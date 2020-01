La edición 2020 del FIBA pone la mirada en el género y la diversidad de los cuerpos

por Clara Fernández Escudero

Un grupo de chicas trabajan en un lavadero de autos y hablan de amor. Cuentan sus primeros besos, los asaltos, las inseguridades de la adolescencia. Pero tienen además algo en común: son mujeres trans y comparten ese espacio para hablar de sus experiencias. La obra se llama Mis Besos - Lavadero Artesanal, y la escribió y dirige Erika Halvorsen para el elenco de actrices de la tira Pequeña Victoria. “Apelé al teatro documental. Escribí relatos que tenían que ver con las experiencias de cada una. Mucha gente aún no se acercó a la problemática de ese colectivo, y el amor era una forma de hacerlo. Hoy las adolescencias trans tienen otras realidades pero a ellas les tocó ser un poco punta de lanza”, cuenta a PERFIL la autora.

La propuesta forma parte de la Maratón Abasto, que será el 1º de febrero y servirá –una vez más tomando distintos espacios de ese barrio porteño– como cierre del 13º Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que empieza el próximo jueves 23. “Este año, el desafío es transformar el espacio público, convirtiendo muchos de sus lugares y rincones en escenarios. La apertura y el cierre serán con grandes eventos que tendrán lugar en las calles de dos barrios emblemáticos de la cultura e historia porteñas: San Telmo y Abasto”, dice el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

A la casi inabarcable propuesta de 530 espectáculos en 115 sedes y la sensación de “ciudad tomada” por el teatro, la danza y más, el festival curado por Federico Irazábal le suma un foco interesante: el trabajo sobre el cuerpo para hablar de género y diversidades. “Me fui encontrando con obras que hablan de cómo los distintos actores sociales operan y ‘nos escriben’ para definirnos o cosificarnos”, explica el director del FIBA. “Y muchos son en modo ideología de producción: la obra no habla del tema, sino que lo es”, agrega. Así, MDLSX, de los italianos Enrico Casagrande y Daniela Nicolò, “tiene que ver con la idea de la identidad de género en un contexto posbinario. Trabaja la identidad como un flujo”, cuenta Irazábal. “También hay espacio para una compañía feminista queer que trabaja con el empoderamiento del cuerpo basado en el discurso de la pornografía y su estética (N de R: Oh My, en la Casacuberta).

Con el foco puesto en la toma de lugares no tradicionales para hacer performances donde el espacio se transforma en protagonista, la Plaza Brasil, al costado de la Facultad de Derecho de la UBA, se abrirá en horarios no convencionales (las 23 y la 1), a los que el curador define como “horarios trans, que no forman parte ni del día ni de la noche”, para las funciones de Orlando, una puesta suiza sobre el personaje trans que atraviesa siglos con videos, debate e instalaciones. Y en estreno, el genial Alfredo Arias presenta Hermafrodita, una puesta que recorre la historia del primer hermafrodita que se conoce, basada en un estudio de Michel Foucault. Para no perderse, hay que estudiar completo el catálogo en la web.

Más imperdibles

◆ Naturaleza trans, de Marianella Morena (Uruguay). Tres chicas de la frontera cuentan sus experiencias. En Dumont 4040.

◆ Beya Durmiente, de Victoria Roland. Una actriz DJ lleva a un viaje por la situación de una mujer atrapada por la trata. En El Galpón de Guevara, gratis.

◆ Amé, de Alejandro Berón. Poemas y musical. En Panda Rojo.

Entre Mabel Bianco y la ministra Elizabeth Gomez Alcorta.

Un encuentro para trabajar por una agenda común para las mujeres.

Esta semana, Mabel Bianco, directora de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (FEIM), se reunió con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con un objetivo doble: “Por un lado, quería saludarla ya en funciones en su cargo, algo que no habíamos hecho aún, y por otro, hacer una puesta en común” sobre la próxima XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizará en Chile del 27 al 31 de enero.

La médica y Defensora de Género de PERFIL tiene el foco puesto en el encuentro, dado que servirá “como una reunión regional con foco en lo global”: allí tendrá lugar también una reunión preparatoria con miras al encuentro anual alrededor del 8M en Nueva York, que este año estará dedicado a los 25 años de la Conferencia de la Mujer de Beijing, que marcó un punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. Adoptada de forma unánime por 189 países, armó un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género.

“Estamos trabajando con todo el grupo de ONGs para la condición de la mujer en América Latina y el Caribe”, contó Bianco. “Las que integramos este comité somos coordinadoras de redes regionales: están las afrodescendientes, las indígenas, Católicas por el Derecho a Decidir, redes de salud, educación y rurales. Llevamos lo que estamos haciendo las feministas de la sociedad civil; un documento con recomendaciones y preocupación por la situación en Chile, ya que quien presidirá la reunión (N de R: la ministra Isabel Plá) no se expidió sobre la violencia ejercida sobre las mujeres durante la represión de 2019”, agregó.