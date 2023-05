“No me van a quebrar, esto no termina acá”, dijo la actriz en una conferencia

Apenas se conoció la noticia de la absolución de Juan Darthés por parte de la Justicia brasileña, Thelma Fardin y su equipo de abogados, compuesto por Carla Junqueira de Brasil y Martín Arias Duval, de Argentina, realizaron una conferencia de prensa en la sede local de Amnistía Internacional, ubicada en el barrio porteño de Colegiales.

Junqueira confirmó que apelará la decisión de la Justicia brasileña, al tiempo que calificó al fallo como “conservador” y “sin perspectiva de género”.

Para la letrada “Darthés no fue declarado inocente, ya que el fallo sostiene que sí hubo actos de violencia sexual y que si hubieran pasado después de 2010 la ley aplicable sería otra”. “Es una situación de tecnicismo legal. El delito pasó en 2009, el Código Penal de Brasil exigía prueba de acceso carnal con penetración para la caracterización del crimen de violación. Una reforma del Código en 2010 dejó de exigir esta prueba”, entendió.

Por su parte, Fardin aseguró que no deja de sorprenderla “la violencia de los sistemas judiciales” como el de Brasil, que “no tienen perspectiva de género”.

Al hacer referencia al fallo que absolvió al actor, dijo que lo que se busca es “perpetuar” el abuso contra los y las menores de edad y se preguntó: “¿Qué pretenden?, ¿que las víctimas se filmen mientras son abusadas?”.

La actriz, además, pidió al resto de las mujeres abusadas “que sigan adelante con sus denuncias y no se dejen adoctrinar” por el fallo que absolvió a Darthés. Más adelante, señaló que “está probado que hubo abuso sexual. Pero que prescribió, como si una pudiera elegir cuando a una la abusan”.

“Mi verdad es la verdad, y no la cambia este fallo. Este juez no me vio llorar cinco horas cuando declaraba mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas absolutamente violentas”.

“Como en su fallo el juez no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba, porque nunca alcanza. Lo que no alcanza es la Justicia, estar a la altura de la sociedad.

“Estoy cansada, pero no me voy a quebrar. Esto no termina acá”, concluyó Fardin