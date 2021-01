Delegado de ATE: "Nos preocupa abrir escuelas sin que se vacune a la población"

Gabriel Rosenstein, médico del hospital Tornú y delegado de ATE, alertó sobre la situación escolar y la pandemia y expresó que "Larreta quiere volver a clases presenciales, pero no hay plan de vacunación". A su vez, lamentó la realidad de los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad: “(El Gobierno) nos ofrece migajas”, declaró.

"Nos preocupa abrir escuelas con 1.500 casos por día en CABA y sin que se vacune a la población", afirmó Rosenstein en diálogo con El Destape Radio, quien además explicó que en la provincia de Buenos Aires hay un plan de vacunación, “con una gestión que prepara una vacunación masiva”, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires “no se habló nada sobre la vacunación y siguen insistiendo con abrir las escuelas”.

Tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su ministra de Educación, Soledad Acuña, inauguraron el Programa Escuela de Verano, donde, desde lunes 4 de enero, más de 17.000 alumnos de la Ciudad de Buenos Aires tienen clases de refuerzo. Funcionará hasta el 29 de enero y se lleva a cabo en 131 escuelas y tres predios porteños.

Por su lado, Rosenstein afirmó que no sabe cual es la base científica de “llevar chicos a las escuelas con padres que no están vacunados”. “¿Dónde se van a vacunar a los docentes? Están planteando vacunar en hospitales donde no hay espacio para vacunar", manifestó.

Además, sostuvo que el Gobierno porteño “hizo una gestión desastrosa con la pandemia” y que “hay una improvisación absoluta”, y remarcó la necesidad de pensar rápidamente en una “estrategia de vacunación”.

“Nos la quieren pintar, poniendo en Costa Salguero un lugar para hisopar a los viajeros, pero hay colas terribles en las unidades febriles, donde va la ciudadanía. Ellos gobiernan para la gente de recursos”, aseveró Rosenstein.

Finalmente, sostuvo que “la campaña mediática contra la vacuna Sputnik V es lo más perverso que se podría pensar en esta situación".

Paritarias

En cuanto al salario y las condiciones laborales del personal de la salud, Rosenstein se mostró desanimado y relató: "En CABA nuestro salario perdió un 60% en los últimos 4 años, en una gestión que lleva 13 años. Por esa razón, hicimos un paro de 36 horas y movilizaciones, y frente a esa situación, Larreta ofrece un aumento del 22%, pero son paritarias que corresponden al 2019, es decir, es una recomposición que viene atrasada un año".

En este sentido, el delegado de ATE declaró que “nos ofrecen migajas” y, en tono irónico, sostuvo: "Es tan perverso que me animo a pensar que este aumento es para poder pegar los peajes, el parquímetro y todos los aumentos que Larreta generó por otro lado”.