Luego de una semana, dieron de alta al joven agredido en Mar del Plata

Noticias Relacionadas Excarcelan a Galvano y a Brancamonte, implicados en el ataque de Mar del Plata

Pocos minutos antes de las 16 de este martes, Matías Montín fue dado de alta del Hospital Privado de la Comunidad (HPC), en el que se encontraba internado desde hacía una semana, a raíz de haber recibido tres botellazos en la cabeza en un boliche de Mar del Plata.

Si bien Matías, de 20 años, fue dado de alta del hospital, deberá permanecer en Mar del Plata para continuar con los controles médicos. Según adelantaron los profesionales que lo atendieron, no podrá realizar ninguna actividad que lo estrese o le genere cambios en su estado de ánimo. Tampoco podrá realizar ninguna actividad deportiva ni jugar con videojuegos en los que pueda expresar sus emociones.

En este sentido, Enrique, su padre, señaló al canal de noticias TN: “Deberá tener cuidados extremos, cuidados con un montón de cosas que no puede hacer, como ver una película de terror. No puede tener emociones. Va a ser un tratamiento largo de recuperación. Tenemos que cuidarlo para que no le queden secuelas”.

“Matías de entrada no lo tomó bien, no le gustó, pero le hicimos ver que está vivo, que es eso es lo más importante. Gracias a Dios puede hacer la vida de un señor de 80 años. Hace una semana no sabíamos si iba a poder caminar, abrir los ojos o si salía con vida”, agregó el padre del joven, minutos antes de ingresar al hospital.

Montín salió en silla de ruedas acompañado de sus familiares y enfermeros, pero apenas pudo se incorporó y caminó hacia el auto que lo llevaría a su domicilio en esa ciudad. Poco antes de subir al auto, Matías saludo a la prensa y fue aplaudido por algunos transeúntes que pasaban por la puerta del hospital.

Matías Montín, tras el ataque en el boliche: "Casi me sucede lo mismo que a Fernando Báez Sosa"

La agresión al joven

Como se recordará, Montín fue atacado el martes pasado por Gabriel Galvano y Andrés Bracamonte (hijo del jefe de la barrabrava de Rosario Central, Pillín Bracamonte) y Matías Belloso, cuando se encontraba con sus amigos en el boliche Ananá, de la zona de Playa Grande. Allí se produjo una pelea entre los dos grupos y, en su intención de separar, Matías recibió tres botellazos en la cabeza, que habrían sido dados por Galvano. A raíz de estos golpes, el joven fue internado en el hospital Privado de Mar del Plata en terapia intensiva ya que presentaba fractura de cráneo y una hematoma subdural.

Tras el hecho, Galvano, Bracamonte, escaparon de la ciudad pero fueron detenidos en la localidad de Zárate y remitidos a los tribunales marplatenses, donde quedaron imputados por lesiones graves. Mientras que Belloso, quien también escapó luego de la pelea, se presentó por sus propios medios y quedó imputado pero en libertad.

El domingo a la noche, y luego de permanecer cuatro días en el penal de Batán, Bracamonte y Galvano también quedaron en libertad, pero seguirán imputados en la causa.

Este lunes, Matías compartió un video en el que mostró su indignación por la decisión de la Justicia de excarcelar a Galvano y Bracamonte, los principales acusados. "Es injusto que yo esté acá y ellos gozando en una pileta. Yo estaba de vacaciones tranquilo, con mis amigos, y sucedió esto. Justo un año después de lo que le ocurrió a Fernando (Báez Sosa). Casi me sucede lo mismo", señaló la víctima desde la habitación del hospital marplatense.