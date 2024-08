Un jubilado fue engañado con un supuesto descuento de Ecogas por Facebook y le vaciaron la cuenta

Un jubilado cordobés denunció que fue estafado con un presunto descuento de Ecogas por Facebook y que le vaciaron su cuenta bancaria.

Cómo fue la estafa virtual

“Sale un logo de Ecogas en la pantalla que dice ´Descuento a jubilados: 50%´. Toco ahí y en menos de dos segundos alguien se comunica por medio de Whatsapp diciéndome que ´era mi asistente virtual´”, contó Carlos.

Entonces comenzó una conversación que “va pasando hasta que llega un momento que al teléfono no lo maneja uno, sino se lo están manejando desde otro lado”.

“Esto lleva un tiempo que uno no se da cuenta porque le van diciendo cosas, le van dando números, todo con la intención del descuento”, expresó en diálogo con El Doce.

“No piden código. Lo que hacen es ganar tiempo para poder acoplar otro teléfono al teléfono de uno”, precisó.

Monto

Cuando le preguntaron cuánto era la suma de la que se habían apoderado con el ardid, el hombre respondió: “El banco dice que son 450 mil, yo digo que son 750 mil porque tengo la copia de las transferencias”.

“Yo me di cuenta porque pasaban las páginas de las transferencias y yo no estaba moviendo nada”, detalló.

Al ser consultado sobre si le iban a devolver esa plata, el jubilado contestó: “El banco dice que no porque supuestamente no ha sido violado el banco, sino lo hice yo desde mi cuenta, lo cual no es así”.

“Esto ocurrió el día sábado. Tuve que esperar e ir el lunes, hay que hacerlo por teléfono. Tiene toda una burocracia que realmente al que le pasa se amilana, termina siendo o sintiéndose que está desamparado. Terminé yendo a la Policía a la tarde a hacer toda está denuncia”, prosiguió en su relato.

“Ultrajado”

“Me borraron todo el whatsapp desde el año 2016 en adelante, no tengo nada. Tenía fotos familiares, de un montón de cosas y se vació todo”, aseguró el jubilado.

Por último entre lágrimas dijo sentirse “ultrajado”. “Tuvieron la dignidad de dejar 800 pesos, no sirve ni para ir a cargar gas”, concluyó.