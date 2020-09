Quién es la sanjuanina que quiso protestar contra el Presidente y fue escrachada en su casa

Una mujer fue escrachada en San Juan por convocar por medio de las redes sociales a un banderazo para protestar por la llegada del presidente Alberto Fernández a la provincia. Un grupo de alrededor de 30 personas se presentó en su propia casa con redoblantes e incluso recibió amenazas.

El hecho se produjo ayer martes 15 de septiembre alrededor de las 10 horas antes de la llegada de Fernández a esa provincia. De acuerdo a las imágenes que se viralizaron a través de las redes, la mujer salió a enfrentar a estas personas, que con tapabocas y redoblantes de por medio, no pararon de hacer ruido durante varios minutos frente a su vivienda.

La víctima del "escrache" se llama María Belén Varela y es una de las sanjuaninas que había llamado a la protesta contra el primer mandatario bajo el hashtag #FernandezSanJuanNoTeQuiere.

"La policía protege a los piqueteros en la puerta de una ciudadana común. Y no deja llegar a los ciudadanos autoconvocados a los domicilios de las personas públicas", escribió en su cuenta de Facebook al subir el video del "escrache", que horas más tarde se viralizó y hasta fue replicado por el diputado Fernando Iglesias, entre otros.

Varela es licenciada en Psicología y tiene tres hijos. La mujer quedó viuda hace un año, una semana antes de que naciera su tercer y último hijo. Lleva seis meses sin poder trabajar debido a las medidas de aislamiento que se dictaron por la pandemia de coronavirus. Ella misma explicó que ya se quedó sin ahorros y la escracharon porque no pagó las patentes.

LA POLICÍA PROTEGE A LOS PIQUETEROS EN LA PUERTA DE UNA CIUDADANA COMÚN. Y NO DEJA LLEGAR A LOS CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS A LOS DOMICILIOS DE LAS PERSONAS PÚBLICAS.... Publicado por Maria Belen Varela en Martes, 15 de septiembre de 2020

En una entrevista con la radio La Red San Juan 89.3, Varela lamentó: “Lo que indigna es que se metan con cosas que no son, con la vida de mi familia, han dicho injurias, calumnias. Entre ayer y anteayer he recibido casi 4 mil mensajes de diferentes personas apoyando y diciéndome que les reprimen los mensajes de protesta en el diario El Paquín, este que se sostiene con la pauta del Gobierno, y no los dejan defenderme, solo dejan los comentarios de gente que no me conoce escrachando”.

“Están atacándome con golpes bajos porque me quieren debilitar a mí y al movimiento de ciudadanos autoconvocados”, aseveró con respecto al escrache que vivió ayer. En las redes sociales el colectivo denunció que otra integrante, Mariana Domínguez Yansón, también fue amendrentada, En el caso de Varela, un grupo de personas acudió además a la casa de sus padres para increparlos, tal y como ella misma publicó en Facebook.

Casa de mis padres. Gente mayor con problemas de presión arterial. Falta de ética total. Los policías MIRANDO sin hacer... Publicado por Maria Belen Varela en Martes, 15 de septiembre de 2020

Con respecto al movimiento de los autoconvocados, la mujer contó: “Somos miles y no somos anti cuarentena, somos anticorrupción. Hemos salido en caravana, cada uno con su auto, con su barbojo, con su alcohol, con su bandera. Somos independientes, ninguno vive del estado ni tiene pensado hacerlo. Lo que queremos es una sociedad mejor, que se termine la corrupción, pedimos transparencia pública y que se sepa qué hacen con la plata”.

“Me han amenazado con celulares. Me pasaban fotos de mi casa, de mi auto, de que me están mirando, cuestiones así para amedrentarme. Ha venido gente a la madrugada a tirar un papelito por debajo de la puerta, poner un pasacalles. Esto ya es mafia”, manifestó.

Consultada por si pudo identificar a los autores del escrache, Varela indicó: “Sabemos quiénes son porque hay pruebas. Por ejemplo una de las fotos donde me escrachan está tomada desde la casa de un político que no voy a nombrar pero que también va contra él la demanda, Gente muy corrupta que no puede demostrar todo lo que tienen en el poquito tiempo que llevan en política”.

