Messi, el fenómeno cultural que no para de crecer

Lionel Messi no es un simple embajador del deporte argentino. No es el mejor jugador de fútbol del mundo (o sí, pero no viene al caso). Ni el deportista más preponderante de la historia universal. Es algo más que eso. ¿Un Dios? Para el papa Francisco no, pero para muchos argentinos seguramente sí. Es que su figura rompió con la barrera del sonido. Messi es la expresión del arte callejero en las paredes de todas las ciudades de Argentina. Es una estatua en una plaza (y en la Conmebol) y una gigantografía en la India. Es todo eso. Y más.

Es el espejo de muchos niños que empiezan a jugar a pelota. Y también la imagen del circo más famoso del planeta, porque Cirque du Soleil lo eligió para rendirle un tributo como hizo con otros artistas emblemáticos.

Messi y Marcos de "Gran Hermano", los nuevos influencers de la cultura

La compañía decidió crear un espectáculo inédito que conmemora el talento y las habilidades excepcionales de Messi, y que se presentará por primera vez en la provincia de Salta, el 14 de julio próximo en el estadio Delmi (Ibazeta y O’ Higgins, Salta Capital).

“Desde el principio, cuando creamos este espectáculo con el Cirque du Soleil, Leo Messi y Sony Music, imaginamos su llegada a la Argentina. Nos llena de orgullo que Salta sea la primera provincia del país en abrirle sus puertas. No tengo dudas de que el público quedará deslumbrado con este maravilloso show que traduce artísticamente el talento inigualable que Leo nos regala en cada partido”, cuenta Sergio Lavié, cofundador de Popart Music.

Con una impresionante puesta en escena, acrobacias de primer nivel y efectos visuales sorprendentes, Messi10 promete una experiencia inolvidable.

LN