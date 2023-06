Estafas virtuales: cómo evitar ser víctimas del engaño

En tiempos donde la mayoría de las operaciones, pagos y transferencias se realizan de forma virtual; hay que tener especial recaudo para no ser estafados. Para hablar sobre operaciones seguras, nos comunicamos con Álan Mai, experto en ciberseguridad.



“Lo que buscan es agarrarnos desprevenidos” comenzó, Mai haciendo referencia a los delincuentes virtuales. “Pretenden encontrarnos vulnerables, desprevenidos y confiados en determinada cuestión en particular”. Y agregó que, lo que buscan es “convencernos de hacer algo”.

Formas de prevenir las estafas virtuales

Para Mai, “mucho tiene que ver con cuestiones más técnicas, como por ejemplo revisar que la URL de la página web a la que estamos accediendo sea efectivamente esa”. Y añadió: “A pesar de que estamos hablando de cosas de tecnología, lo ideal es volver a los orígenes”, es decir, “si alguien me está pidiendo hacer una transacción a través de un canal que no es habitual, confirmarlo con un llamado donde se compruebe a esa persona”.

Conexiones seguras

A pesar de que se dice que para evitar fraudes, estos tipos de operatorias hay que hacerlas con “conexión segura”, Mai sostuvo que, “es un término bastante ambiguo” porque una página puede tener la URL con el candadito y a la vez, no ser segura. Según el especialista, "los atacantes suelen aprovechar que creemos en esa seguridad".

Para Mai, uno de los puntos a tener en cuenta está relacionado con “las herramientas que nosotros tenemos”. “No estoy hablando solamente del dispositivo con el que hacemos la operación, sino también la red en la que se hace. Hay que estar seguros de que en esa red no haya nadie”, aseguró. Y ejemplificó: “Hay que tratar de no utilizar wifi público para hacer una transacción o compra, porque son lugares donde más factible es que pueda ocurrir este tipo de problemas”.

Alan Mai sostuvo que, “hay algunos tipos de transacciones más sensibles que otras para caer en las garras de estos operativos”.

“Ellos están buscando el rédito económico instantáneo, saben que este tipo de cosas no suele tener patas largas y de alguna manera intentan acortar mucho el tiempo entre que engañan a la víctima y la víctima comete la acción” sostuvo Mai.

Con respecto al detección de un caso de estafa virtual, Mai recomendó que, “lo primero que hay que hacer es comunicarse con el servicio que fue vulnerado y cuando el daño ya se realizó hay medios en Argentina a disposición, para que los usuarios y los consumidores hagamos nuestra denuncias”.

Para finalizar, el entrevistado recomendó que, son buenos momentos para realizar “la autenticación multifactor”. Es decir, una verificación de datos en dos partes donde básicamente lo que se hace es validar información que “solo sabemos nosotros".