Luego de que Santiago "Chano" Moreno Charpentier fuera internado nuevamente y una versión extraoficial marcara que "no lo pueden despertar", su madre dio detalles sobre su estado de salud.

"Tiene una habitación de terapia intensiva individual. Estamos con él. Todo el tiempo está acompañado. Le damos la mano, le transmitimos cosas que no sabemos si escucha. Es un momento difícil del que saldrá, porque no es la primera vez. Lo sabemos: es un luchador, un resiliente, quiere vivir, no tengo dudas de que va a salir adelante", dijo Marina Charpentier en la mañana de este miércoles.

La respuesta del entorno íntimo del músico llega después de que Luis Ventura contara en su programa Invasores de la TV que se encontraba en una situación delicada. "Voy a manejar esto como una versión extraoficial. Chano está con baja oxigenación por litio y antidepresivos. No lo pueden despertar, por eso sigue intubado", expresó.

Chano junto a su hermano Gonzalo "Bambi" Moreno Charpentier.

Qué dijo Marina Charpentier sobre Chano

En diálogo con Lanata sin filtro por Radio Mitre, su madre no desmintió estos hechos pero describió los problemas que enfrenta su hijo.

"Me gustaría decir otra cosa. Para todos los opinólogos que dicen 'por qué no lo internan un año, dos años, por qué toca, por qué no toca'. Mi hijo tiene 41 años, no tiene esposa, no tiene hijos, es un solitario en el fondo, y su dolor, su angustia básica, su angustia existencial, su alegría y su tristeza las expresa a través de la música", sostuvo.

En ese tono, agregó que el músico no puede dejar de trabajar porque un impedimento como ese le quitaría las ganas de vivir. "Su arte lo salva. Él necesita trabajar, él ama trabajar, a él eso es lo que le hace bien. Y por otro lado, aunque yo quisiera decidir sobre su vida, hay una ley de salud mental por la que yo estoy luchando que se cambie que a mí no me permite hacer lo que quiero con su vida: internarlo, sacarlo, ponerlo, cambiarlo. No se puede", continuó.

Santiago Chano Moreno Charpentier fue internado de urgencia nuevamente: cuál es su estado

Finalmente, se mostró confiada en la necesidad del ex Tan Biónica de enfrentar sus problemas y dijo que "si él tiene la voluntad de irse, se va". "Todas las veces que estuvo internado estuvo porque decidió estar ahí adentro", concluyó.

GI/fl