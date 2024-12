Con duros cruces y marcadas objeciones, el PJ logró la sanción del paquete económico 2025 de Llaryora

El oficialismo logró por amplia mayoría sancionar el Presupuesto 2025 de Martín Llaryora pese al reclamo del arco opositor por los cambios introducidos a “ultima hora” sin debate en comisión. Las posturas no se modificaron respecto a la primera lectura del 27 de noviembre y las bancadas de la UCR, el PRO y Construyendo Córdoba acompañaron -en general- al PJ. Además se aprobaron otras dos leyes económicas (reforma al Código Tributario y la Ley Impositiva Anual).

Fueron 58 voluntades a favor en la votación -en general- del paquete económico, pero hubo una serie de objeciones en el resultado en particular. En este marco, el oficialismo necesitó de su aliada Karina Bruno y, en dos momentos distintos, de los votos de Graciela Bisotto y Agustín Spaccesi, aunque este último rechazó el Presupuesto. Además, la vicegobernadora Myrian Prunotto tuvo que desempatar en dos oportunidades.

Tras casi siete horas de debate, con tramos acalorados y pases de factura, la Unicameral le otorgó al Ejecutivo provincial de forma definitiva las leyes económicas para el año próximo. El presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres, destacó que "por primera vez, y pese a que hay 12 bloques políticos, la Ley del Presupuesto es acompañada por más del 80 por ciento de los legisladores. Hoy es un día histórico: Córdoba marca el camino, marca el norte y es pionera de la institucionalidad”.

No obstante, la UCR se sorpendió por la presencia del ministro de Gobierno Manuel Calvo y el secretario general de la Gobernación David Consalvi, quienes “estuvieron durante toda la sesión rondando oficinas opositoras”, alertó la UCR en un comunicado. “La votación en particular deja a las claras que tenemos muchas razones para sospechar del accionar del oficialismo”, fustigó el radicalismo en su pronunciamiento al advertir de “otras desventajas (para la oposición) que son, mínimamente sospechosas” por votos que necesitó el PJ en artículos en particular.

Un debate "sucio" por los cambios sobre la hora

La oposición toda concentró su rechazo en los cambios de “última hora” que metió el oficialismo. Tras el reclamo opositor, el PJ bajó del despacho final la autorización para que personal de las Fuerzas Armadas integren la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Se tratará aparte en la próxima sesión.

Por el rechazo al paquete económico se pronunciaron la bancada juecista, comandada por Walter Nostrala, y el liberal Gregorio Hernández Maqueda, lo que volvió a exponer la división en el interbloque Juntos por el Cambio. Los halcones le habían pedido a la UCR y al PRO que reflexionen y que “esta vez se opongan”.

También expresaron su negativa los distintos monobloques representados por Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza), Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), Luciana Echevarría (FIT Unidad) y Federico Alesandri (Creo en CBA).

Pese al voto positivo -en general- del bloque UCR, Alejandra Ferrero lanzó duras críticas en su discurso en el recinto al hablar de “prioridades invertidas” del gobierno llaryorista. “Córdoba sigue siendo la provincia más cara, con un entramado fiscal regresivo”, señaló y acentuó: “Córdoba sigue siendo la provincia más endeudada -más del 75% de su deuda es en dólares- y el 82% la absorbe la ACIF (la Agencia Córdoba Financiamiento) sin control preventivo”.

De Loredo dijo que el narcotráfico de Santa Fe se desplazó a Córdoba y Quinteros le pidió pruebas

“Córdoba es una provincia severamente dañada en su institucionalidad, con poca transparencia y una opacidad que perfeccionaron con el paso de los años”, fustigó la deloredista, al tiempo que aclaró que la UCR “se opone a los 43 artículos que incorporaron a horas de la segunda lectura, que profundizan la discrecionalidad para otorgar exenciones de impuestos, que prorrogan la facultad de aumentar la alícuota de Apross a pasivos y activos, que también buscan cambiar la cadena de mando del servicio penitenciario en medio de un articulado impositivo”.

El legislador Walter Nostrala (Frente Cívico) disparó munición pesada en contra el gobierno peronista en su rechazo al presupuesto 2025, pero también concentró su mensaje para lanzar dardos envenenados a sus socios del radicalismo, que incluyó una fuerte indirecta a Rodrigo de Loredo.

“Nosotros votamos como votamos porque es una cuestión de coherencia, de convicción”, afirmó el juecista, quien remarcó que así vota “este puñadito de legisladores de gente honorable” en base a la conducción política referenciada en Luis Juez, la mención apuntó directo a De Loredo.

“Este presupuesto es mentiroso. Es ‘una hoja de ruta’ se dice acá, pero luego no se cumple. Es un presupuesto dibujado”, aseveró el halcón opositor. “Estamos convencidos que lo menos que podemos hacer es honrar a los que nos pusieron en estas bancas”, enfatizó el juecista en un tiro por elevación al radicalismo.

Más voces

El libertario Spaccesi reafirmó su negativa al paquete económico de LLaryora al rechazar el “brutal impuestazo que nos imponen desde el gobierno”. “Se habla de un incremento de los recursos propios del 40 por ciento cuando la inflación estimada es del 25. Nos están subiendo los impuestos un 50% más que la inflación estimada”, advirtió el parlamentario, y cuestionó la “desmesura fruto de la voracidad fiscal” del gobierno del PJ.

“La gente está pidiendo menos impuestos, menos Estado, menos regulaciones, y hoy en esta Legislatura se va a votar un presupuesto que va en contra de todo lo que la gente está demandando”, sentenció Spaccesi.

“Está tan devaluada esta Legislatura, porque sin demasiado tramite va a poner el gancho no ya a un dibujo, sino a una estafa en todos los sentidos”, criticó Echevarría del Frente de Izquierda. “Hay cosas graves y cosas gravísimas”, dijo respecto de las modificaciones que “metieron por la ventana”, y se quejó: “Modifican leyes ambientales, penitenciarias, de seguridad, el Apross. Han metido de todo en este paquetazo”.

Al confirmar su rechazo, Agrelo resaltó: “Por mucho que se prometa en el presupuesto, si no se resuelve el problema que el 60% de la obra pública va a carecer del control preventivo del Tribunal de Cuentas, seguiremos teniendo un mecanismo al que los recursos de los ciudadanos sean susceptibles de actos de corrupción, de estelionato, de arbitrariedades, de discrecionalidad y con ello parte de las buenas intenciones quedan por tierra”.

El vecinalista también apuntó duro contra el gobierno por ampliar el juego en Córdoba. “No sólo llama a licitación -de al menos seis Casinos- sino que invierte. ¿No estaremos haciéndole un favor todos los cordobeses al futuro concesionario del Casino de Carlos Paz, de un millón y medio de dólares?”, lanzó. A su vez, rechazó que las agencias de quiniela se conviertan “en agencia de entretenimiento”.

Réplica oficialista

El jefe de la bancada peronista, Miguel Siciliano, salió al cruce de las críticas opositoras, más allá de las voluntades mayoritarias que aportaron a la aprobación del paquete económico para el año próximo.

La espada peronista desmintió incrementos en los aportes al Apross, al aclarar que solo se prorroga una facultad ya existente del gobernador que “es poder incrementar en un punto el aporte” de los estatales, la cual no fue utilizada en 2024. Así se expresó Siciliano en declaraciones al programa AfterOffice (radio Punto a Punto FM 90.7).

Acera de las modificaciones al sistema penitenciario y la delegación de facultades al Ministerio de Justicia, el oficialista justificó las medidas ante “la necesidad de combatir la criminalidad y depurar el servicio penitenciario”.

“Cómo no vas a dotar a quien tiene a cargo el servicio penitenciario de todas las herramientas necesarias para poder generar intervenciones adentro de los pabellones, ingresar a las celdas, ver si descubren celulares, ver si descubren drogas, poder seguir interviniendo”, fundamentó el titular del bloque del PJ.

Por su parte, Torres, remarcó que "en un año donde a nivel nacional no se alcanzó el consenso para tener un presupuesto coherente para gobernar el 2025, en esta Legislatura hemos podido marcar un verdadero camino de democracia, de búsquedas de consensos, y por supuesto ratificar un presupuesto con superávit y con un marcado tinte federal”.