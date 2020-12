Con bombos y platillos, el Gobierno nacional comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus con la vacuna rusa Sputnik-V. Sin embargo, en medio de las controversias sobre el desarrollo del centro Gamaleya, el ministro de Salud Ginés González García admitió que el presidente Alberto Fernández "está nervioso porque no salen los papeles del estudio" en torno a la efectividad de la inyección en personas mayores de 60 años. Además, anticipó que el jefe de Estado todavía no se aplicará la vacuna.

Acompañado de Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, el titular de la cartera sanitaria nacional visitó el Hospital Posadas de Morón, uno de los centros de salud donde comenzó la campaña de vacunación este martes 29 de diciembre. Los primeros en recibir la inyección fueron Francisco Traverso, médico UTI; Flavia Loiacono, médica terapista; Miguel Soto, enfermero UTI; Viviana Acosta, viróloga; Lorena Del Valle, kinesióloga de UTI; y Ana María Antonaccio, de higiene hospitalaria.

Por qué aún no se vacunó el presidente

Durante el evento, Ginés González García dialogó con el personal hospitalario ante la prensa y se refirió a la controversia por la aprobación de Sputnik-V en personas de la tercera edad. "El Presidente está nervioso porque no llegan los papeles del estudio. El estudio es el mismo, lo que pasa es que la N, o sea el número de casos, de más de 60 años es mil y pico y quieren ampliarlo un poco más. Pero salió con la misma efectividad, con la misma cantidad de anticuerpos, salió muy bien con lo que está y todos los días se va sumando. Yo calculo que es cuestión de días", comentó el funcionario.

El ministro de Salud luego comentó que el jefe de Estado aún no se aplicará la vacuna, pese a que aseguró a mediados de diciembre que sería "el primero" en hacerlo. "El Presidente quería venir acá a vacunarse, pero si se vacunaba. Y después decidió que hasta que no pueda vacunarse no quería hacer ninguna imagen con esto", precisó.

En esa línea, González García sostuvo: "Me la voy a aplicar cuando me toque porque esté la aprobación para mi edad". Sin embargo, instó a la población a "no tenerle miedo a la vacuna" contra el coronavirus. "Hay que tenerle miedo a la enfermedad, no a la vacuna", subrayó.

El funcionario luego reiteró su agradecimiento a los trabajadores de la Salud: "Han respondido y siguen respondiendo. Esa es una de las razones por las que vamos a empezar a vacunar a los que tienen más exposición al riesgo y tenemos más necesidad de que nos sigan atendiendo", afirmó. Y agregó: "Este es el comienzo de una nueva etapa que nos tiene que seguir teniendo juntos, así como estamos juntos en todo el país en esta vacunación", agregó.

Ginés González García dialogó con el personal de salud vacunado.

Con humor

En otro momento de la charla, Ginés también bromeó con los médicos. "Che, cualquiera que se desmaye, ya saben, si necesitan un médico, no cuenten conmigo", dijo. Y sobre su propia aplicación de la dosis, afirmó, también en tono humorístico: "Todo el mundo sabe que yo soy inmortal, tampoco hay problema".

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, manifestó: "Es un día importante en las 24 jurisdicciones, que en forma federal se realiza la vacunación". La funcionaria consideró que la llegada de la vacuna al país "es un logro inmenso" que hay que "valorarlo", a la vez que realizó un llamado a "seguir manteniendo los cuidados porque la pandemia no terminó". "Hoy es el fin de una etapa y el inicio de otra", concluyó Vizzotti.

