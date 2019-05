Cuáles son los peligros del monóxido de carbono y cómo prevenirlos

por Florencia de Sousa

Con la llegada de las bajas temperaturas y los primeros días fríos, también comienzan a crecer los casos de intoxicación por monóxido de carbono, una problemática que genera más de 200 muertes cada año en Argentina. Si bien se registra, en promedio, un caso cada 44 horas, este "asesino silencioso" solo aparece en el debate público cuando se cobra una víctima conocida. En 2018, la periodista Lucía Trotz y el asesor del Ministerio de Transporte de la Nación Miguel Bomchil, fallecieron por monóxido de carbono. En un reciente caso, seis miembros de una familia brasileña que se fue de vacaciones Chile perdieron la vida por esta causa, dado que el departamento que habían alquilado tenía pérdidas de gas.

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico, que se produce cuando se queman materiales combustibles como gas, gasolina, kerosene, carbón, petróleo, o madera. En invierno, son usuales los accidentes cuando no hay correctas instalaciones de calefacción y se encienden estufas u hornallas de la cocina o braseros y salamandras en ambientes cerrados. ¿Cómo evitar la intoxicación?

"El monóxido de carbono es la combustión completa de material orgánico, esto quiere decir que un termotanque o una estufa eléctrica no van a dar una intoxicación por monóxido de carbono, para eso tiene que haber combustión, tiene que haber fuego, con una salida deficiente al exterior de los gases que son tóxicos, por eso se produce la intoxicación: cuando la combustión es incompleta, cuando la llama no es azul enteramente como tiene que serlo, hay una combustión que está funcionando mal y esto hace que se produzca un gas que no tiene olor ni color, con el que uno pueda identificarlo. Se identifica a partir de los síntomas", explicó a PERFIL, la médica toxicóloga Silvia Cortese.

La especialista agregó que "siempre se piensa en la intoxicación por monóxido de carbono como en alguien con un brasero, en una situación de extrema pobreza pero no es así: la mayoría en ciudad de Buenos Aires son casos de calefones en mal funcionamiento o termotanques; o sistemas de calderas que no tienen la adecuada instalación".

Evitar calefaccionar el ambiente con el horno o las hornallas de la cocina ayuda a evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Foto: Cedoc

En diálogo telefónico con este medio, Cortese se refirió a la sintomatología que presentan aquellas personas intoxicadas por monóxido de carbono, que muchas veces generan confusión o se adjudican a otros problemas: "Si los mismos integrantes de una familia presentan náuseas o vómitos; lo más seguro es que se crea que se intoxicaron por haber comido un producto en mal estado durante la cena. La intoxicación por monóxido de carbono suele subdiagnosticarse", sostuvo.

Síntomas de una posible intoxicación con monóxido de carbono:

Sensación de mareo

Cierta inestabilidad

Dolor de cabeza

Naúseas

Vómitos

Pérdida de conocimiento

Convulsiones

Muerte

Qué hacer para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono:

Verificar que la llama de los artefactos sea azul. Si es de otro color (amarillo o anaranjado), el aparato funciona en forma defectuosa y produce cantidades anormales de monóxido de carbono. Comunicarse enseguida con un profesional.

Mantener siempre ventilados los ambientes: con una ventana abierta a 5/10 centímetros.

Evitar calefaccionar el ambiente con el horno o las hornallas de la cocina.

Intentar en lo posible no instalar el calefón en el baño. Si está allí, asesorarse para reubicarlo.

Antes de acostarse, apagar las estufas y sacar los braseros de su casa.

Si no son artefactos con tiro balanceado, que se ve que tiene la salida al exterior, deben ser apagadas de noche.

Hacer revisar por un gasista matriculado la salida al exterior de calefones y estufas al menos una vez al año.

Realizar todas las instalaciones de gas, la colocación de artefactos y su reparación con un gasista matriculado

No encender motores a combustión en lugares cerrados (autos, grupos electrógenos, motosierras, etc.).

Instalar detectores de monóxido de carbono, los cuales oscilan desde los $700 hasta los $4000.

Un dispositivo detecta pérdidas de monóxido de carbono en hogares

Cortese también hizo hincapié en la importancia de revisar los lugares en los que uno se hospeda cuando está de vacaciones. "Por ejemplo en el Sur he visto que, para que no se metan ratas ni hagan nido pájaros, tapan la salida de las estufas con una bolsa. Una persona que va no se percata de revisar todo esto y se termina intoxicando porque los gases de un tiro balanceado si no se van para afuera, de alguna manera van a entrar".

Intentar en lo posible no instalar el calefón en el baño. Si está allí, asesorarse para reubicarlo, es otra de las recomendaciones. FOTO: Cedoc Perfil

Braseros y salamandras. "Si tenés carbón ardiendo y lo dejás como brasa dentro de un ambiente cerrado, ahí hay producción de monóxido de carbono porque no tiene salida al exterior. Con las salamandras sucede parecido, a mucha gente no le explican que tiene que tener salida al exterior y con eso también se intoxican", detalló la especialista.

Cifras en aumento. "Las cifras de muerte por esta causa es de 200 personas en el país. El tema también es todos aquellos que quedan con deterioros y que no se cuentan, porque la intoxicación puede causar consecuencias neurológicas o cardiológicas severas. Por eso es muy importante, ante los primeros síntomas, trasladarse a un centro de salud porque esa persona tiene que recibir oxígeno durante un determinado tiempo -depende del cuadro- y hacer chequeos posteriores", concluyó la profesional.

