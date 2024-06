Rescate en las alturas: cómo actúa el grupo de elite que bajó al influencer

Las imágenes de los cuatro bomberos descendiendo desde la azotea de la Torre Globant de la zona de Catalinas para “rescatar” al influencer polaco Marcin Banot se viralizaron tanto o más rápido que la maniobra que utilizaron los operadores del Grupo Especial de Rescate (GER) del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad, para contener y asegurar al fanático del buildering, el deporte extremo que se basa en escalar edificios o estructuras sin arnés ni elementos de seguridad.

Mariano Ledesma tiene 45 años, y 25 de bombero profesional. Es el comandante de la Brigada Especial de Rescate, de la cual dependen los dos grupos de rescatistas GER que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo al frente de todo el operativo que se montó alrededor de este influencer polaco que, si bien no pudo conocer la terraza de la torre, sí pudo conocer las dependencias de la Comisaría 3B de la Policía porteña en la que estuvo detenido hasta el viernes, cuando recuperó su libertad.

Ledesma está al frente de un equipo de casi sesenta profesionales rescatistas en total, que cumplen turnos de guardia de 24 horas por 48 de descanso. El cuerpo de elite cuenta con dos cuarteles. Uno en el barrio de Caballito (Riglos 959) y el otro, en Saavedra (Jaramillo 3551).

Más allá de su intervención en el caso que dio la vuelta al mundo, el responsable de los rescatistas porteños también contó a PERFIL cómo se preparan para intervenir en las diferentes situaciones de emergencia en las que tienen que participar. Entre estas figuran incendios; derrumbes; siniestros viales; descarrilamientos, como el del Viaducto Palermo, o intentos de suicidio, como el que protagonizaron los dos hermanos del barrio de Caballito que se atrincheraron y amenazaban con tirarse al vacío desde el piso 20 antes de ayer.

“También actuamos en situaciones que no implican víctimas fatales, como cuando nos piden bajar un gatito de un árbol, o cuando tuvimos que bajar a los hinchas de la Selección que se subieron al Obelisco para festejar el Mundial de Qatar”, recordó Ledesma, quien comenzó su carrera como bombero voluntario cuando apenas tenía 17 años, en la localidad de Almirante Brown. Pese a la oposición de su mamá –“me quería matar mi vieja”, dijo entre risas–, Mariano ingresó en el escalafón Bomberos de la Policía Federal y hoy está al frente de esta repartición. “Muchos de mis compañeros eran bomberos de la Policía Federal y uno de ellos, Adrián Albelda, un día me dijo que me inscribiera en la Escuela de Policía. Siempre voy a estar agradecido por su consejo”, recordó sin ocultar su emoción.

Respecto a la preparación de los operadores, Ledesma explicó que “la capacitación en materia de rescates es constante”. En relación con la actividad diaria de este cuerpo especial de bomberos, el comandante contó que “tenemos un cronograma de actividades diarias afines a todos los cuarteles. En la mañana se realizan actividades físicas con un docente, después se hace una pequeña capacitación, repaso de los equipos que utilizamos en los operativos y limpieza de las autobombas. Durante la tarde hay una práctica específica en cada estación. En el GER, por ejemplo, las prácticas son de altura, y se hacen en palestras o en esqueletos de edificios. En el Instituto de Seguridad Pública (INSP), por ejemplo, donde está la Escuela de Bomberos, tenemos un edificio de tres o cuatro plantas que está preparado para que nosotros lo usemos como simulador”, explicó el oficial de Bomberos porteño.

“También tenemos prácticas de buceo que son certificadas por Prefectura Naval. En mi caso, estoy especializado en estructuras colapsadas y en altura”, contó Ledesma, papá de una bebé de doce meses fruto de su relación con su esposa, Virginia.

En este sentido, el comandante de Bomberos contó que realizó diferentes cursos de esta especialidad en Chile y en Estados Unidos. “Este tipo de especialización me pareció lo más acorde, teniendo en cuenta que la Ciudad es nuestro campo de acción”, agregó.

Cómo fue el operativo. Respecto al procedimiento que empleó Ledesma a la hora de bajar al polaco escalador, el jefe de los rescatistas contó que “lo primero que hice cuando llegué al lugar fue asegurar todo el perímetro de operación, ya que había mucha gente mirando lo que sucedía. Después de instalar el colchón inflable de seguridad, subimos con el equipo a la terraza para decidir qué maniobra íbamos a utilizar porque el hombre se ‘pendulaba’ del frente del edificio hacia el lateral. No teníamos la seguridad de para qué lado se tenía que hacer el descenso de los operadores. Así fue que implementamos un trabajo “de espejo”, entre quienes estaban en la terraza y en la planta baja para analizar el mejor momento en el que lo podíamos ‘enganchar’. Mientras tanto, otro grupo de rescatistas, junto con los bomberos de la Policía Federal, rompieron el vidrio y el enchapado que recubría el edificio, que usaba el influencer para escalar. Cuando notamos que estaba en un punto quieto, ahí bajaron los cuatro operadores y lo sujetaron. En esos casos, lo habitual es ponerle un arnés y ‘hermanarlo’ al del rescatista. Con esa maniobra, no hay peligro de que se resbale, se suelte o se maree”, explicó por último el comandante del cuerpo de rescatistas.