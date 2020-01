Murió la mujer que había sido herida por el ombú caído en Constitución

Elsa Muñoz, la mujer de 83 años que había resultado herida este mediodía por la caída de un ombú mientras esperaba un colectivo de la línea 148 en Constitución, murió horas más tarde en el Hospital Penna. Según trascendió, la mujer estaba siendo operada como consecuencia de las graves fracturas sufridas cuando las enormes ramas del árbol cayeron sobre la parada a metros de Lima y la avenida Garay, y no pudo resistir el trance falleciendo en las últimas horas de la tarde. Otras personas que también estaban en ese lugar tuvieron más suerte y alcanzaron a correr al ver que el árbol comenzaba a inclinarse, pero la víctima no alcanzó a reaccionar con la celeridad que la angustiante situación requería y fue alcanzada de lleno por árbol, con el triste desenlace mencionado.

Durante largo rato los bomberos trabajaron con sierras para retirar del lugar a la mujer, que se mantuvo consciente durante todo ese lapso, pero ya los médicos del SAME que se encargaron de la primera asistencia advirtieron que presentaba serias fracturas. Muñoz fue derivada de urgencia al Hospital Penna, en Parque Patricios. Según indicó el comandante Costa, del cuartel de Bomberos de Barracas, "se produjo la caída de un ombú de los llamados históricos, y una mujer que esperaba un colectivo para ir hacia provincia fue impactada por el tronco y algunas de las ramas". El oficial precisó al canal de noticias TN que la mujer sufrió heridas en un hombro y "podría tener comprometida la cadera", y mientras era rescatada, los bomberos procuraban mantenerla serena y consciente.

"Algunas persoans corrieron, pero la abuela no pudo correr y quedó abajo del árbol. Yo quise llevarle agua, pero los policías no me dejaron, me decían que ya venían los bomberos", contó una mujer que atiende un kiosco cercano.



En el caso tomó intervención la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 17, mientras que el Gobierno porteño inició una investigación para relevar el estado de los árboles en la concurrida zona, donde el movimiento vehicular y de peatones es incesante.

