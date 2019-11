Solo la mitad de los argentinos tiene acceso a agua corriente, cloacas o gas natural

El 50,2% de la ciudadanía argentina no tiene acceso al agua corriente, la red de gas o el servicio de cloacas, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). "El 44,3% de los hogares no accede a al menos uno de los servicios considerados, en los que habitan el 50,2% de las personas", detalló el organismo en un informe publicado este jueves.

“Este indicador se construye distinguiendo los hogares entre aquellos que disponen de agua por cañería dentro de la vivienda y aquellos que acceden al agua fuera de la vivienda, ya sea que el agua esté disponible dentro o fuera del terreno”, escribió el INDEC. “A su vez, los hogares que disponen de agua dentro de la vivienda se desagregan según la fuente del agua, es decir, si procede de la red pública de agua corriente, de perforación con bomba a motor, de perforación con bomba manual u otra fuente”.

“Entre los hogares que no acceden al agua corriente, se distinguen aquellos que acceden a través de una perforación con bomba a motor, con bomba manual, u otra fuente (ríos, camión aguatero, lluvia, etc.)”, explica el texto. “Con respecto al gas, entre quienes no acceden a la red de gas natural, se distinguen quienes utilizan gas de tubo/garrafa, kerosene, leña, carbón u otro combustible”. Aquellos que no tienen cloacas, poseen “cámara séptica, pozo ciego” o un “hoyo en la tierra”.

La encuesta – que se realizó durante el primer semestre de 2019 y abarcó 53.890 viviendas en los 31 conglomerados urbanos, donde viven 28.294.905 personas en 9.429.189 hogares– indica además que el 35% de la población no posee acceso a la red pública de gas, mientras que el 33,3% no tiene cobertura de cloacas. En paralelo, 8,9% de las personas en Argentina habita en viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente mientras que otro 14,5% tiene por hogar viviendas "cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente", puntualiza el estudio.

Salud y educación

En lo concerniente a la atención médica, poco más de un tercio de los hogares (35,5%) tienen al menos a uno de sus integrantes sin posibilidad de recurrir a una cobertura privada de salud y deben atenderse en la sanidad pública. Dentro de este conjunto, 14,8% de los hogares tiene a todos sus integrantes con cobertura sólo en el sistema público.

Respecto a la educación, 3,8% de los niños, niñas y adolescentes que tienen entre 4 y 17 años no acuden a ningún centro educativo, pese a que la asistencia es obligatoria en Argentina para esa franja de edad. "Si se desagrega este resultado por grupo de edad, se observa que la asistencia escolar de los niños y niñas de cuatro años alcanza el 87,4%, de forma tal que la inasistencia es del 12,6%", detalló el Indec.

En el caso de niños y niñas de entre 5 y 14 años, la inasistencia a la escuela es de 1,6%, un porcentaje que se eleva a 8,4% entre los adolescentes de entre 15 y 17 años. Dentro de la población que tiene entre 18 y 24 años, casi la mitad (47,8%) tiene los estudios secundarios finalizados, mientras que 29,5% no llegó a terminarlos. Además, otro 8,6% de los jóvenes en esa franja etaria apenas pudo terminar la educación primaria, mientras que otro 4,1% ni siquiera completó los estudios básicos.

A continuación, los principales datos arrojados por el informe:

El 80,7% de los hogares y el 76,6% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente.



El 6,8% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente.



El 12,6% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente.



El 94,1% de los hogares (y el 92,5% de las personas) habita en viviendas que poseen baño con descarga de agua.



El 5,9% de los hogares no posee baño con descarga de agua, lo cual implica al 7,5% de las personas.



El 97,4% de los hogares, que alberga al 97% de las personas, tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda.

El 88,3% de los hogares obtienen el agua a través de la red pública de agua corriente o a través de perforación con bomba a motor (8,9%).



El 2,6% de los hogares debe acceder al agua fuera de la vivienda.



El 90% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 70% accede a la red de gas natural y el 71,0%, a la red de cloacas.



El 10% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 30% no dispone de gas de red; y el 29,0% carece de conexión a las redes cloacales.



El 55,7% de los hogares, que abarca al 49,8% de las personas, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural antes mencionados.



El 44,3% de los hogares no accede a al menos uno de los servicios considerados, en los que habitan el 50,2% de las personas.



El 6,3% de los hogares habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales; esto significa que el 7,6% de las personas habita en dichas viviendas.

El 10,9% de los hogares –compuestos por el 12,8% de las personas– habita en viviendas localizadas en zonas inundables.



El 93,7% de los hogares habita en zonas alejadas de basurales (a más de 3 cuadras de distancia), mientras que el 89,1% de los hogares habita en zonas no inundables.



El 64,2% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6,4% de los hogares son propietarios de la vivienda, pero no del terreno. El 18,4% de los hogares son inquilinos.



El 68,4% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que el 31,5% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 8.913.000 personas. El 41,1% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación.



El 97,1% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia.



El 48,4% de los jóvenes asiste a un establecimiento educativo, y la mayoría de ellos se encuentra cursando el nivel de educación superior/universitario (73,7%). El 51,6% no asiste a un establecimiento educativo.



D.S.