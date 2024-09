Horror en Mar del Plata: violento ataque piraña para robarle la moto a una pareja

Un motociclista y su pareja sufrieron un intento de robo en Playa Grande, Mar del Plata, el domingo 1 de septiembre por la tarde, a plena luz del día. Un grupo de delincuentes se les abalanzó y en cuestión de segundos intentaron apoderarse de su vehículo. Tras no lograr su cometido, se dieron a la fuga. El episodio quedó registrado por el celular de un testigo.

La secuencia ocurrió el domingo alrededor de las 17:30. Una de las víctimas fue Guillermo Messina, presidente de la remisera Remicoop. En las imágenes se puede observar cómo un grupo de cinco personas se acerca a la motocicleta marca Voge 650 para cometer el hecho delictivo en la denominada "Rotonda del Golf", en la zona de la Avenida Patricio Peralta Ramos y Formosa.

En diálogo con el portal 0223, Messina relató que estaban regresando de Miramar con su novia, donde habían ido a tomar un café. Al subir por Playa Grande, se encontraron con una multitud de motos que obstruían la calle. "Me sorprendió. En el otro carril había unos 100 motociclistas y en ese momento se me vienen cinco pibes encima que intentaron sacarme la llave", contó.

"En un segundo, se abalanzaron contra mi novia y la tiraron al piso. Ahí, freno la marcha y tiro la moto para defenderla, pero se me tiraron encima", continuó. La victima contó que fue empujado y cayó al suelo, mientras que su pareja también fue golpeada.

"Tiré la moto para que no la roben porque necesitan de dos o tres para levantarla", señaló el hombre. En ese instante, el resto de los vehículos que estaba en la zona comenzaron a tocar bocina alertando de que algo estaba pasando.

"Son pocos segundos en los que forcejeás, intentás poner primera para escapar y no podes por la cantidad de gente que había. Me gritaban ‘Bajate. Bajate. Bajate’. Y la verdad no puse mucha resistencia porque uno no sabe si están armados", indicó.

"No sé porque me eligieron para atacar. La moto no es tan costosa. Creo que lo hacen para hacer daño, por diversión. Tuve la oportunidad de viajar a muchos lados en moto. A Chile, Perú, Bolivia y nunca me pasó nada y me pasa en la costa de Mar del Plata. Es increíble", cerró.

También solicitó un mayor control para detener a los grupos de motociclistas que recorren varios puntos de la ciudad y cometen infracciones de tránsito.

La víctima realizó la denuncia ante el personal de la comisaría novena y las autoridades empezaron una investigación para identificar y detener a los asaltantes, aunque hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen.

RM/ff