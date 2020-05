Optimizá el ahorro de energía en cuarentena: mitos, verdades y preguntas frecuentes

La cuarentena o "aislamiento social, preventivo y obligatorio" produjo que la demanda eléctrica subiera alrededor de 10% interanual, principalmente por el mayor uso residencial. Al estar aislados, los usuarios se encuentran en constante uso de sus electrodomésticos y esto genera que la demanda de artefactos eléctricos tienda a ser más elevada. Esto genera un mayor consumo de electricidad e impactando directamente en el valor de las facturas de luz.

Es fundamental poder hacer un uso responsable de la misma para evitar caer en consumos innecesarios.

A continuación, le trasladamos a expertos en la materia, algunos mitos y problemas frecuentes que hay sobre el tema.

—Hay mucha ansiedad entre quienes permanecen en cuarentena. En este contexto, no son pocas las personas que suelen abrir y cerrar la heladera muchas veces buscando algo que comer. ¿Es verdad que esta acción va en contra del ahorro de energía? ¿Por qué?

—Sí, es verdad ya que de esa manera hay un ingreso de calor y sale el frio contenido en la heladera. Cuando la apertura es constante implica que el motor tiene que volver a trabajar a mayor intensidad para recuperar la temperatura anterior a la apertura. Cada vez que el motor se encuentra en funcionamiento se consumen 1000 Watts. Por eso mismo, cuanto menos se realice esta acción al día, más se ahorra, expresó Fernando Ferrari, jefe de producto categoría Línea Blanca Newsan.

Tips para ahorrar y cuidar el planeta

—Arrancan los días con temperaturas más bajas. Un aparato de aire acondicionado activado en modo calefacción no gasta tanto que como cuando está seteado en modo frío. ¿Verdad o mentira?

—No hay razones para pensar eso. Un equipo de AA funciona eficientemente cuando se configura una temperatura que no lo sobreexija. Lo importante es setear una temperatura cómoda que climatice el ambiente y no fuerce al equipo. En épocas frías se recomienda fijar la temperatura en 21° para que el equipo rinda mejor. Por ejemplo: si hace 40 grados, y fijas el aire en 15 no va a apagar nunca. Lo mismo sucede en el caso inverso, si hace 0 grados y lo fijas en 30. En ambos casos el equipo no corta nunca y es igual de ineficiente, argumentó Victor Zhong, jefe de producto categoría AA Newsan.

—Dormimos mal y hasta nos dejamos en ocasiones aparatos encendidos: el televisor es un ejemplo. Los televisores modernos no gastan nada de energía, no hay problema en dejarlos prendidos toda la noche: ¿verdad o mentira?

—Hoy el promedio del tamaño de pantalla en Argentina es más o menos 40/42 pulgadas. Un televisor de 43 pulgadas consume 75 Watts (W) prendido, (versus 1W apagado). Si se multiplica esa cantidad por 8 horas de noche, por 30 días, el resultado son 18.000 Watts o 18 kilowatts al mes. En promedio, en una casa en donde el termo tanque y la cocina son a gas, se utilizan entre 400 y 500 kilowatts por mes. Por lo tanto, el consumo del televisor representaría aproximadamente entre un 3 y 4 % del consumo mensual. Más allá de lo más o menos representativo de este consumo, la recomendación siempre es evitar consumos innecesarios y apagarlo, comentó por su parte Christian Stuhldreher jefe de producto categoría Display de Newsan.

—Situación hipotética: usamos demasiado la cafetera (o la procesadora) y se quemó. Llegó el momento de comprar una nueva. ¿Consejos para elegir y comprar un electrodoméstico no sólo por su diseño y función sino por el ahorro energético?

—En el caso de la cafetera depende del tipo de uso. La cafetera expresso puede preparar solo de a 1 o 2 pocillos dependiendo del equipo; la de filtro prepara de a grandes cantidades, según el volumen de la jarra. En cuanto al consumo es casi equivalente. Por último, la cafetera de filtro mantiene caliente el café hasta dos horas después, mientras que la expresso es para consumo inmediato, destaca Marías Caridi, jefe de producto categoría pequeños electrodomésticos de Newsan.

—El lavarropas es uno de los grandes consumidores de energía del hogar: ¿cuáles serían las tres claves indispensables que nadie debe olvidar sobre cómo usarlo de manera inteligente?

—A pesar de los años, se mantiene el mito de que el lavarropas consume mucha energía. Los avances tecnológicos de nuestros lavarropas han hecho posible que tengan un consumo muy por debajo del imaginario que tienen las personas. Sin embargo, para mejorar incluso ese consumo, podemos señalar algunos tips a la hora de lavar, enfatiza Carlos Bruno, jefe de producto categoría Línea Blanca Newsan. En este sentido, los consejos se centran en:

1. Lavar con agua fría: la tecnología de lavado y los detergentes que usamos otorgan una alta performance aún con agua fría.

2. Hacer tandas de lavado: según los tejidos y colores lo permita, separe, aguarde y maximice la capacidad de ropa dentro del tambor del lavarropas.

3. En caso de manchas, remoje parte de la prenda en agua y dosifique una pequeña parte de detergente sobre ella. No será necesario usar un programa extenso para eliminar la mancha (sino la acción química del detergente nos ahorrará tiempo y dinero).