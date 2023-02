Preocupa la salud de Chano Charpentier

Trascendió que su nueva entrada en el Sanatorio Otamendi estaría relacionada con una recaída con sus adicciones. Su madre Marina, quien lucha fuerte y activamente por la Ley de Salud Mental, se expresó en las redes sociales: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro. Cómo siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”.

El año pasado en el Senado había señalado: “Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas”.

El pedido de Iván Noble tras la nueva internación de Chano Moreno Charpentier: "Córtenla con el show must go on"

Y en una entrevista con Gastón Pauls se sinceró: “Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y (mi hijo) ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos”.

Por su parte su hermano Bambi escribió en sus redes: “Gracias por el amor y las buenas energías para mi familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación, confiando en su fortaleza y corazón de luchador, para ponerse cada día mejor. Agradezco también al equipo médico por su calidad profesional y el cariño con el que atienden a mi hermano. Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos o cómo se debe ciudad a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosos de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante. Afortunadamente, recibimos manifestaciones de cariño y empatía que nos ayudan a atravesar esta situación con fuerza y esperanza”.

Marina Charpentier estalló contra los haters de Chano en medio de su internación: "Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro"

El estado de salud de Chano Moreno Charpentier está estable aunque es reservado.

JL