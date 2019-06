Inauguraron una rotonda en Chivilcoy y estallaron los memes

La Municipalidad y el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, fueron blanco de burlas en las redes sociales después de la inauguración de una rotonda en la localidad. Fue en el marco del Día de la Seguridad Vial, el pasado lunes 10 de junio.

La rotonda fue construida sobre la avenida Calixto Calderón, a la altura del Hospital Municipal. En la misma jornada se procedió a la demarcación vial, la construcción de una dársena de motos fuera del nosocomio y la colación de un reductor vial a la altura de los Hogares San José y Lauhirat.

En este contexto, el jefe comunal destacó esta obra como “parte de las mejoras a la hora de ordenar el tránsito, para propiciar así la seguridad vial en una zona que cuenta con gran afluencia de vehículos y motos”.

Se presentó la nueva rotonda construida en la avenida Calixto Calderón para ordenar el tránsito a la altura del Hospital Municipal https://t.co/TPUHPpBChE @BritosGuillermo @ArturoPertosa @MMaleichuk @seguridadch pic.twitter.com/ekl7H3s0mM — Municipalidad Chivilcoy (@MuniChivilcoy) June 10, 2019

Por su parte, el secretario de Seguridad de la localidad, Arturo Pertosa, expresó durante el acto: “Estamos presentando esta nueva rotonda en la intersección de cuatro avenidas, donde está el ingreso al nosocomio local, que en conjunto con el reductor de velocidad y la dársena de motos, busca organizar la circulación de los vehículos y las motos”.

Las declaraciones de los funcionarios suscitaron comentarios en las redes sociales, donde consideraron que la rotonda, que fue delimitada por conos verdes y sin cordones, no podía ser calificada como una “obra”.

#AHORA El intendente @BritosGuillermo junto al secretario de Seguridad, @ArturoPertosa, inauguran una rotonda sobre la avenida Calixto Calderón, a la altura del Hospital Municipal, con el objetivo de ordenar el tránsito, en el marco del Día de la Seguridad Vial pic.twitter.com/WONiPZU4tL — Municipalidad Chivilcoy (@MuniChivilcoy) June 10, 2019

Las imágenes que compartió la Municipalidad en su cuenta oficial de Twitter fueron usadas para ilustrar diversos memes y comentarios irónicos y sarcásticos. Algunos compararon la rotonda con un OVNI y otros con conitos de dulce de leche, misiles y cascos de obrero, mientras que algunos cuestionaron que se desplazaran tantos funcionarios por una infraestructura tan modesta.

En Chivilcoy, el Intendente y su gabinete le rezan a un OVNI. pic.twitter.com/IrNOfTibZX — Lázaro Báez (@Lazaro_BaezOk) June 11, 2019

¡Felicitaciones Chivilcoy por la inauguración del primer ovnipuerto de la Provincia de Buenos Aires! pic.twitter.com/xKoL4QsQUc — eloficinista (@eloficinista) June 11, 2019

Un abrazo gregario a todo Chivilcoy. Que en paz descanse su rotonda. pic.twitter.com/TpxEPqhaGJ — Gregaria (@gregariarosario) June 12, 2019

Los Simpsons predijeron la rotonda de Chivilcoy. https://t.co/sUkPJjX2ww pic.twitter.com/HDlbBmf4GY — El Guerrillero (@LaGuerrillaFood) June 11, 2019

No se dejen engañar por la falsa inauguración de la rotonda, el municipio de Chivilcoy le está declarando la guerra a Bragado. pic.twitter.com/GmBEyUq8vI — Tuиguska Mon Amouя (@SrTunguska) June 11, 2019

La rotonda de chivilcoy con sus sombreritos de gnomos pic.twitter.com/PFEJ1q8cAQ — zim (@misantropo07) June 11, 2019

Los comentarios no pasaron desapercibidos por Britos, quien respondió a las burlas a través de su Facebook con un video en el que resumió los logros de su gestión. Junto a las imágenes, escribió: “Chivilcoy avanza y eso le duele a muchos, de los que no se preocuparon en su momento por las necesidades de los vecinos y los que inauguraron un complejo Federación FICTICIO, el cual no se podía habilitar, entre tantas otras obras inconclusas. Avanzamos con todos los palos en la rueda que quieran poner. La grieta déjenla para ustedes, nosotros trabajamos”.

