformes con el veredicto. La verdad que fue muy difícil todos estos dos años y tres meses que estuvimos esperando que llegue esto. Esperando que en algún momento pida perdón, que cambie”, aseguró en una entrevista con el sitio Infobae.

Y agregó: “Pero bueno, lo que vieron estos días fue más mentiras y más mentiras, y seguir acumulando. Y ese era su modus operandi y yo creo que eso fue lo que lo lleva a explotar”.

Tras ser consultado sobre el crimen en sí, respondió: “Siento que hubo un plan, no fue emoción violenta, siento que es algo que venía planificando hace un tiempo largo y lo peor de todo es que no entiendo por qué no dijo nada”. Además, supuso que quizás él no podía enfrentar a su padre”.

A su hermano solo fue a verlo una vez a la cárcel: dijo que fue una conversación imposible porque él solo decía que era inocente. “Me hubiera encantado creerle, pero no”. “Hasta el último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir que ‘me arrepiento, no lo hice’.

Tras el fallo, la abogada del empresario, Mónica Chirivin, adelantó que apelará la sentencia contra su cliente. “No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía y que la Fiscalía tenía un dominio absoluto de las pruebas, así que está todo como se esperaba”, entendió. “En Casación tal vez se revierta, como corresponde, pero no me quejo del veredicto, yo estoy muy conforme con mi trabajo”, indicó la letrada.n