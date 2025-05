Incendio de Apross: desde la oposición piden una comisión investigadora y el oficialismo habla de “oportunismo político”

El legislador Matías Gvozdenovich, jefe del bloque de la UCR en la Legislatura, acusó al oficialismo de “cerrar el debate” sobre el incendio en Apross y reclamó la creación de una comisión investigadora con participación de todos los bloques.

En diálogo con “Punto y Aparte” (Punto a Punto Radio 90.7), Gvozdenovich expresó su malestar con los dichos del oficialismo y respondió directamente a Leonardo Limia, quien habló de “oportunismo político” de la oposición: “Que expliquen ellos qué pasó con el Apross, qué pasó con la cúpula del Servicio Penitenciario que está toda presa, que hay muchas cosas para explicar de todos los desmanejos que hay en Córdoba y claramente se enojan con nosotros.”

El legislador radical remarcó que, aunque había proyectos presentados para tratar la situación en Apross, el oficialismo decidió postergar el debate. “En la comisión de Labor Parlamentaria de la última sesión se había acordado que se iba a tratar el tema (...) y también se iba a tratar el tema del Aross (...) y cuando llegamos a debatir el tema nos cerraron el debate”, sostuvo.

Comisión investigadora y falta de transparencia

En ese sentido, Gvozdenovich defendió la creación de una comisión investigadora para garantizar mayor transparencia: “¿No es mejor que estemos todos trabajando en una comisión investigadora para evitar dudas, sospechas y todo lo que la gente habla?”.

El legislador radical también advirtió que “en el interior hay muchísimos reclamos” por fallas en el funcionamiento de Apross y que los más de 630 mil afiliados del sistema “merecen saber qué pasó” con el incendio. “Hay docentes, policías, médicos que usan Apross. No puede ser que haya un solo tipo trabajando un viernes santo. Todo es raro, no se sabe ni el nombre. Y no hay explicaciones”, enfatizó.

Limia descarta creación de una Comisión

Por su parte, el legislador provincial Leonardo Limia afirmó que el incendio ocurrido el viernes santo en la sede del Apross “ha sido por una falla eléctrica”, según las pericias citadas por Limia. Además, denunció "oportunismo político" de la oposición que, según señaló, buscó instalar sospechas sobre un incendio intencional sin evidencia alguna.

En el mismo programa, Limia explicó que dirigentes como Rodrigo de Loredo y Luis Juez salieron “a plantar un manto de duda diciendo que el incendio era totalmente provocado” para ocultar irregularidades internas, algo que calificó de “irresponsable” y “sin sustento”.

En ese sentido, Limia destacó que Apross ha venido denunciando activamente situaciones de defraudación interna y señaló que “ya ha detenido a 13 personas” por decisión del fiscal Bringas, lo que demuestra que “no hay ninguna intención de ocultar” hechos delictivos, sino por el contrario, un esfuerzo real para esclarecer irregularidades.

Consultado sobre la propuesta de la oposición para crear una comisión investigadora en la legislatura, Limia sostuvo que no es necesario porque la justicia ya está actuando. "Nosotros no podemos entorpecer las investigaciones. Entonces, dejemos que investigue la justicia, sepamos que la Procuraduría está tratando de que todas esas causas fraudulentas el propio directorio la ha denunciado", remarcó.

Conflicto en la Unicameral

El legislador criticó fuertemente a los opositores por retirarse del recinto en la última sesión legislativa. “Ellos se levantaron de sus bancas e impidieron el debate. Luego salen a decir que nosotros no queremos debatir, lo que es absolutamente falso”, subrayó Limia. Agregó que desde el oficialismo siempre permanecieron sentados, dispuestos al diálogo.

Finalmente, Limia pidió a la oposición que “nos gustaría que haya más debate concreto” sobre las cuestiones para que las que la Legislatura sea un espacio de propuestas y leyes útiles, especialmente “en este momento complejo de nuestra historia”. “No mezclemos la cuestión del incendio con eso porque no tiene absolutamente nada que ver, no confundamos a la población”, concluyó Limia.