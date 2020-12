"Me asusta el mensaje de los que dicen que no confían en la vacuna de Sputnik V"

Noticias Relacionadas Comenzó la campaña de vacunación y el Gobierno espera un doble triunfo en el Congreso

"Es una gran alegría haberme vacunado. Es empezar a ver un cambio en esto que nos ensombreció la vida", aseguró la doctora Fabiana Geliberti, médica del hospital Argerich, una de los primeros efectores de la salud en recibir la vacuna contra el Covid-19 en el ámbito porteño, en el marco del inicio de la campaña nacional de vacunación con la inyección rusa Sputnik V.

"Me asusta el mensaje de los que dicen que no confían en la vacuna de Sputnik; el instituto Gamaleya es el único que logró una vacuna efectiva contra el ébola, y ayer, el presidente de Médicos Municipales dijo que la comunidad médica desconfía de la vacuna rusa. Eso es muy peligroso", aseguró la médica en declaraciones a radio El Destape." Ayer hicieron una operación mediática contra la vacuna. Hay mucha mala leche ", agregó. En este sentido, Gelaberti afirmó que “elegí vacunarme para que la gente entienda que es seguro. No tengo ninguna duda de la vacuna”, al tiempo de indicar que “me da mucha bronca las mentiras de los medios sobre la vacuna".

Más adelante, la especialista en Geriatría subrayó: "Es muy triste que usen el poder de los medios contra la vacuna. Hay que comunicar que esto es seguro. Gamaleya tiene la biblioteca de virus más importante del mundo y eso permitió que la vacuna salga rápido. Me deja atónita que desmerezcan el trabajo de tantos médicos, enfermeros y personal de limpieza”, completó.

El hospital Argerich fue el primero en comenzar a vacunar al personal de salud en la Ciudad tras recibir del gobierno Nacional las primeras 23.100 dosis de la vacuna Sputnik-V, que serán administradas al personal de primera línea de 17 hospitales del Sistema de Salud Público porteño y 20 del privado o dependientes de otras jurisdicciones.

La campaña de vacunación en la Ciudad se da un marco en el que se duplicaron los casos de coronavirus. Según datos del Ministerio de Salud porteño, en las dos últimas dos semanas se pasó de 300 a 600 casos diarios de contagios. Según explicó el ministro Fernán Quirós, “el objetivo es vacunar a 1.100.000 personas consideradas de riesgo, quienes serán inoculados a medida que el Ministerio de Salud de Nación vaya liberando partidas de la Sputnik V”.

Además de Geliberti, que realizó su residencia en ese hospital entre 1995 y 1999, y al año siguiente fue jefa de residentes, además de ser especialista en Geriatría y realizar guardias en ese nosocomio, también se vacunaron la enfermera Karina De La Iglesia; la bioquímica Marcia Pozzati; la kinesióloga Laura Fuertes, y el camillero Alberto Lannia.

CC/FeL