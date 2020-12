Quién es Fernando Alday, el científico argentino que da "cátedra" en Oxford

Los días de lluvia en Arrecifes la casa de Luis Fernando Alday se llenaba de goteras. Ahora, camina por los pasillos de la Universidad de Oxford como nuevo catedrático de Rouse Ball.

Cuando le confirmaron uno de los cargos más importantes de su carrera, recordó aquella casa de adobe y techos de zinc en la que leyó por primera vez a su ídolo Stephen Hawking.

Desde que era chico le asombraba el espacio. Desarmaba todos los juguetes porque quería saber cómo estaban formados y qué tenían dentro. De a ratos, se aburría y cuando terminó la primaria ya tenía 50 libros de literatura universal leídos.

Hace diez años ingresó a la Universidad de Oxford como profesor de Física Matemática luego de un brillante camino académico en el que investigó y aportó conocimiento a la teoría de cuerdas.

Alday fue elegido entre cien candidatos a la cátedra Rouse Ball, un cargo vitalicio que solamente han alcanzado antes otras cuatro personas reconocidas en el ámbito de la ciencia. Su antecesor fue el emérito Roger Penrose, quien recientemente obtuvo el Premio Nobel de Física.

Fernando Alday habla con pasión de lo abstracto. Para él, la física y los números son su vida. “Uno de los problemas de la teoría de cuerdas es que es muy difícil de entender, porque las matemáticas que sirven para entenderla no han sido desarrolladas todavía”, le explicó Alday a PERFIL.

De una manera muy simplificada, esta teoría que estudia las interacciones entre partículas fundamentales sugiere que lo que en el campo de la física se llama materia, no es ni más ni menos que una frecuencia vibrando. Esto genera energía que hace, por ejemplo, que las personas sientan algo cuando tocan una superficie. Todo vibra, como las cuerdas.

Para avanzar sobre este campo, el físico propone utilizar una herramienta conocida como “bootstrap” para llegar a entender la teoría de cuerdas. Por su parte, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, a gran escala, ayudan a describir la teoría de cuerdas.

Si bien Fernando Alday nació en San Rafael, Mendoza, pasó su infancia en Arrecifes, al Norte de la provincia de Buenos Aires. En su adolescencia se mudó a Todd, un pueblo que no llega a los mil habitantes. Siempre quiso ingresar al prestigioso Instituto Balseiro en Bariloche, pero para ello estudió Física en la Universidad La Plata durante dos años en donde obtuvo las mejores notas.

“Tuve mucha suerte de tener profesores y profesoras que veían este interés en mí y me recomendaban desde acertijos matemáticos hasta el libro de Stephen Hawking llamado ‘Una breve historia del tiempo’”, recordó Alday. Ese autor le cambió la vida: “Yo quiero hacer esto en serio”, se propuso.

Alday comenzó su carrera internacional con un doctorado en SISSA, Italia, luego de culminar la carrera en el Balseiro. Se incorporó a Oxford en 2010, después de realizar un posdoctorado en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y en el Instituto de Estudios Avanzados de los Estados Unidos, en donde trabajó con Juan Maldacena, otro argentino egresado del Balseiro.

“Siempre supe lo que quería estudiar: quería hacer física de partículas y, dentro de la física de partículas, estudiar la teoría de cuerdas para tratar de entender las leyes fundamentales del universo. Eso yo lo tenía en claro y soy muy testarudo. Sabía que lo iba a hacer”, reconoce el argentino de 43 años.

Fernando Alday has been appointed Rouse Ball Professor of Mathematics in Oxford. The Rouse Ball is one of the senior mathematical chairs in both @UniofOxford & @Cambridge_Uni. Previous Oxford holders include Nobel Laureate Roger Penrose. @wadhamoxford https://t.co/9ehyWEPOG9 pic.twitter.com/a0ANTj4jZJ