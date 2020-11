Mujeres con discapacidad buscan visibilizar las violencias que afectan sus derechos sexuales

La idea de que no deben maternar aunque quieran, de que no son deseadas o de que no pueden decidir cómo manejar su vida sexual y reproductiva son sólo algunos de los prejuicios que derriba #SomosDeSeAr, una campaña audiovisual liderada por mujeres con discapacidad de todo el país que reclaman el fin de las distintas formas de violencia que les impiden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

"Las problemáticas más comunes tienen que ver en primer lugar con el prejuicio de que las mujeres con discapacidad son asexuadas, que no están interesadas en la temática o que no están en condiciones de ejercer su sexualidad, lo que está reflejado en varios de los spots", señala Sofía Minieri, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

"Otras de las problemáticas tienen que ver con las dificultades que se les presentan cuando quieren acceder a los servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva, no sólo referido a la accesibilidad física (ausencia de rampa) o comunicacional sino a barreras actitudinales, como por ejemplo, que le hablan al acompañante en lugar de a ellas", agrega.

Los spots, que comenzarán a difundirse desde este 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), reivindican el derecho de las mujeres con discapacidad al goce y a vivir plenamente su sexualidad, además de que visibilizan las barreras de accesos a los servicios de salud. Los materiales serán difundidos a través de redes sociales con el hashtag #SomosDesear.

Testimonios

"Cuando vamos a pedir métodos anticonceptivos nos tratan como niñas. Te quieren poner sí o sí implante, DIU o esterilizarte. Piensan que no podés entender cómo usar las pastillas", cuenta una mujer con discapacidad del noroeste argentino. "El médico de mi primer embarazo me trató muy mal. Me dijo que era una inconsciente. Y que debía ir a cesárea sí o sí, además de que no debía volver a quedar embarazada. Tuve dos niños, ambos por parto natural", agrega otra mujer, también del NOA.

Y una tercera, con discapacidad motriz que vive en Capital Federal, suma: "Tengo nódulos en las mamas, con mi ginecóloga necesitamos saber cómo son. Pero hace dos meses que recorro hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y ninguno tiene un mamógrafo accesible. Son todos muy altos, con la silla de ruedas no llego. Y a las mujeres de baja talla les pasa igual".

Estas son algunas de las experiencias que más de 80 mujeres con distintos tipos discapacidad de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires compartieron durante un conjunto de ocho talleres que la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) realizó durante 2019.

"Las mujeres con discapacidad se enfrentan con múltiples formas de violencia a lo largo de su vida, que actúan de forma interseccional, y quedan en evidencia al momento en que necesitan acceder a bienes y servicios de salud, constituyendo claros ejemplos de violencia institucional; a las barreras que determinan la discapacidad, se le agrega la discriminación por género, clase (las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar consecuencias socioeconómicas adversas que las personas sin discapacidad), identidad sexogenérica, racialización", señala Malena Correa, del equipo de FUSA Asociación Civil (FUSA AC).

La campaña

Según sus organizadoras, el contenido de este trabajo es el resultado de la puesta en común de las experiencias de mujeres de casi todas las provincias en los talleres DeSeAr con Inclusión, una iniciativa conjunta de FUSA Asociación Civil y REDI que cuenta con el financiamiento del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

DeSeAr con Inclusión es una iniciativa conjunta de FUSA AC y REDI. Es desarrollada con el apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Se trata de una iniciativa innovadora en el país con el objetivo de eliminar la violencia hacia las niñas y mujeres, especialmente la violencia institucional que experimentan en el acceso a los servicios de salud las niñas y mujeres con discapacidad.

