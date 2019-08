Juguetes con impuesto rosa: los ‘de nena’ pueden costar hasta el doble

Clara Fernandez Escudero / Liliana Chimenti

Aunque desde hace algunos años tanto los padres como algunos sectores de la industria del juguete trabajan en la deconstrucción de los conceptos binarios a la hora de elegirlos, la realidad es que aquellos publicitados directamente como “para nenas” –que detentan el color rosa o violeta en sus envoltorios, especialmente– aún ocupan más espacio en las góndolas y vidrieras que los que están asociados con la construcción social que hasta ahora se tenía de las actividades que prefieren los varones. Y, en algunos casos, pueden costar hasta más del doble. Un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca una “penalidad económica” en el consumo de juguetes considerados “para niñas”. “Se puede constatar que en promedio los juguetes más comprados orientados a nenas son más caros que los orientados a varones, a partir de la presencia de ‘impuesto rosa’ en productos de similares o de idénticas características que son más caros en su versión ‘femenina’”, analizan. El estudio relevó 83 juguetes “de nenas”. Fueron relevados 83 juguetes “para nenas”, cuyo costo promedio es de $ 1.128, mientras entre los 93 “de varones” que fueron tomados como muestra, la media es de $ 1.083. En el caso de los genéricos o sin distinción, el precio promedio por juguete salta a los $ 1.558. Si bien en ese sentido la diferencia de precios entre niños y niñas no es tan sustancial, sí aparece el “impuesto rosa” cuando se comparan productos genéricos con otros que tienen el color que el estereotipo asocia a las nenas: CEPA tomó siete casos, en los que hay diferencias que pueden ir del 3% hasta más del 200%.

Para la Cámara Argentina de Industria del Juguete (CAIJ) –que decidió no aumentar esta semana los precios– “la diferencia de precios no se genera por una cuestión de oferta, ya que muchos productos salen al mismo precio desde fábrica, sino más bien por la demanda, ya que las niñas son más exigentes para jugar y los varones eligen otras opciones más simples. Por ello, hay productos con más rotación y con la inflación se reajustan más que los que no se remarcan”, explica su vocero, Julián Benitez.