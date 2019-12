Laura Alonso sobre la llegada de Evo Morales: "¿Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores?"

La extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso cuestionó este jueves la decisión del Gobierno de darle calidad de refugiado al expresidente de Bolivia Evo Morales y comparó la situación con la llegada de "nazis" durante el mandato de Juan Domingo Perón.

"Si alguna vez refugiaron nazis, ¿por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?", lanzó la exfuncionaria nacional.

A través de su cuenta de Twitter, la referente del PRO realizó esa comparación y fue duramente criticada por simpatizantes del Frente de Todos.

"Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm (Graciosos trolls K: tengan calma. Soy una persona común con opiniones que no hacen daño)", escribió Alonso.

Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo xxi? — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

Y, ante algunos cuestionamientos, difundió distintos artículos periodísticos sobre la llegada de dirigentes de la Alemania Nazi durante el Gobierno de Juan Domingo Perón: "Hay que educar", agregó ante cada publicación de notas recordando ese vínculo.

EA