Juzgan a un cura salteño por abusar de un ex seminarista

El sacerdote Fernando Páez comenzará a ser juzgado mañana en la provincia de Salta como presunto autor del delito de abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido por ministro de culto reconocido y encargado de la educación.

El juicio estará a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, integrada por Ricardo Hugo Martoccia (presidente), María Soledad Rodríguez y Reinaldo Burgos (vocales).

En principio el debate concluirá el jueves 24 de octubre. Se espera la declaración de 33 testigos, entre los que se cuenta al obispo Luis Scozzina.

La víctima es un ex seminarista que radicó la denuncia en 2019 y contó que había sufrido abusos por parte de Páez entre 2015 y 2019 en la Parroquia de la Santa Cruz de Villa Saavedra, en Tartagal.

Durante el juicio, Aldo Hernández ejercerá la defensa técnica del imputado, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por Pablo Cabot.

La víctima tenía entre 18 y 21 años cuando supuestamente comenzaron los abusos. Era activo colaborador de la iglesia de su barrio. “Me daba abrazos y me decía te amo al oído mientras me daba besos en el cuello”, detalló el joven en su denuncia.

“Una de las manipulaciones que usó fue convencerme de que era un huérfano emocional, un herido y que la culpa era de mis padres. Hizo que yo me ponga en contra de mi familia y amigos para que confíe solamente en él”, relató.

El ex seminarista aseguró que intentó quitarse la vida: “En el transcurso del año intenté suicidarme dos veces, me autoflagelé los brazos y estuve tomando (bebidas alcohólicas) mucho”.

Sobre el obispo de Orán, que está citado a declarar en el juicio, aseguró que no le brindó ayuda. “Scozzina me dejó prácticamente en la calle”.

“Yo pedí ayuda al obispo Scozzina, y lo único que me dijo fue que vaya y lo encare a Paez como hombre y que le diga que se deje de molestar, es la única solución que él me dio. La iglesia me dejó desprotegido, no hicieron nada con él, no me hace bien tenerlo cerca de mi casa le pedí que lo saquen de acá y nada”, relató el joven.

También reveló que recurrió al obispo de Tucumán Carlos Sánchez: “Le dije que quería denunciar a Paez y no me quiso tomar la denuncia porque dijo que tenía que ser ante el obispo diocesano Scozzina o ante el obispado metropolitano, Mario Cargnello”.