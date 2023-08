El canciller Santiago Cafiero afirmó que Bolsonaro y Macri quisieron destruir el Mercosur, pero que a pesar de las posiciones políticas, es el sector privado el que define la ruta que toman las exportaciones. “Si lográramos entrar a los BRICS, también tendríamos acceso a una nueva forma de financiamiento, el Nuevo Banco de Desarrollo”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué pasó con los BRICS y la cumbre que se realiza en Sudáfrica? ¿Finalmente Argentina no puede ingresar al grupo?

El asunto es el siguiente. Esta es una Cumbre que se hace en Sudáfrica. Argentina, desde el año 2021, cuando llegamos a la Cancillería, empezamos a trabajar sobre la posibilidad de que el se incorpore a ese grupo.

Ya tenemos el apoyo de los cinco miembros para incorporarnos, pero no iba a ser un tema que se iba a tratar en esta Cumbre de los BRICS, con lo cual, lo que decidimos es de una participación virtual, como muchos países que son invitados a estas cumbres.

¿Esperaban que fuera uno de los temas y finalmente no lo es?

No. No es que no entra a la Argentina, simplemente no se van a tratar nuevos ingresos. Simplemente todavía los BRICS no han definido el mecanismo para nuevos ingresos.

Que se trate el tema hubiera motivado el viaje, supongo… ¿es así?

Nosotros teníamos claro con el Presidente que, si el viaje ameritaba, por supuesto hubiéramos estado allí, llevando nuestra voz y nuestros planteos sobre la agenda del sur global en ese mecanismo, y las potencialidades que tiene.

Ese viaje ameritaba si se iban a tratar los nuevos ingresos. Cuando nos comentaron que no se iban a tratar nuevos ingresos, desestimamos que el Presidente viaje y definimos que lo reemplace yo el día de mañana, de forma virtual.

Sobre la visita del ministro de Economía a Estados Unidos, ¿qué expectativas tenés de la ayuda que pueda darnos el Tesoro norteamericano y el gobierno de los Estados Unidos con sus votos, que son determinantes en el Fondo Monetario Internacional?

Dejame ir primero un poquito más atrás. Argentina continúa con la voluntad de integrarse a los BRICS, porque los BRICS son un mecanismo que integra a tres de nuestros cuatro principales socios comerciales, Brasil, China e India.

El principal destino exportador de la provincia de Santa Fe es la India. Entonces, tiene sentido que la Argentina se incorpore a los BRICS de un modo absolutamente pragmático, no ideológico.

Y después, evidentemente, otros países que se están intentando incorporar, como Indonesia, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, son parte también de una agenda de economías emergentes donde la Argentina tiene posibilidades de llevar su voz y su visión del mundo también allí.

Si lográramos entrar a los BRICS, también tendríamos acceso a una nueva forma de financiamiento, el Nuevo Banco de Desarrollo.

Estamos esperando que los cinco miembros de los BRICS definan cuál es el mecanismo para ingresar. Una vez que lo definan, Argentina dará el próximo paso.

Nosotros hemos marcado aquí muchas veces qué más del 70% de las exportaciones argentinas van a países emergentes o países asiáticos, y siempre planteábamos que la cantidad de representantes diplomáticos que tenemos es inversa.

Tenemos 70% de nuestros representantes diplomáticos en Europa y Estados Unidos, cuando nuestro mercado cambió. Un embajador de los BRICS me planteó el problema argentino de los cambios de política económica bruscos entre cada gobierno que se sucede.

Cuando uno escucha a Milei diciendo que no tendrá relaciones con China porque son comunistas, esto hace ruido.

En ese sentido, lo que nosotros permanentemente manifestamos, es la tranquilidad de que nuestro país también tiene un sector privado que también va fijando esa suerte de ruta de saldo exportable, que debemos continuar trabajando y fortaleciendo.

La apertura de la embajada en Bangladesh, la apertura de nuevos consulados en China, el fortalecimiento de la embajada en Brasil, también el fortalecimiento en Estados Unidos, porque el 50% de los servicios basados en conocimiento que exporta Argentina van allí.

Si uno seguía por ese saldo exportable que va configurando el sector privado, también se da cuenta que la política puede tener una mirada, a mi juicio, sesgada, Ideologizada, equivocada, en este mundo, en el que la Argentina tiene que ser absolutamente pragmática para colocar sus productos, porque la salida es una salida exportadora con productos con valor agregado.

¿Ahí vienen los Brics?

De ese modo vamos a conseguir los dólares, no rifando nuestra soberanía monetaria. En ese sentido, uno ve que estas cosas caen en saco roto cuando se discuten en canales de televisión sin entender cuál es el mundo.

Lo cierto es que yo le creo muy poco a esos dirigentes cuando dicen que con tal país van a negociar y con tal país no. La verdad es que los negocios los hace el sector privado, y el sector privado tiene una dinámica muy distinta, que no es ideologizada, es absolutamente pragmática, y lo que tiene que hacer el estado es ayudar a esa apertura de mercados.

Claramente puede causar alguna duda que Javier Milei tenga esas opiniones en el marco de la discusión política, pero eso no va a impedir que Argentina avance en el proceso de integración que se trazó hace muchos años y que continúa, por supuesto, con velocidades.

Tanto Bolsonaro como Macri, en su momento, quisieron destruir el Mercosur, pero no pudieron. ¿Cómo lo intentaron?, bajando los aranceles, entonces, generando que los atractivos de comercio industrial entre los países del Mercosur decaigan, pero no pudieron.

Cuanto nos tocó llegar al gobierno y me tocó a mí llevar adelante la política exterior de Argentina, lo primero que hice fue ir a Brasil, a la cancillería de allá, y generar un acuerdo para que el Mercosur no se rompa.

Fijate las bondades de esto. El Mercosur, en el año 2022, llegó a su récord de intercambio comercial. Más de 700.000 millones de dólares. Por lo tanto, el Mercosur está muy activo. Por supuesto que siempre hay cosas para corregir, pero la política de integración regional e internacional de Argentina no se va detener por declaraciones de alguien que busca generar impacto en la opinión pública sin ningún tipo de sustento.

¿Qué expectativas tenés de la ayuda que nos pueda brindar Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional y su Tesoro a la crisis económica argentina?

Creo que el trabajo está haciendo el equipo económico encabezado por Sergio Massa es el trabajo adecuado.

Está llevando adelante negociaciones que, por supuesto, son trabajosas y difíciles. Cuando uno lleva adelante negociaciones trabajosas y difíciles es porque está defendiendo los intereses de la Argentina. Si no, las negociaciones duran 7 minutos, como duró el video en el que Macri anunció a los argentinos que nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional.

Tenemos que ser bien conscientes que el ministro Sergio Massa está trabajando en la defensa de los intereses de los argentinos. Tratando de estabilizar una macroeconomía que sufre un endeudamiento y una restricción fiscal muy fuerte, producto es endeudamiento que dejó Macri cuando tuvo que salir a cubrir toda esa timba financiera que promovió en su gobierno.

Lo que digo es lo que sucedió. En el 2016 empezó todo un mecanismo de desregulación financiera en Argentina altamente, eso atrajo capitales especulativos. En el 2018 esos capitales especulativos dijeron “hasta acá, paramos la rueda, dejamos el país”. Cuándo eso sucedió, Macri tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, y ahí vino una asombrosa fuga de capitales que se está investigando en la justicia.

Quienes ahora traen la receta mágica de cómo se resuelve esto y se asombran con el endeudamiento son quienes lo trajeron a nuestro país. Nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha transparencia y tratando de darle tranquilidad a los argentinos que laburan.

Tenemos que darle la tranquilidad de que hay un gobierno y una fuerza política y los va a defender. Y que, independientemente de lo electoral, nosotros siempre vamos a trabajar para defender al argentino que trabaja y que produce, eso es el peronismo.

Por eso me llama tanto la atención y es bastante doloroso lo que sucede que, a partir de acontecimientos dolorosos, como estos robos y destrucción de comercios que se dan, la dirigencia política opositora lo que busca es un rédito electoral.

Salen en los canales de televisión haciendo de espectador de la realidad buscando generar una narrativa que les permita seguir con un discurso absolutamente violento y de miedo hacia la sociedad argentina. Todo lo contrario lo que hacemos nosotros.

Aplicamos la ley, vamos a buscar a los responsables, le caemos con el peso de la ley, tratando de generar tranquilidad para los argentinos y argentinas qué quieren laburar y que quiere salir adelante.

