Pasaron casi 24 años del crimen de Carolina Aló. La joven de 16 años recibió 113 puñaladas de parte de su novio, Fabián Tablado. En 1998, luego de un juicio, se lo condenó a pasar 26 años tras las rejas de forma efectiva, sin embargo, podrá salir de prisión el próximo 28 de febrero, unos 3 años antes de cumplir la pena. Ahora, el padre de la joven organizó una junta de firmas para evitar que eso suceda. "Estoy a favor de la pena de muerte en casos aberrantes", afirma.

"La sociedad argentina se cansó de que liberen a los asesinos así como así. No hay ningún tipo de prurito en los jueces, sino que como matemáticamente y como les dan los números los liberan y no importa que estén mal de la cabeza, ni que los estudios psiquiátricos digan que no pueden reinsertarse en la sociedad", expresó Edgardo Aló, padre de Carolina, en diálogo con PERFIL. A Tablado se le realizó el cómputo diferenciado que preveía la ya derogada Ley 24.390, más conocida como del "2x1", que estaba vigente al momento de ese hecho y por ello se le contabilizan doble los días que estuvo en prisión preventiva.

"Yo estuve con el juez de San Isidro Alejandro David y le dije que antes de firmar algo mire a su hija a los ojos y ahí iba a ver los ojos de Carolina y de todas las víctimas. Vamos a pelearla, haremos las marchas y los escraches que correspondan, creo de igual manera que este chacal no va a poder caminar mucho por la calle", reveló el padre de Carolina. Además, recordó con indignación: "En el juicio corrupto de 1998 dijeron que 113 puñaladas no había alevosía ni ensañamiento, una locura".

Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a Carolina Aló el 27 de mayo de 1996. La víctima tenía 16 años. Foto: Cedoc

"Le pedí al juez que no juzguen en forma matemática, sino que se basen en los estudios psiquiátricos, los que dicen que este chacal aún no está apto para salir, es más, en algunos dicen que está peor que en el '96, que es un sádico, perverso, narcisista. Es un tipo que amenazó e intentó matar a dos mujeres dentro de la cárcel, hizo lo que hizo con Carolina, entonces no puede salir. Ojalá aplique el sentido común y que los jueces no esperen que sus hijas, hermanas o familiares caigan en manos de estos psicópatas. El psicópata no es un enfermo porque el primero se cura, el segundo no. El psicópata no acepta un 'no', él la mató a Carolina por el simple hecho de decir 'si no sos mía no sos de nadie'", agregó Alo.

Indignación. "A este chacal le dan todos beneficios, lo hacen estudiar en la cárcel. Le bajaron la pena porque hizo un curso de carpintería, ¿estamos todos locos? Estamos en el mundo del revés. Les ponen patrulleros que lo llevan a la facultad, llevan profesores a la cárcel. Entran asesinos y salen doctores. ¿Esa es la Justicia?", planteó el hombre.

Aló denunció a este medio que Tablado volverá a matar si recupera su libertad: "Creo que este tipo va a volver a la cárcel, pero lo hará con una muerte más en su mochila. Lo peor es que toda mi familia está amenazada, la exmujer y la suegra también lo están. La justicia está hecha para los delincuentes", completó.

En el juicio que se hizo en 1998, Tablado fue condenado a 26 años de cárcel. Foto: Cedoc

Concientización. Aló preside una fundación que lleva el nombre de su hija, y desde allí lucha a diario contra la violencia de género. "Siempre digo en las charlas de concientización que doy en los colegios, que hay una frase que les tiene que quedar grabada, cuando les dicen 'yo te amo' es todo muy lindo, pero después cuando cambian la 'e' por la 'u', es decir que esa frase se transforma en 'yo, tu amo', ahí tienen que cambiar e irse porque lo que va a cambiar es su vida, pero la cambian por la muerte. No esperemos que nuestros hijos se transformen en pancartas para hacer algo", aconsejó.

Fabián Tablado en la actualidad, a casi 24 años del crimen de Carolina Aló. Foto: Cedoc

Por eso, Edgardo señaló: "Pongo siempre como símbolo la figura de la Justicia que es una mujer que tiene los ojos tapados, no ve la realidad. Es muda, lógicamente no dice absolutamente nada en contra 'de'. Está sentada porque no camina, tiene una espada oxidada porque no la usa y tiene una túnica muy grande donde tiene muchos bolsillos. Entonces falla de acuerdo a la ocasión, porque en el '98 que en 113 puñaladas no hayan visto alevosía ni ensañamiento no se le puede ocurrir a nadie".

Lucha. "Todos los días me levanto a dar una batalla, a pesar de haber perdido una guerra. Hay muchas 'Carolinas' dando vueltas y en peligro todavía, los jueves tienen que saber que no pueden estar libres estos tipos .Voy a ir hasta el hueso porque yo en la tumba de mi hija le juré que iba a ser la sombra de este chacal", concluyó Aló.

Reclamo. La petición para firmar se encuentra disponible en la plataforma Change.org y sostiene el siguiente texto: El 27 de mayo de 1996, Fabián Gerardo Tablado asesinó de 113 puñaladas a mi hija Carolina Aló y en 1998 fue condenado por homicidio simple, a pesar de la alevosía y ensañamiento que demostró. En 2013 fue declarado reincidente y condenado por amenazas a 26 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.

Debería estar preso hasta fines del 2022 pero el Juez Alejandro David decidió bajarle la pena y darle libertad condicional, por lo que saldría el 28 de febrero. No podemos permitir esto, si este hombre sale libre volverá a matar, quedó claro en las amenazas a nuestra familia y su nueva condena, que al ser efectiva no debería ser reducida.

Tablado es un reincidente constante. Además del femicidio a mi hija, en la cárcel intentó matar a dos mujeres también y amenazó de muerte a nuestra familia y a su esposa.

Mi hija tenía tan solo 17 años cuando Tablado la persiguió por varios ambientes de su casa y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería. En ese momento no existía la figura del femicidio así que fue condenado por homicidio simple a 24 años, lo cual fue una gran injusticia porque se desconocía la alevosía y el ensañamiento de las 113 puñaladas.

En 1998, el Juez Dr. Fernando Barotto dictaminó que la condena debía ser reclusión más accesorias, o sea 35 años mínimo, pero prevaleció la condena de homicidio simple propuesta por el Juez Mancini, Presidente de la Sala. Un juicio plagado de corrupción e irregularidades.

En 2013 volvió a ser condenado por maltrato y amenazas hacia la mujer con la que se casó estando preso y su pena pasó a ser de 26 años y seis meses a cumplir de forma efectiva por ser reincidente. Entonces no caben reducciones en la condena.

