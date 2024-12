De Loredo dijo que el narcotráfico de Santa Fe se desplazó a Córdoba y Quinteros le pidió pruebas

Rodrigo de Loredo atribuyó el agravamiento del narcotráfico en Córdoba al “éxito santafesino” en el combate contra este flagelo, sugiriendo que el problema se desplazó a la provincia. Juan Pablo Quinteros le pidió que aporte pruebas, lo invitó a ver estadísticas y dijo que el diputado “está más preocupado por candidatearse que por legislar”.

En una entrevista en el programa Punto y aparte (Punto a Punto Radio), Quinteros rechazó las críticas del radical y destacó la falta de base empírica de sus afirmaciones. "No me sorprende que hable con semejante grado de soberbia y desdén sobre un tema que desconoce por completo", declaró el ministro, quien le pidió “un elemento técnico, un elemento científico” como prueba sobre sus dichos.

La cordobesa Carmen Álvarez Rivero, entre los cinco senadores que rechazaron la expulsión de Kueider

Asimismo, lo invitó a visitar la Jefatura de Policía para conocer de cerca las acciones que se están llevando a cabo en materia de seguridad. “Que venga, que vea, que conozca. Nosotros le mostramos lo que estamos haciendo y que después critique. Nunca me golpeó la puerta ni quiso venir a ver qué estamos haciendo”, expresó Quinteros.

Sobre el narcotráfico y la legislación pendiente

En relación con las afirmaciones de De Loredo sobre el impacto del narcotráfico, el ministro reconoció la presencia de actividades vinculadas a este delito en la provincia, como el lavado de activos, pero aseguró que se está trabajando para combatirlo junto a las fuerzas federales. "Estamos preocupados por el lavado de activos y hemos detectado casos como el de ‘Calavera’ Pelozo y otros vinculados a Los Monos", detalló.

Y agregó: “Cuando se aprobó la ley de blanqueo de capitales, de Loredo la acompañó. Una cosa es el blanqueo, pero no hicieron nada para controlar el lavado de activos. Blanquear capitales no es lo mismo que lavar”.

En tal sentido, anunció la creación de un área de inteligencia financiera para la prevención del lavado de activos, como parte de las medidas para combatir el narcotráfico en la provincia.

Quinteros también señaló la necesidad de reformas legislativas de fondo para enfrentar estos problemas. Pidió a los diputados y senadores, incluidos aquellos que lo critican, que impulsen leyes relacionadas con el régimen penal y la baja de la edad imputabilidad. “La sociedad no está pidiendo a los diputados nacionales que vengan a presentar sus candidaturas, sino que trabajen en legislar”, afirmó.

Cruce directo

De Loredo había apuntado directamente al área de seguridad cuando fue consultado esta semana por la gestión de Martín Llaryora como gobernado. Calificó de "catastrófica" la situación actual de inseguridad y criticó, sin nombrarlo, a Quinteros, a quien tildó de "histriónico" y "un inútil".

En su respuesta, el ministro de Seguridad lo cruzó por su pasado como presidente de Arsat durante la presidencia de Mauricio Macri: “Manejó con desconocimiento técnico brutal un área eminentemente técnica que se la dio su suegro”, en referencia a Oscar Aguad, quien se desempeñaba como ministro de Defensa en aquella administración.

Rodrigo de Loredo: "Juez me dijo que la anterior elección era su última como candidato a gobernador"

“Cuestiona a un ministro porque no tiene experiencia para el cargo, pero él quiere ser gobernador y no gobernó absolutamente nada, ni un centro de estudiantes”, redobló Quinteros.

Sobre el final de la entrevista el ministro desafió al diputado: “Si él sabe algo que yo no sé, que me lo cuente. Me encantaría que venga a aportar las ideas que tiene, porque si quiere ser gobernador imagino que debe tener ideas brillantes. Parece que está más preocupado en ser candidato que en legislar”.