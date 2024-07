Por qué tus redes sociales pueden definir si te contratan o no para un trabajo

Las nuevas generaciones, especialmente los millennials y la Generación Z, buscan trabajos que les permitan un equilibrio entre la vida personal y profesional. Valoran entornos laborales que fomenten el bienestar, la flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar de manera remota.

Además, desean que sus empleadores les ofrezcan oportunidades de desarrollo personal y profesional, y esperan que se les reconozca y valore como individuos. La cultura y los valores de la empresa también juegan un papel crucial en su decisión de unirse a una organización.

Quiénes son los “vintage millennials”

Esto está reflejado en números: según especialistas en Recursos Humanos de Argentina, las razones principales por la cual los trabajadores no están enamorados de sus empleos son la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal (61%), no sienten que su trabajo sea valorado (58%), piensan que su salario no es reflejo de su esfuerzo (52%) y porque no tienen posibilidades de crecimiento profesional en la organización (52%).

Las personas, en general, buscan trabajo porque lo necesitan y no siempre de lo quieren. En ese contexto, la productividad va decayendo y comienza la otra búsqueda, la del trabajo que mejores oportunidades ofrezca. Y para ello existen distintas alternativas.

Redes laborales digitales

Tanto quienes buscan trabajo como quienes buscan contratar personal están cada vez más familiarizados con herramientas digitales como LinkedIn, Indeed y Glassdoor.

Los candidatos jóvenes utilizan estas plataformas no sólo para buscar ofertas de empleo sino también para investigar sobre las empresas, leer opiniones y conectar con profesionales de su industria. Por su parte, los empleadores las utilizan para publicar vacantes, buscar candidatos potenciales y evaluar el encaje cultural y profesional de los postulantes a través de sus perfiles y redes de contacto.

Es así que el uso de las redes sociales influye significativamente en el proceso de contratación. Los empleadores suelen revisar los perfiles de los candidatos en plataformas como LinkedIn, Twitter y Facebook para obtener una visión más completa de su personalidad, intereses y profesionalismo. Un perfil bien cuidado y profesional puede ser determinante para causar una buena impresión y destacar entre otros candidatos.

Mercado Laboral: claves para encontrar trabajo sin tener experiencia

Según una encuesta realizada entre 100 reclutadores de Estados Unidos, publicada por el sitio LiveCareer, el 80% de los selectores revisa los perfiles de los candidatos antes de contratarlos.

Las plataformas ayudan a los reclutadores a descubrir información acerca de la personalidad de los candidatos, por lo que la tentación de investigarlos puede resultar difícil de evadir, dicen los especialistas.

También la mayoría de quienes se dedican a buscar empleados usan las plataformas para encontrar potenciales candidatos (el 77% de los encuestados afirmó utilizarlas), aseguran que para quienes buscan trabajo, no contar con presencia en redes puede limitar el acceso a puestos de trabajo.

Tanto es así que según el trabajo de LiveCareer, el 66% de los reclutadores miran las publicaciones principales de los candidatos en las redes; un 63% lee la sección "Sobre mí" y un 60% mira las fotos.

Hay un aspecto de este rastreo digital que puede privar a un buen candidato de acceder al puesto que la empresa busca: el 43% de los seleccionadores presta atención a los comentarios del candidato debajo de las publicaciones y el 25% se fija cuáles son los perfiles que sigue. Desde aficiones deportivas, comentarios políticos, alusiones religiosas, todo cuenta a la hora de definir si el candidato es apropiado para el perfil de la empresa, independientemente de su idoneidad o preparación para el puesto.

La denominada “reputación digital” era tenida en cuenta por tan sólo el 23% de las empresas hace una década, porcentaje casi triplicado en el último año.

Cómo mejorar la identidad profesional

A pesar de la consolidación de las redes sociales en el ámbito laboral, el 58% de los usuarios entrevistados en el estudio Redes sociales y mercado de trabajo mantiene una actitud pasiva a la hora de utilizarlas desde un punto de vista profesional, una actitud que disminuye sensiblemente la empleabilidad y que hace más difícil el desarrollo de una carrera.

Por ello, no basta con abrir una cuenta de LinkedIn, Adecco o ZonaJObs: para “ser visible” para las compañías es necesario cuidar el “perfil digital “ y ser consciente de la huella que deja cada posteo, elección o “me gusta” y el impacto que esto puede producir en el empleador.

Para distinguir un consejo real de uno improbable, es crucial verificar la fuente. Los consejos provenientes de profesionales reconocidos en la industria, organizaciones de renombre o sitios web confiables tienden a ser más fiables. Además, es útil buscar opiniones y experiencias de otros usuarios en foros o redes profesionales. La autenticidad y la coherencia en los mensajes también son indicadores de consejos verídicos.

El uso del CV en redes, particularmente en LinkedIn, ya es una tendencia establecida. Muchas empresas y profesionales prefieren esta plataforma debido a su capacidad para mostrar habilidades, experiencias y recomendaciones de una manera dinámica e interactiva. Sin embargo, el formato tradicional del CV aún no ha desaparecido por completo y sigue siendo requerido en muchos procesos de selección.

Redes: ¿Hay otras similares a LinkedIn?

LinkedIn se anunció como la primera red de profesionales para buscar trabajo o hacer el seguimiento de un probable talento, ¿Hay otras similares? Sí, claro: LinkedIn es la red profesional más destacada, pero existen otras plataformas como Xing, muy popular en Europa, y Viadeo, utilizada principalmente en Francia.

Además, hay redes especializadas como GitHub para desarrolladores de software y Behance para profesionales creativos, que también son utilizadas para la búsqueda de empleo y talento.

Y en este punto es necesario distinguir “red profesional” de una “red social”. Mientras que LinkedIn o ZonaJobs se ubican en esta primera categoría, Facebook y X (ex Twitter) son redes para interacción más personal que profesional. Y esto lo distingue también una encuesta conjunta de las plataformas Adecco y Infoempleo publicada por el diario El País de España: el 80% de los entrevistados afirmó que los portales de empleo son la opción más confiable para encontrar ofertas de trabajo ante el 19% que prefiere una red social convencional como primera opción para la búsqueda de empleo.

IA para selección de personal

Los algoritmos de selección de personal utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos de candidatos. Estos algoritmos evalúan habilidades, experiencias, palabras clave en los CV y perfiles, y en algunos casos, incluso analizan patrones de comportamiento y soft skills a través de juegos o evaluaciones en línea. El objetivo es identificar a los candidatos que mejor se ajusten a los requisitos del puesto y a la cultura de la empresa.

El 66% de las organizaciones usa la Inteligencia Artificial (IA) para la búsqueda laboral

La tendencia al teletrabajo y la reducción de las horas semanales, por su parte, han impulsado significativamente el crecimiento de lo virtual en el ámbito laboral. Las entrevistas por videollamada, las pruebas en línea y las plataformas de gestión de talento remoto se han vuelto comunes. Esta flexibilidad ha ampliado el acceso a talento global y ha permitido a los candidatos considerar oportunidades que antes no estaban disponibles debido a limitaciones geográficas.

En Argentina, el teletrabajo comenzó a crecer en 2010 y según los datos recopilados desde entonces, se encuentra entre los cinco países con mayor contratación de trabajadores remotos, ubicándose después de Estados Unidos, Reino Unido y otros países de la región como México, Chile y Uruguay.

El crecimiento y afianzamiento del teletrabajo queda reforzado en tres encuestas realizadas durante el segundo semestre de 2023: para la consultora CIO Investigación, en una de cada tres empresas el trabajo domiciliario abarca a casi el 60% de la planta de colaboradores; para Adecco más del 80% del mercado argentino está trabajando actualmente bajo “modalidad híbrida” (alternando entre presencialidad y home office): y para la consultora Manpower, el 40% de los trabajadores quieren decidir qué días trabajar de manera remota, alternándolos según su conveniencia.

El ideal en la búsqueda de empleo y talento se basa en la transparencia, la comunicación efectiva y el alineamiento de valores y objetivos. Para los trabajadores, es ideal contar con empleadores que valoren su bienestar, ofrezcan oportunidades de crecimiento y promuevan un entorno inclusivo. Para los empleadores, el objetivo es encontrar candidatos que no sólo tengan las habilidades necesarias, sino que también compartan la visión y cultura de la empresa. La tecnología y las plataformas digitales están ayudando a cerrar esta brecha, facilitando encuentros más precisos y satisfactorios para ambas partes.

* Conferencista sobre la gestión del talento, recursos humanos y su impacto en la economía. Cofundador y CEO de Nawaiam. Autor de “El juego de la vida”