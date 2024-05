Sofía Vago, CEO de Accenture: "No veo el techo" a la demanda de talento para economía del conocimiento"

El sector de la economía del conocimiento exportó el año pasado más de 8000 millones de dólares en servicios, y eso que fue un año con poco incentivo, y malos números de la economía doméstica. Por eso, las proyecciones se ven más promisorias este año, en la medida en que el país se vaya abriendo cada vez más al exterior y se estipulen "reglas claras" para que más empresas puedan invertir localmente. Esto lleva a una fuerte competencia por el talento humano.

"Este es un sector que demanda, demanda y demanda. Si me preguntas cuándo se va a cortar, te diría que no le veo el techo todavía", aseguró Sofía Vago, CEO de Accenture, una de las mayores compañías del sector que trabaja en esta coyuntura de enorme competencia.

La firma fue elegida como la segunda mejor empresa para trabajar en la Argentina este año; top position que alternar con el número 1. Y ser una empresa reconocida por los propios por la excelencia en el manejo de su capital humano no es algo que se consigue en un año. Menos cuando se trata de una compañía con más de 12.000 colaboradores en el país, lo que vuelve ciclópea la tarea de inspirar a todos.

Y precisamente ahí desarrolla su actividad Sofía Vago, la CEO de la firma en el país, que comenzó hace 26 años en un puesto junior y fue enamorándose en el proceso, al punto de asegurar que todos estos años "pasaron en un minuto". Además de trabajo y perseverancia, la atravesó la maternidad y los cambios permanentes que la fueron moldeando hasta situarla en su rol actual de CEO.

La economía del conocimiento sigue creciendo en medio de la recesión

"Nunca paré de aprender, de cambiar de industrias y de temas. Obviamente, nuestra compañía se va actualizando tan rápido como lo hace la evolución de la tecnología, inclusive impulsamos ese cambio, por eso fueron 26 años en los cuales ninguno fue igual a otro", detalló la empresaria en una entrevista con PERFIL.

Durante la charla, trazó el camino desde su arribo a la compañía cuando se unió en el área de la energía, el petróleo y el gas donde se formó por casi ocho años. "Después vino mi primer hijo, así que luego de la licencia, surgió la oportunidad de empezar a explorar el mercado de lo que llamamos utilities o compañías de servicios públicos y, desde ahí, me aboqué a lo que eran las compañías de ese tipo", recordó.

Al referirse a la maternidad, reconoció que era otro el mundo empresarial en ese momento, pero destacó el perfil de avanzada de la firma. "Obviamente las compañías no estaban tan preparadas como para ofrecer cierta flexibilidad, aún así la tuve. Estuve muy rodeada de hombres que registraban esas necesidades diferentes, y después fue surgiendo un poco el modelo híbrido. Nosotros fuimos una de las primeras compañías que tuvo ese esquema, así que, ya con mi segundo hijo fue un poquitito más fácil", admitió.

- ¿Cómo abordan ahora las empresas el tema de la diversidad? ¿Es un discurso o es realidad?

- Nosotros en ese sentido somos súper evolucionados porque tenemos muchísimas políticas. Ya no hablamos de género. En definitiva, hablamos de diversidad porque estamos convencidos de que la diversidad es lo que trae mayor riqueza a la transformación de las organizaciones, en esas miradas distintas. En esta firma el 54% del personal en Argentina somos mujeres; 52% a nivel general y 54% en posiciones de liderazgo.

- ¿Fue un proceso largo o se dio un salto en algún momento?

- Fue como el mascarón de proa. Allá por el 2017 se hizo un programa a nivel global que se llamaba Getting to Equal donde se ponía la mirada en la paridad de género para asegurarnos el desarrollo desde el semillero de mujeres y ahí nos adaptamos. Eso nos dejó, por ejemplo, una licencia, que llamamos para el cuidador primario de 5 meses (puede ser hombre o puede ser mujer), para un hijo que llegue a este mundo de cualquier forma. Se trata de acciones con las que queremos generar un cambio y evitar perdernos una gran parte del talento que hoy es escaso y que tiene mucho valor.

- ¿En qué lugares físicos está la compañía en la Argentina?

- Estamos en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario y en Buenos Aires. Además, tenemos un programa llamado Accenture Federal con colaboradores en todo el país, sin una oficina física. Es decir que salimos a buscar talento, porque muchas veces está en algún pueblo remoto de alguna provincia en la que no tenemos oficina, pero logramos sumarlos con este modelo de trabajo.

- ¿Y dentro de ese programa hay algún caso puntual que te resuene? La economía del conocimiento es 100% federal...

- No recuerdo bien donde era, creo que en pueblo cerca de Bahía Blanca, en medio de una call se podía ver de background de un colaborador una vaca caminando detrás de su ventana, o colaboradores de Salta desde los que se ven los cerros, Esto nos muestra que es real que la gente puede continuar en su lugar de origen o en el lugar donde quiere vivir, y aun así desarrollarse profesionalmente.

¿Cuánta gente no es de Buenos Aires? ¿Qué cantidad de talento tienen del interior?

- A ver, del programa federal creo que son más de 2.000 o casi 3.000. Estamos creciendo muy rápidamente así que puede ser que algún número esté desactualizado, pero sí, es un número grande, y por otro lado también en términos de esta diversidad tenemos otro tipo de programas como "Más 45", para personas de esa franja que trabajaron en un área y se reconvierten y trabajan con nosotros; u otro programa "Sin Barreras" para gente con ciertas discapacidades, que es súper exitoso. Nosotros este edificio lo tenemos súper preparado para realmente tener gente independientemente de su envase, o como digo yo, de su género, religión, origen, nacionalidad, edad o discapacidad.

¿Por qué hay tanta gente trabajando en Accenture? ¿Por qué tanta cantidad de recursos?

- En esto tiene que ver un poco nuestro sector de la economía del conocimiento. El talento argentino es maravilloso, lo requiere el mundo, primero porque tenemos un muy buen nivel de idioma, un muy buen nivel profesional y adicionalmente, porque tenemos un gran poder de resiliencia y de trabajo en la incertidumbre.

Economía del conocimiento: el tanque que sigue creciendo en la recesión

Es parte del ADN, creo que viene con cada uno de nosotros. Y en un mundo en donde geopolíticamente están sucediendo muchas cosas, Latinoamérica y particularmente Argentina pasa a ser un lugar súper interesante. Tenemos un "Time Zone" muy parecido a las economías centrales y una afinidad cultural. Esta cosa de poder navegar la incertidumbre, en un el mundo que se está volviendo cada vez más incierto.

- Entonces ¿ves a la economía del conocimiento en auge?

- Nuestro sector crece y va a seguir creciendo en los próximos años. Y lo importante es que lo aprovechemos, porque ese talento puede desarrollarse acá en el país. Habría que apelar un poco más hasta a este sector de la economía, que es rápidamente generador de divisas también, porque es un buen momento, un buen área para que la Argentina explore.

- ¿Cómo lo ves ahora?

- Lo veo muy bien y tenemos muy buenas perspectivas. Obviamente, hay cosas que nos afectan como tener un tipo de cambio atrasado, combinado con la inflación que nos quita competitividad. Ahí es importante entender cuál es el efecto, porque, al fin y al cabo, nosotros también competimos contra otros países que ofrecen reglas más claras, una situación de planificación muchísimo más estable. Entonces, tenemos que tratar de entender quiénes son nuestros competidores y de qué manera vamos a dar ese valor adicional y cómo vamos a presentarnos

- ¿Ves la liberación del cepo como algo determinante para que pueda explotar la actividad?

- No sé si tiene que ver con liberar el cepo. Te diría que lo que más me preocupa es la parte de educación. Tenemos un potencial enorme, pero tenemos un límite de stock y de calidad. Entonces, eso es lo que más me preocupa.

- ¿Vos querés decir que haya más gente que estudie carreras afines y a su vez que cambien los programas?

- Para empezar, la gente tiene que terminar de estudiar. Muchas veces decimos esto que parece obvio, pero no lo es. Tenemos un índice de deserción escolar enorme. Entonces, creo que, de nuevo, la posibilidad de este sector es de impacto enorme. Hace unos dos años hicimos un programa con un grupo de chicos que venían de un colegio técnico de un sector muy vulnerable, de la provincia de Buenos Aires. Y los entrenamos durante seis meses en habilidades blandas y en conocimiento técnico, acá en nuestras oficinas de Parque Patricios. Los preparamos y están todos trabajando. Les cambió la vida porque muchos empezaron una carrera universitaria pudiendo trabajar.

La economía del conocimiento atrapada en la macro: crece pero sólo nominalmente

- ¿Qué tipos de recursos contratan en la compañía?

- Este es el área de tecnología, pero cubrimos mucho más. Contratamos abogados, ingenieros, psicólogos, expertos en marketing, en data, ingenieros, actuarios, matemáticos, es decir que abarcamos un área muy diversa también de talento. Entonces, ese tipo de programas, son tan positivos porque ayudan a impulsar también la movilidad social.

El impacto de la Inteligencia Artificial en el sector de la economía del conocimiento

Puestos a analizar qué carreras conviene estudiar, o cómo puede impactar en un futuro bien cercano la IA, Sofía Vago fue contundente: "Todo el mundo piensa que la IA nos va a reemplazar, pero creo que va a ser un excelente copiloto. Digamos, siempre se van a necesitar las personas. Creo que las personas y el valor que la humanidad solamente la tenemos nosotros.

- También hay muchas discusiones respecto al uso responsable de la inteligencia artificial y de la ética, ¿no?

- Esa discusión también va definir un poco cuál va a ser el camino de desarrollo. Y es cierto que la tecnología cambia muy rápido. Si nosotros vemos la inteligencia artificial del año pasado, es impresionante la evolución que hubo, sobre todo con el tema imagen. Pero también, digamos, la formación te ayuda a pensar y evolucionar, entonces, es importante esa evolución técnica, pero no solamente desde el área de tecnología, desde el área de datos, desde el área de la lógica matemática, sino desde todos los planos

- ¿Con cuántas compañías trabajan?

- No tengo el número exacto, pero te puedo decir que trabajamos con el top 100 de empresas que están en Fortune, o prácticamente todas. Y de todos los sectores, desde lo que llamamos recursos naturales, que tiene que ver con el petróleo, la generación de energía eléctrica, gas, agua, metales, minería, y agro, pasando por banca, consumo masivo y plataformas, además de entretenimiento y telecomunicaciones, entre muchos otros sectores.

- Hoy decías que la economía y el conocimiento también compiten en el mundo. ¿Quiénes son los grandes competidores de Argentina?

- La India, Filipinas, Europa del Este. Pero ahí es donde, de nuevo, la geopolítica nos ayuda y la cultura nos ayuda. Lo importante es entender cómo trabajar y cómo posicionarse en ese sentido. Hay un trabajo enorme en el sector en su conjunto. Todos los players grandes, medianos y algunos más pequeños, todos impulsamos lo mismo. Trabajamos en conjunto para que el sector termine de desplegar su potencial.

- Me quedó resonando un poco el tema de la educación. ¿Cómo incide esto en un país con 50% de pobreza?

- Es tremendo que los chicos no terminen la escuela, ni siquiera estoy hablando del secundario. El nivel de deserción que hay en el primario es tremendo. Estamos hipotecando futuro. En este momento nos duele, por supuesto, pero no nos estamos dando cuenta que estas inversiones a futuro es una hipoteca que vamos a tener que pagar.

- ¿En qué habría que profundizar para que sea poco más interesante que una empresa del exterior mire la Argentina para contratar talento?

- Creo que tiene que ver con las reglas claras. Hay muchos centros de servicios, por ejemplo, que están instalados en la Argentina. Que son más de 90. Hay muchísimos centros y compañías que han confiado en Argentina a pesar de los vaivenes. Ahora, yo creo que si pudiésemos transmitir estas reglas claras de inversión a largo plazo, no tengo dudas de que el crecimiento sería exponencial.

La competencia por el talento, la lucha diaria

El sector de la economía del conocimiento exportó el año pasado más de 8000 millones de dólares en servicios, y eso que fue un año con poco incentivo, y malos números globales. Y las proyecciones mejoran este año, cuando se espera un salto distinto con una economía que se va abriendo paulatinamente. Esto lleva a una fuerte competencia por el talento humano. Y sobre esto charlamos los minutos finales con Sofía Vago.

Economía del conocimiento: ¿Qué dice la Ley Ómnibus?

"Este es un sector que demanda, demanda y demanda. Si me preguntas cuándo se va a cortar, te diría que no le veo el techo todavía. La competencia es enorme. Nosotros ponemos primero la cultura de la compañía, que es enamorarte de lo que somos. Algo bien real, que es nuestra cultura de colaboración, de innovación, de crecimiento, de oportunidades. Creo que esa es una de las cosas que enamora. La posibilidad de aprender, de seguir desarrollándote. Y la otra, después, es trabajar en mirar cuál es la necesidad de las personas, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades".

"El año pasado fuimos número uno en Great Place to Work, este año número dos: es decir que estamos reconocidos como una compañía que hace mucho para que la gente que trabaja se sienta cómoda, reconocida, valorada y respetada".

- ¿Qué planes tienen para el futuro inmediato?

- Seguir creciendo. Parte de lo que me desvela es el nivel de crecimiento que podemos tener en la medida que, digamos, la coyuntura se vaya acomodando. Yo creo que es enorme. Y eso de poder conseguir ese talento y poder desarrollarlo es lo que me ocupa en mi día a día.

- Por último, ¿hay algo que te dirías a vos misma hace 26 años cuando llegaste recién recibida?

- Que disfrute mucho el proceso.

