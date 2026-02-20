Este año La Boca inaugurará un nuevo complejo histórico

En el extremo sur porteño, donde el Riachuelo fue durante décadas la puerta de salida de la producción argentina, el Gobierno de la Ciudad acelera la transformación de un enclave histórico en un nuevo polo cultural. Se trata de la antigua “Barraca Peña”, hoy uno de los sitios arqueológicos más relevantes de la zona sur porteña.

Ahora está siendo convertida en museo para reconstruir cómo era la vida portuaria y comercial durante los siglos XIX y XX.

Ubicada en la avenida Pedro de Mendoza 3003, en el barrio de La Boca, la barraca -cuya traza original data de 1774- lleva el nombre de su fundador, el comerciante gallego Francisco de la Peña Fernández.

Según el cronograma oficial, las obras concluirán en julio y, desde entonces, el predio abrirá sus puertas al público con una propuesta centrada en la memoria productiva del Riachuelo.

Modelo histórico

El conjunto arquitectónico es considerado uno de los mayores exponentes materiales del modelo agroexportador que consolidó a la Argentina a fines del siglo XIX. El predio conserva dos áreas destinadas a producción y acopio -una en pie y otra en estado ruinoso-, el almacén de ramos generales “El Triunfo” y el mercado de lana, carbón y frutos conocido como “La Lanera”.

La expansión del complejo comenzó en 1863 y llegó a incluir infraestructura logística de avanzada para su tiempo: una estación ferroviaria propia -Barraca Peña-, vinculada a un ramal del actual Ferrocarril Belgrano Sur; un puente levadizo que conectaba ambas márgenes del Riachuelo; y un muelle desde donde partían las mercaderías hacia Europa.

El sitio sintetiza así la articulación entre puerto, ferrocarril y comercio exterior que estructuró la economía nacional durante décadas.

Área protegida

En 2018, el predio fue declarado Área de Protección Histórica. La actual intervención no solo apunta a consolidar estructuras, sino también a integrar hallazgos arqueológicos de alto valor. Entre ellos, un patio con cisterna del siglo XVII descubierto durante las tareas de restauración y el llamado “Pecio”, un navío del siglo XVI hallado en Puerto Madero durante la construcción de un edificio y luego enterrado en terrenos de la barraca para su preservación.

“Barraca Peña es uno de los inmuebles más antiguos de Buenos Aires, con documentación previa al Virreinato Empezamos queriendo recuperar un edificio y fuimos encontrando capas de la historia de la ciudad. Proteger el patrimonio es preservar nuestra identidad”, explicó Jorge Macri.

La futura propuesta museográfica buscará recrear la intensa actividad comercial que definió el paisaje boquense y que quedó plasmada en la obra de Benito Quinquela Martín, cronista pictórico del bullicio portuario entre los siglos XIX y XX. El nuevo espacio se integrará al circuito cultural del barrio, que incluye el tradicional Caminito, el complejo Colón Fábrica y la Fundación Proa.

Las dos primeras etapas de restauración ya fueron completadas, con eje en la consolidación estructural del almacén “El Triunfo”. En las próximas semanas se avanzará con la instalación de salas de exhibición, la reapertura de la terraza mirador en “La Lanera” con vista al Riachuelo y la puesta en valor de los elementos recuperados del antiguo navío. El proyecto también contempla la construcción de un estacionamiento para micros turísticos y escolares.

Con esta intervención, la Ciudad apuesta a resignificar un enclave industrial como dispositivo cultural y a sumar un nuevo capítulo al debate sobre cómo preservar —y narrar— la historia productiva del sur porteño, una zona donde el pasado portuario todavía late bajo capas de abandono, contaminación y transformaciones urbanas.