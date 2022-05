"Acabó con mi vida": llueven denuncias por abuso contra intendente entrerriano y piden su renuncia

El Partido Justicialista de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, exigió la renuncia del intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, en medio de las acusaciones de violencia de género.

“Militamos políticas de género que cuiden, respeten y no revictimicen mujeres y diversidades”, afirmó el órgano partidario en un comunicado.

El intendente está en la mira por tres denuncias del delito de acoso sexual con acceso carnal. Por eso, desde el PJ de Gualeguaychú señalaron: “Instamos a que el presidente comunal de dicha localidad, en pos de garantizar un debido proceso, tome licencia de su cargo”.

Con esto apuntan a generar las “condiciones de mayor igualdad ante la justicia que debe determinar, con la mayor celeridad posible, su responsabilidad en los hechos”. “Consideramos imperioso garantizar la tranquilidad de las víctimas, el cuidado de las mismas y el respeto de su dignidad e integridad”, enfatizaron.

A fines de abril, el Concejo Delibertante de Gilbert votó una resolución para que el intendente se tome licencia, a la que también se negó a acceder.

El testimonio de una de las víctimas en Entre Ríos

La segunda de las mujeres que denunció a Constantino se llama Verónica, de 27 años. Estaba casada con el sobrino del alcalde, y tenía tres hijos de 11, 9 y 7. Luego de los abusos que sufrió decidió separarse.

En diálogo con la radio Máxima de Entre Ríos On line contó: “Acabó con mi vida, fue un proceso doloroso. Ahora estoy mejor. Estoy con psicólogas y psiquiatras. Fue todo un proceso muy doloroso, y los chicos están mejor”.

“Yo estaba casada con el sobrino de él. Amigas mías me animaron a contar, no fue fácil, lleva todo un proceso. Mi pareja actual me ayudó a contar lo que había pasado”, introdujo.

En otro momento de la entrevista señaló que los hechos de violación que sufrió “la arruinó como mamá”. “Nunca voy a volver a ser la que era”, afirmó. “Desde no poder sacar a mi hijo a una plaza y estar 24 horas encerrados con esto. Me arruinó lo que había construido”. “Los chicos pasaron cosas que no tendría que pasar”.

“Es muy difícil porque él está en el poder. Él dice que es todo política y la verdad no tiene ni idea de las cosas que hay. No soy militante de ningún partido, pero él se agarra de eso, es su defensa decir que es todo lo mismo”, explicó.

Sobre la protección de este intendente, comentó que no era solo política: “En la familia sabían cómo era él, una vuelta estaba tomando mate con su cuñada y ella me dijo que él la incomodaba y estuve a punto de contarle lo que estaba pasando, pero no lo hice por miedo”, sostuvo.

Además, remarcó su dificultad para contar qué había pasado, ya que su círculo más cercano trabajaba en la Municipalidad. "En ese tiempo, el sobrino trabajaba con él, mis padres también. Se me juntó todo y no tenía salida”, agregó.

La Policía entrerriana, también en la mira

El portal de la radio entrerriana R2820 publicó que la fiscal que investiga el caso, Martina Cedres, solicitó el secuestro del celular del comisario Javier Salomón para investigar el vínculo con el Ejecutivo en relación a estos hechos.

Según relató un periodista de Paraná, de quien no se informa el nombre, el efectivo policial se presentaba ante las víctimas de abuso sexual que denunciaron a Constantini como secretario del viceintendente de Gilbert, Alberto Meneses. Esto es a partir de distintos llamados y chats entre ambos funcionarios, según trascendió.

Con esto, la funcionaria judicial buscará indagar en el vínculo entre Salomón y la municipalidad. Las denunciantes cuentan con protección de medidas restrictivas, que el comisario debía encargarse de que se cumplieran.

