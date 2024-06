Reforma en la secundaria: Sileoni defendió los cambios y recibió críticas

Luego de que se conociera la decisión de la provincia de Buenos Aires de eliminar la repitencia en las escuelas secundarias, el ministro de Educación provincial, Alberto Sileoni, explicó la polémica medida al señalar que se piensa en un sistema parecido a la universidad y que recién se va a implementar desde marzo del año que viene.

“La repitencia tiene cien años en el sistema educativo de Argentina. Buena parte del mundo ya se fue de eso. Estamos pensando en un sistema más parecido a la universidad, con sus premios y castigos y por eso creemos que lo que aprobaste no lo tenés que volver a hacer”, señaló Sileoni en declaraciones radiales.

El ministro aclaró que no hay repitencia pero puede haber una trayectoria retenida. Y esta situación tiene que ver directamente con las materias que los alumnos adeudan. “Para más de cuatro materias el alumno va a tener un período de intensificación con su profesor y con otro apoyo de la escuela. Mientras que si tenés una quinta materia, esa la tenés que recursar”.

Como se recordará, la polémica surgió el último jueves, cuando el propio Sileoni anunció que con este sistema, que se implementará en 2025, no será obligatorio que el alumno recurse todas las materias del año en caso de no aprobar el mínimo necesario de ese período.

De este modo, la medida tomó revuelo a nivel nacional y ante los comentarios negativos, el ministro volvió a explicarlo: “Tener una trayectoria retenida no significa que repitas, lo que aprobaste no lo vas a rendir de nuevo”.

“Es un equipo de acompañamiento de las trayectorias que te van a ayudar a hacer lo que te falta. Nadie va a aprobar si no tienen los conocimientos”. Volvemos a la nota numérica, vas a aprobar con 7 y no se promedia. No va a ser más fácil”, manifestó.

Con respecto a cómo será el trabajo de los docentes, el funcionario señaló: “No arranca antes. En febrero hay espacios de trabajo en las escuelas, en diciembre también”.

“Se escandalizan por pasar con 4 materias, pero en ninguna parte de América hay repitencia porque coinciden en que repetir no te hace aprender más”, expresó.

Críticas. Como era de esperar y apenas se conoció la iniciativa de la Provincia, las críticas no tardaron en llegar.

Desde sus cuentas de X, (ex-Twitter) Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo y Agustín Romo, entre otros, criticaron fuerte a Sileoni y al gobernador Axel Kicillof.

“Eliminar la repitencia es una decisión política de Axel Kicillof y apunta a acentuar la decadencia en el sistema educativo argentino”. “Alberto Sileoni debería preguntarse por qué tiene porcentajes de alta repitencia y en qué está fallando el sistema educativo de PBA, pero elige mirar para otro lado. Debe hacerse cargo del problema y dar respuesta desde políticas educativas concretas”, enfatizó el exministro de Educación y actual diputado nacional de PBA por Juntos.

Por su parte, Agustín Romo (LLA) señaló que “para no evidenciar que destruyeron la calidad de la educación pública, ahora prohibieron repetir. Es como el control de precios pero en educación”.

Por último, Cristian Ritondo, diputado nacional (PRO) por la PBA señaló que “como cada vez los chicos aprenden menos entonces la respuesta es eliminar el indicador más duro de esa realidad. Es como cuando siendo ministro de Economía eliminó la medición de la pobreza. Kicillof es lo peor que le pasó al país y al futuro de los argentinos”.