Tres infectólogos responden dudas sobre la vacuna Sputnik V

El martes 29 de diciembre comienza en Argentina la primera etapa de vacunación con las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Rusia. Estas dosis, de aplicación voluntaria y gratuita, serán destinadas al personal de salud, población prioritaria por los riesgos de exposición al coronavirus.

En ese contexto, PERFIL consultó a tres infectólogos para despejar dudas con respecto a la seguridad, eficacia y efectos adversos de la vacuna, que fue aprobada por el Ministerio de Salud tras la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Los especialistas aseguraron a este medio que la Sputnik V tiene "un muy buen perfil de eficacia y seguridad", que los efectos adversos “no son graves” sino, por el contrario, los “lógicos y habituales” contemplados en los ensayos clínicos.

Eduardo López, infectólogo e integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno, detalló ante la pregunta de este medio que en el análisis de eficacia, el Instituto Gamaleya informó en su último reporte que la vacuna obtuvo una tasa del 91,4% en base a 22.714 voluntarios. “La vacuna hoy en Argentina está aprobada para menores de 60 años, el informe de la ANMAT dice que tuvo una eficacia del 95% en poco más de 12 mil voluntarios y que tuvieron escasos efectos adversos. En el último informe global del Instituto Gamaleya, del 14 de diciembre, con 22 mil voluntarios -de los cuales el 65% recibió la vacuna, y un 25% no- habla de una eficacia del casi 92%”, argumentó López.

“La vacuna tiene un muy buen perfil de eficacia y de seguridad”, dijo el infectólogo. Un dato que López consideró “alentador” del informe del Instituto de Investigación Gamaleya, es que de los individuos que recibieron la vacuna “ninguno tuvo una enfermedad grave, en cambio sí los que recibieron placebo”. Si bien algunos de los vacunados tuvieron eventos adversos menores a corto plazo, como dolor en el punto de inyección y síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, debilidad, fatiga y dolor de cabeza, no se identificaron eventos adversos inesperados como parte de la investigación, detallaron los desarrolladores.

“La gente tiene que entender que, hoy por hoy, los datos que hay de efectos adversos son los lógicos”, señaló el especialista. “Los datos que hay son todos análisis interinos, similar a los análisis que hicieron Pfizer, Moderna o AstraZeneca. El seguimiento de los efectos adversos no termina, solo que en situación de emergencia vinculada a la pandemia se logra la aprobación para su uso de emergencia”, aclaró.

Eduardo López dice que la vacuna es segura, aunque dice que faltan datos sobre mayores de 60.

No obstante, el especialista e integrante del Comité de Expertos remarcó que sería necesario tener más datos sobre la aprobación en mayores de 60 años en lo que se prevé será la próxima etapa de vacunación a nivel nacional. “Creo que todavía necesitamos más datos sobre la franja etaria de mayores de 60 años, y que es bueno que pronto aparezca esa información, porque la estrategia de vacunación de Argentina es la vacunación de población vulnerable, la que más se enferma y más recibe hospitalización”, amplió.

Para Ricardo Tejeiro, infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), no hay razones ni inseguridades para que alguien decida no aplicarse las dosis de la Sputnik V. “¿Por qué alguien decidiría no vacunarse? Es una vacuna que está autorizada por la ANMAT, con la que ya hay una experiencia muy importante de población vacunada, sobre todo en Rusia, y que ha demostrado una eficacia y una seguridad muy importante. No veo por qué no”, planteó en comunicación telefónica con este portal.

En relación a los efectos adversos que se mencionan en un documento interno de la ANMAT, en el que se detalla 12 casos graves que de eventos como "cólicos renales, trombosis venosa profunda y un absceso en un miembro”, el integrante de la SADI expresó que los efectos adversos “están registrados en todos los estudios”. “Esta vacuna, como también otras, tienen eventos adversos y es lo habitual. No es nada del otro mundo, ni nada nuevo o que haga cambiar conductas de ninguna manera”, dijo.

Tejeiro consideró que la desconfianza proviene de lo difundido por los medios de comunicación: “No se escuchó a ninguna sociedad científica rechazar u oponerse a la vacuna. En los medios se puso en discusión, pero no escuché a nadie de ninguna sociedad científica decir que no habría que usar la vacuna”, sostuvo.

En una línea similar a la de sus pares, el infectólogo y director del Centro de Enfermedades Tropicales de Córdoba, Hugo Pizzi, explicó que los efectos adversos observados tras la aplicación de la vacuna son “muy comunes” y opinó que “es muy común la molestia en el lugar de la inoculación, el dolor de cabeza, la fiebre”. Y agregó: “Pero los que trascendieron como cólico renal, abscesos o un coágulo de venas internas, es muy poco atribuible a vacunas, seguramente son relacionadas a otras patologías previas de las personas”.

Pizzi opinó ante la consulta de este medio que el Instituto Gamaleya “es muy prestigioso”. “En el año 2015 hicieron dos vacunas que terminaron con dos epidemias, la del ébola y la del MERS en Medio Oriente. Casualmente, la del MERS es prácticamente muy parecida y se tomó como base el diseño para desarrollar esta vacuna”, dijo.

Las expectativas del personal de salud

Respecto de la expectativa del personal médico y de salud, que desde este martes podrá recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, los especialistas coincidieron en que prima ante todo la necesidad de comenzar a inmunizarse ante el avance de la pandemia.

“Tengo la sensación de que la vacuna va a ser bien recibida por el equipo médico, porque la realidad es que la vacuna se necesita”, dijo Eduardo López. Para Tejeiro, hay expectativa en el personal de salud, y también resaltó que “es una de las pocas posibilidades que hay hoy”. “No hay otra opción en este momento, no tenemos otro método de prevención y no cabe duda que es necesario”, expuso.

En el personal médico, dijo Pizzi, percibe “esperanza, expectativa e ilusión” ante la vacunación. En Córdoba, “se han anotado un porcentaje a nivel de colegios y de consejos que es prácticamente del 98% de los médicos, enfermeros y personal de limpieza que están en la primera línea de batalla”, afirmó.

“Cerramos el año en el Hospital Nacional de Clínicas con una cantidad de muertos que conmociona. Creo que todos estamos ansiosos de inmunizarnos, es la manera de salir de un virus impredecible”, cerró el especialista.

