En un mundo cada vez más conectado, los celulares se convirtieron en blanco frecuente de ciberataques. Las estafas virtuales, desde el robo de información personal hasta fraudes financieros, son recurrentes y a menudo difíciles de detectar. Por esta razón, se vuelve necesario aprender formas de mejorar la ciberseguridad en los dispositivos móviles y tener cuidado a la hora de navegar por internet.

Dado el aumento constante de estas amenazas, resulta imprescindible que los usuarios tomen precauciones para resguardar sus teléfonos. Esto se debe a que, al ser herramientas esenciales en la vida diaria, almacenan gran cantidad de información privada, lo que los convierte en blancos atractivos para los estafadores. Adoptar buenas prácticas de seguridad, como evitar redes Wi-Fi públicas no seguras o activar la autenticación en dos pasos, es clave para prevenir posibles fraudes.

9 consejos para evitar una estafa virtual peligrosa a través del celular

A continuación, se brindan nueve consejos para prevenir estafas virtuales a través del celular y proteger la información sensible del usuario:

1. Descargar aplicaciones en tiendas oficiales y realizar actualizaciones

Para protegerse de malware y fraudes, es crucial que los usuarios descarguen aplicaciones únicamente de tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store. Estas plataformas realizan filtros de seguridad que reducen el riesgo de instalar software malicioso. Además, es fundamental mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. Estas incluyen parches que corrigen las vulnerabilidades que los estafadores pueden aprovechar.

2. Proteger con un PIN la tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene información clave relacionada con la línea, lo que la convierte en un objetivo para los delincuentes. Si alguien roba el celular y accede a la SIM, puede utilizarla en otro dispositivo para acceder a servicios sensibles. Para evitar esto, es fundamental que los usuarios activen un código PIN para la SIM. En Android, esto se realiza desde Ajustes, en la opción de Bloqueo de la tarjeta SIM, y el código será necesario al reiniciar el dispositivo o al usar la SIM en otro teléfono.

3. Desconfiar de mensajes y enlaces desconocidos

Los mensajes de texto o correos electrónicos que solicitan datos personales o financieros suelen ser intentos de phishing. Se recomienda no hacer clic en enlaces no verificados y evitar proporcionar información confidencial sin estar completamente seguro de la fuente. Además, es importante ser cauteloso si un conocido solicita dinero a una cuenta que no es la suya, ya que esto podría indicar que su cuenta fue hackeada. En tales casos, es necesario hacerle una pregunta que solo esa persona pueda responder, para confirmar su identidad.

Las estafas virtuales son cada vez más frecuentes.

4. Configurar contraseñas fuertes y únicas

Las contraseñas fuertes son la primera línea de defensa contra el robo de información. Se recomienda usar combinaciones de letras, números y símbolos, y no repetir la misma clave en varias cuentas. Además, gestionar las contraseñas con un software de seguridad confiable puede ayudar a evitar riesgos innecesarios.

5. Desactivar la conexión automática a redes Wi-Fi públicas

Las redes Wi-Fi públicas son un caldo de cultivo para los hackers. Los usuarios deben configurar sus dispositivos para que no se conecten automáticamente a estas redes, ya que pueden permitir el acceso no autorizado a la información personal. Si es necesario utilizar una red pública, los especialistas aconsejan el uso de una VPN para proteger la conexión y mantener la privacidad de los datos.

6. Utilizar autenticación de dos factores (2FA)

La autenticación de dos factores (2FA) añade una capa adicional de seguridad que es esencial en la protección de cuentas. Al requerir un segundo paso de verificación, como un código enviado a un dispositivo confiable, se hace mucho más difícil que los ciberdelincuentes accedan a la información, incluso si logran obtener la contraseña. Este mecanismo es especialmente recomendable en cuentas de bancos o aplicaciones que puedan contener información sensible, como Whatsapp.

7. Controlar la información compartida en redes sociales

Los estafadores pueden utilizar la información pública en redes sociales para suplantar la identidad o realizar ataques personalizados. Revisar la configuración de privacidad y limitar la información personal compartida públicamente resulta fundamental para evitar riesgos. Además, es deseable no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos y nunca compartir detalles personales como la dirección o el número de celular.

8. Instalar un software de seguridad

Contar con una aplicación de seguridad en el celular puede ser un escudo eficaz contra virus, malware y otras amenazas. Estas apps no solo detectan comportamientos sospechosos, sino que también pueden alertar a los usuarios si se detecta alguna actividad inusual. Algunos teléfonos Android suelen tener incorporadas estas funciones de seguridad, por lo que es necesario realizar un control frecuente desde la sección de Ajustes y Cuidado del dispositivo.

9. Revisar los estados de las cuentas bancarias

Es fundamental que las personas revisen regularmente sus estados de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito. Muchas estafas operan como un "robo hormiga", realizando pequeñas transacciones que pueden pasar desapercibidas. Al monitorear esto, es posible detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo. Si se observa algo inusual, es necesario reportarlo de inmediato a la entidad bancaria para prevenir mayores pérdidas.