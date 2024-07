Robo de 300 obras de arte en Rosario: los objetos saqueados siguen buscándose 40 años después

En 1986 entraron a la casa del matrimonio integrado por Hortensia Tricerri y Victorio Capriolo en Rosario y robaron 300 obras de arte. En 1991 regresaron a llevarse lo que quedaba en la casa. Desde la fecha se recuperaron pocas piezas del saqueo y una de ellas apareció a principios de 2017, pero permanece secuestrada en Europa a la espera de que se respete la Convención Undroit sobre Bienes Robados o ilegalmente exportados que reconoce el derecho a la restitución de las piezas robadas en el país firmante donde se denunció el robo.

La justicia avala que sea devuelta a sus propietarios, pero les pide que se encarguen del traslado, lo que resulta sumamente complejo. María Teresa y Pedro Capriolo, hijos del matrimonio continúan en la actualidad con la esperanza de recuperar lo que les pertenece. María Teresa en diálogo con PERFIL, evocó el caso reciente del 15 de mayo de 2024 en el que el gobierno argentino mediante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y en aplicación de la Convención Unidroit, devolvió al gobierno italiano 300 monedas antiguas robadas en Italia y secuestradas por la aduana argentina en enero de 2011.

El primer robo

Los ladrones eran profesionales, se llevaron todos los objetos que tenían valor de colección y dejaron lienzos con imágenes de la familia o pinturas de la madre de María Teresa. Conocían del mundo del arte. Fueron a la casa cuando los integrantes estaban de viaje, tenían información del movimiento de la familia y, además, tenían la logística necesaria para, primero transportar los objetos y, luego, sacarlos rápidamente de Rosario y/o del país. Rosario, ciudad con puerto, es altamente vulnerable al comercio ilegal.

Se robaron pinturas pertenecientes al renacimiento, al barroco y al impresionismo italiano. Entre las piezas robadas se encontraban pinturas de autores italianos de grandes dimensiones pertenecientes al manierismo como: “El Invierno” de Jacopo da Ponte Bassano (del Siglo XVI) de aproximadamente 152 x 122 centímetros cuadrados. “La Anunciación a Santa Ana” (Siglo XVI) y “la Mula de Balaam” ambos atribuidos a Felice Ricci o Riccio (del Siglo XVI) y un cuadro perteneciente al Clasicismo como "La degollación de San Genaro", atribuido a Doménico Zampieri (SXVII). Una estatua de mármol titulada “l’Amor della Terra” firmada por Césare Lappini (SXIX), un ánfora de porcelana de sèvres sang de boeuf pintada por Fuchs con terminaciones en bronce dorado, una araña de porcelana multicolor manufactura de Meissen de 12 brazos estilo barroco flores y pájaros, un reloj de pie estilo Luis XV Grandfather con una estatua del tiempo sobre el reloj de más de 2 metros, entre muchas otras.

"La degollación de San Genaro"

Araña de porcelana multicolor manufactura de Meissen

En el terreno vecino a la casa había en ese entonces un hotel y fueron ellos quienes declararon que vieron que el portón de la casa estaba abierto, camiones y “movimientos extraños”. Otros vecinos también fueron testigos, pero, según contó Teresa, modificaron sus declaraciones cuando fueron citados y se arrepintieron. Los primeros movimientos para dar con los ladrones y el botín robado fueron torpes y dieron tiempo a que las piezas fueran revendidas.

En el momento del robo los padres de María Teresa eran muy mayores, por eso se encargaron de todo sus hijos, María Teresa y su hermano Pedro. Ambos visitaban a los comercios de antigüedades mostrando fotos y dejando sus datos con la esperanza de encontrar lo que les robaron. Muy pocos comerciantes cooperaron solidarizándose con las víctimas.

En la investigación para dar con los ladrones y el botín robado hubo errores e irregularidades. La demora en la investigación dio tiempo a los ladrones y cerebros del robo para revender, dispersar o sacar las obras de arte del país con toda impunidad.

Segundo Robo

El segundo robo fue a finales de agosto de 1991, se llevaron pinturas y un jarrón chino antiguo con personajes que habían dejado roto en el primer robo. También se llevaron un ánfora de Meissen estilo rococó y otra de Sèvres.

En esta oportunidad arrancaron del bastidor y resquebrajaron el retrato pintado a la espátula por Hortensia Tricerri, dejándolo tirado en el piso. Por esa misma fecha se sobreseyó al único imputado en la causa.



Hallazgos



“Aún hoy, hay gente involucrada que intenta intimidarnos, para que no sigamos tratando de recuperar lo que es nuestro. Volvieron a robar el 19 de octubre de 2022, entre las 11 y las 16 en la misma casa, justo cuando fuimos a llevar al fiscal de la causa, a la traducción de un exhorto que solicitaba la devolución de un óleo secuestrado en Europa”, contó María Teresa sobre una historia que no solo no se resuelve, sino que continúa amedrentándolos.

Algunos hallazgos de obras de arte fueron posibles gracias a que la familia Capriolo hizo circular, por su cuenta, una lista con fotos de los objetos robados, por ciertos circuitos especializados en arte y antigüedades que pudieran alertar a las víctimas en caso de encontrarse con alguna pieza. 20 meses después del robo de 1986, la Interpol también compartió la lista de lo robado.

Estatua de mármol y ánfora de porcelana sustraídas de la casa.

En febrero de 1989, María Teresa encontró la estatua “El Amor de la terra” en San Telmo, levantó un acta con fotos ante escribano, y lo denunció "Se habría podido recuperar si el nuevo juez de instrucción interviniente en esa época hubiese dado la orden inmediata de secuestro. En lugar de eso recién en agosto de 1990 viene en comisión a Buenos Aires. El comerciante declaró que la había vendido sin recibo a un americano que pasaba", lamentó.

Su hermano Pedro encontró una de las obras en bronce firmada en Rosario, pero tardaron más de 20 años en recuperarla y sólo fue posible gracias a un experto en bronces antiguos que pudo realizar la pericia.

En 1998, un par de vasos orientales antiguos, únicos y de gran porte fueron encontrados en una casa de remates de fin de semana de la Avenida Libertador en el límite entre Acassusso y Martinez. Recién después de aproximádamente 5 años y gracias a una pericia especializada, finalmente fue devuelta.

“La Anunciación a Santa Ana” (Siglo XVI)



“En el robo de 2022 se llevaron la computadora de mi hermano. Aparentemente con la misma manera de entrar que en 1986, se descolgaron de 13 o 15 metros de altura a un patio interior lo preocupante es que fue el mismo día en que nos ausentamos para ir a llevar la traducción del exhorto”, explicó.

Aunque pasaron casi 40 años desde el robo, el recupero de las obras de arte es imprescriptible para los países firmantes de la convención UNDROIT, y Argentina forma parte de ella. Sin embargo, no se procederá a investigar a los responsables.

“Es desalentador ver cómo te pasan los años sin poder identificar a los responsables intelectuales y materiales de estos robos y saber que por la prescripción del delito de robo no irán presos. Pero la convención reconoce el derecho a recuperar las piezas robadas”, destacó María Teresa.

“La obra que queremos recuperar actualmente, fue encontrada fuera de la Argentina a finales de 2016, el aviso llegó a principios de 2017 al juzgado, pero recién nos avisaron en mayo de 2017. Es increíble habernos enterado quién resultó en poder de la obra. La justicia no está actuando con diligencia, tuvimos que ofrecer traductor porque decían que no encontraban uno”, relató.

El casamiento como prueba

La película del casamiento de Hortensia con Victoria Capriolo, grabada en 1950 es la prueba que exhiben para demostrar qué obras fueron robadas. En esas imágenes que fueron digitalizadas, en blanco y negro se ve a la pareja feliz, con los invitados, mostrando su sonrisa y timidez a la cámara. Escena tras escena se identifican vajillas, regalos para los casados, cuadros, esculturas.

Fotograma de la película del casamiento.

Los robos de arte en Rosario en la década del 80

Además del robo a la familia Capriolo, hubo otros saqueos de obras de arte en Rosario. El 24 de marzo de 1987 dos personas encañonaron y maniataron al casero del Museo Castagnino de esa localidad y se llevaron los cuadros:“Palomas y Pollos” y “Bandidos asesinando a hombres y mujeres”, de Goya; “Paisaje con frailes y lavanderas”, de Alejandro Magnasco, “Un evangelista”, de El Greco, y “Retrato de hombre con pelliza”, de Pablo Cagliari detto il Veronese.

“Palomas y Pollos” fue uno de los cuadros recuperados dos años después en Miami, cuando un ex comisario de la Policía Federal intentaba venderlo.

Cuatro años atrás, en 1983 asaltaron el Museo Firma y Odilo Estévez y, en este caso, el valor de la suma de obras se estimó en unos 13 millones de dólares. En 1995 fue recuperado en manos de Ernesto Guzmán, alias Mayor Guzmán, ex lugarteniente y chofer del fallecido paramilitar Aníbal Gordon que manejaba un grupo de tareas durante la dictadura.

Por el robo al Castagnino uno de los detenidos durante 37 días fue Leandro Sánchez Reisse, también ex servicio.

Sospechas y relaciones con el poder

“La obra encontrada fuera de la Argentina tuvo que pasar por aduana con autorización de la Secretaría de Cultura, ¿no saltaron las alarmas? Es increíble habernos enterado de quién resultó en poder de la obra. Por ahora nos aconsejaron no hacerlo público. No fue fácil obtener esta información”, se pregunta dice María Teresa.

Por primera vez en Sudamérica una exposición panorámica de John Baldessari, pionero del arte conceptual



“El tiempo también transcurre para los partícipes, cómplices, reducidores y también para aquellas personas que fueron engañadas en su buena fe por esos delincuentes. Nos queda la esperanza de que se arrepientan devolviéndonos la obras o diciendo dónde están para así recuperarlas y reparar, en parte, el mal causados a nuestra familia”, concluyó María Teresa.

Quienes puedan aportar datos a la familia Capriolo sobre las obras que les robaron comunicarse a: [email protected].

Detalles de las principales obras robadas: