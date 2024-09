“¡Quieto o te quemo!”: una banda piraña apuñaló a un automovilista, le robó y huyó

El pasado lunes por la noche, el consultor de sistemas de 48 años, Fernando Rossi Sanz, sufrió un ataque violento en la ruta. El hombre regresaba con su esposa Indiana a su casa del barrio porteño de Boedo desde Santa Fe y a la altura del kilómetro 80 de la ruta 9, entre Zárate y Campana, cuando circulaba por el carril rápido, el automovilista no pudo esquivar un bloque de hormigón, y el impacto hizo que reventara el neumático delantero derecho. Logró acercarse a la banquina y allí apareció una banda de ladrones.

Cuando la pareja estaba por cambiar la rueda, escucharon: “¡Quieto o te quemo!” y “¡Si me miras te quemo!” y apareció un delincuente que apuñaló al conductor en la pierna izquierda. En menos de 20 segundos, los asaltantes se llevaron todo lo que pudieron del Fiat 500X de las víctimas y escaparon.

Archivo - Operativos de seguridad por los robos estilo Piraña

El atraco, según la denuncia hecha en una comisaría de Campana, ocurrió a las 22.15 del lunes 2 de este mes. Otro robo de características similares ocurrió el 31 de agosto pasado, donde un matrimonio también fue víctima de la “banda del hormigón”. En ese caso publicado por La Nación, la modalidad de ataque de los ladrones era colocar una viga de cemento en el carril rápido de la Panamericana para que los automovilistas estén obligados a detenerse después de sufrir la rotura de los neumáticos u otro desperfecto en el vehículo y así tener el camino libre para robarle. Anteanoche, según informaron fuentes judiciales, los delincuentes volvieron a actuar.

Rossi Sanz contó que primero pensó que había un pedazo de cartón en el camino. "Cuando me di cuenta de que era un bloque de hormigón, traté de esquivarlo, pero no pude y el impacto reventó el neumático delantero derecho. Pude maniobrar y volver a la cinta asfáltica y después ir hasta la banquina del lado derecho”, detalló a La Nación .

Cuando pudo frenar, bajó del auto y pudo ver la cubierta delantera derecha estaba destrozada. “No se veía nada. La zona era una boca de lobo. Pero nos dispusimos a cambiar el neumático. Cuando estaba buscando la rueda de auxilio, escucho que mi esposa me dijo ´cuidado, cuidado´. En ese instante, me agarraron por atrás y me sacaron del auto”, añadió el conductor.

"Me clavaron un cuchillo en la pierna izquierda, a la altura del muslo, y me tiraron al piso. Me gritaron ‘¡quieto o te quemo!’ y ´si me miras te quemo´”, recordó la víctima.

Los delincuentes se llevaron una notebook marca HP, un iPhone modelo 11 Pro Max, documentos, tarjetas de crédito y hasta el manual de mecánica del Fiat 500X de las víctimas. El matrimonio intentó pedri socorro luego del robo, pero nadie paraba.

Finalmente, los ayudó otro automovilista y lograron llamar al número de emergencias 911 para denunciar lo que había sucedido.

La denuncia en Campana

En la denuncia realizada en la seccional policial de Campana, la mujer describió a los ladrones como delgados y vestidos con camperas tipo inflables. “Llevaban elementos cortantes, creo que eran cuchillos, pero no los pude ver con claridad por la oscuridad que había y la rapidez con la que ocurrió todo”, describió Indiana, una contadora de 50 años.

Luego de hacer la denuncia, fueron sanatorio situado en Campana, donde terminaron de hacerle las curaciones que había comenzado el cirujano que lo socorrió en la ruta 9.

El ataque a Rossi Sanz y a su esposa es investigado por el fiscal de Campana Matías Ferreiros, con la colaboración de detectives de la policía bonaerense.

