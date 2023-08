Pierpaolo Barbieri: "Estamos cerca del fin de un mal ciclo en la Argentina"

Pierpaolo Barbieri afirma que Argentina está ante una oportunidad excelente en la coyuntura internacional: “El mundo necesita de cosas que nosotros producimos”, detalló el historiador y economista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9)

¿De qué le sirvió a Ualá que te hayas egresado de una carrera de ciencias sociales?

La historia nos ayuda a entender mucho mejor el presente. El entrenamiento en ciencias sociales, especialmente en historia, nos permite ver patrones y entender cómo es que se tomaron distintas decisiones en momentos importantes. Para entender los problemas históricos, es necesario entender a los actores en su momento y su contexto.

La historia sirve para entender la teleología de lo que vivimos y también sirve para entender las decisiones que toman otros en los negocios. En el caso de Ualá, nos ayuda a entender cómo es que la tecnología cambió los servicios financieros que después de un siglo y medio pasaron de los lugares físicos a los digitales. Estar al frente de esa revolución en un continente que ha tenido una deuda de inclusión financiera, es un gran honor y una gran responsabilidad.

¿Qué pasa cuando hablás de "teleología" con tus colegas banqueros?

A veces tengo conversaciones algo difíciles, pero creo que hay mucha gente en el sistema financiero argentino que está bien entrenada y entiende lo que está haciendo. Un mentor mío de la universidad decía que Argentina había visto toda la historia financiera, al menos dos veces. En Argentina, muchas de las problemáticas que en otros países sólo se estudian en los libros, son cosas del día a día.

¿Cómo se comunica un joven de 36 años como vos con un empresario de 90 años como Eduardo Eurnekian a la hora de ser socios?

Yo creo que la edad está en la cabeza. Pocas veces he conocido gente con tanta energía como la que tiene Eduardo. Nosotros compramos Wilobank, el banco de Eduardo, y lo relanzamos ayer como parte del ecosistema de Ualá, en un proceso que lleva más de 2 años y medio y en el que muchas veces fue Eduardo el que me apuró a mí.

Siento que es una persona con una mente extremadamente joven, una energía enorme y ha hecho muchas cosas que en Argentina se pensaban imposibles. No solamente el desarrollo de su negocio de aeropuertos, sino también lo que está haciendo en el campo de la energía, una de las cosas que me tienen muy optimista con Argentina. Wilobank se convirtió en un socio estratégico para nosotros y es muy importante para poder crecer. Ualá nació como una tarjeta y una cuenta para manejar finanzas, y hoy tiene pagos, cobros, créditos, inversiones, seguros, y operamos en México y Colombia. Tener la experiencia, las ganas y la energía de Eduardo es esencial para nosotros.

¿Por qué sos optimista con el futuro cercano de Argentina?

Creo que Argentina está ante una oportunidad excelente en la coyuntura internacional. El mundo necesita de cosas que nosotros producimos y tenemos cuatro industrias líderes: el agro, algo histórico para el país, la energía dónde éramos deficitarios y ahora podemos exportarla. El superávit energético nos ahorra dólares, pero también nos permite exportar nuestros recursos a los países vecinos. La tercera industria es la minera también representa una oportunidad en el desarrollo del litio y se puede hacer de forma sustentable. Por último, también es una buena oportunidad para la industria de la economía del conocimiento.

Argentina tiene excelentes casas de estudio y ecosistemas de emprendedores. En la década del 90 fuimos pioneros en la creación de empresas que hoy lograron formar un ecosistema. Esa posibilidad de crear y de exportar servicios al mundo es algo único en América Latina. No hay otro país que haya tenido gigantes como Mercado Libre, Despegar o Globant que hoy le permiten a otras empresas como Ualá, que mañana lo harán con algunas más chicas, la posibilidad de crear, crecer y exportar. Las economías se van a direccionar cada vez más hacia los servicios digitales.

El economista Nikolái Kondrátiev se especializó en analizar los ciclos económicos largos. Midió la economía desde mediados del siglo XVII hasta el siglo XX, y mosotró que estos ciclos económicos tienen una duración de alrededor de 50 años. Justamente, se van a cumplir 50 años desde 1974, momento en el que aún éramos comparables con países como Australia y Canada ¿Creés que Argentina está llegando al fin de un ciclo?

Yo nací en el año 1987 y me enamoré de la historia de la economía en el caos del 2001 porque quise entender qué es lo que nos pasaba con el país. Creo que si uno mira la Argentina en la larga data, estamos ante el fin de un mal ciclo.

Tenemos que tomar las oportunidades económicas, tanto en recursos naturales, como en capital humano. Me pone contento que la gran mayoría de la población votó en las PASO por candidatos que entienden el link entre el déficit fiscal y la inflación. Hoy la sociedad pide control fiscal y estabilidad, y entiende que sin eso no podemos crecer y atraer inversiones para que también pueda crecer el sector privado.

No se puede crecer sólo con el sector público, lo intentamos y no funciona. También tenemos que entender que sin inversión extranjera e integración al mundo, no podemos crecer sostenidamente. No es necesario inventar nada, hay que hacer lo que hicieron nuestros vecinos: independencia del Banco Central, bajar la inflación y no imprimir para financiar exceso de déficit.

Es la primera vez que veo un campo político en el que todos los actores relevantes creen en eso, o al menos hablan de eso y la gente los vota. Veo un cambio de paradigma en el país y que estamos teniendo discusiones que antes no se daban y que hablan de un camino hacia el desarrollo sustentable, con una estabilidad que pueda atraer inversión local y extranjera.

