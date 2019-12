Reductio ad Hitlerum: el vicio de los argentinos de comparar todo con el nazismo

por Emiliano G. Arnáez

La comparación con el nazismo que hizo Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, no fue la primera ni será la última. Para ser justos, no sólo los argentinos caemos en estas construcciones argumentativas.

Si bien existe una parte de la historiografía local que avala y sostiene la existencia de diversas formas de vínculos entre el nazismo y el peronismo, este análisis va más allá del caso actual que disparó que la palabra "nazismo" se convierta en Trending Topic en Argentinas en las redes sociales.

¿Por qué se tiene la costumbre de hacer comparaciones con Hitler o con el nazismo? Con la discusión en las redes se invita a repensar el nivel del debate público argentino y la liviandad o trivialidad con la cual se usa la palabra "nazi".

Para analizar las raíces profundas de esta tendencia que parece inevitable, PERFIL se comunicó con el profesor Ezequiel Spector, Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y autor del libro "Malversados: cómo la falacia se apoderó del debate político (y cómo volver a la lógica de la argumentación)".

"La falacia ad Hitlerum consiste en inferir que como una opinión o un curso de acción es adoptado por un personaje siniestro, como Hitler, entonces esa opinión o curso de acción es incorrecto. La falacia radica, justamente en que nunca se explica si esa opinión es lo que hace a ese personaje sea siniestro o si es simplemente una opinión (o modo de actuar) que un personaje siniestro puede tener, pero que también puede tener cualquier otra persona", introdujo el experto.

Esto se observa en un ejemplo que el autor subraya: "Si yo digo 'usted ama a los animales pero Hitler también amaba a los animales' por lo tanto 'usted es como Hitler' y por lo tanto 'amar los animales está mal'".

"En mi libro Malversados a esta falacia la denomino 'falacia ad hominem en tercera persona' porque no se usa solamente con la persona de Hitler sino con otros personajes como dictadores", aclaró.

¿Por qué sucede este fenómeno?

"Se pasa por alto una aclaración que es esencial para llegar a la comparación con el nazismo, sin la cual el argumento pierde sustento. Hay que mostrar que esa opinión es lo que hizo a esa persona sea siniestra y que no es una opinión que cualquier otra persona puede tener", comentó Spector.

En cuanto a si es algo exclusivo de Argentina, aclaró: "Se usa en todo el mundo, pero es cierto que en Argentina su uso está especialmente extendido. En Argentina, en lugar de concentrarse en los argumentos, la moda en el debate público es atacar a las personas. No sorprende que esta falacia 'ad hitlerum' o 'reducción al nazismo' o 'ad hominem' tenga especial notoriedad en Argentina dado que en nuestro país la gente se concentra más en atacar al interlocutor que en evaluar los argumentos que el interlocutor esgrime".

