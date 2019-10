Argentina afronta el mayor índice de pobreza desde la crisis de 2001

La pobreza aumentó de 32,0% a 35,4% en Argentina en el primer semestre del año, el nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001, a menos de un mes de las elecciones en las que el presidente Mauricio Macri busca su reelección y el kirchnerismo busca regresar al poder. En un acto de campaña para los comicios del 27 de octubre, Macri había anticipado horas antes que la medición oficial "lamentablemente va a reflejar la situación que estamos viviendo y aunque duela, hay que mirarlo de frente".

"Se encuentran por debajo de la línea de pobreza 10.015.728 personas", más de un tercio de las que viven en los 31 grandes centros urbanos del país, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El peor indicador histórico fue posterior a la crisis de 2001, cuando el Indec midió una pobreza de más de 55%, tras la caída del régimen de tipo de cambio fijo y privatizaciones. Desde entonces, el índice -que engloba a la población que no puede comprar alimentos u otros productos y servicios básicos como ropa y transporte-, bajó hasta ubicarse en 26% en 2013.

"La devaluación [de 20% desde agosto], ocurrida luego de esta medición del Indec, ya va a empezar a impactar y, sobre todo, en los siguientes tres meses, lo que generará otra suba de la pobreza", dijo a la prensa este lunes el sociólogo Daniel Schteingart, de la privada Universidad Metropolitana. "Para compensar la pérdida de poder adquisitivo, muchos hogares buscaron ingresos complementarios", dijo este lunes en un informe la consultora Elypsis.

Documento del Indec:

El índice de indigencia, que mide dentro de la pobreza a quienes no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de ningún tipo, aumentó de 6,7% a 7,7% en igual período, entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019. En el segundo año de Macri en el poder, en 2017, la pobreza se situaba en 25,7% y desde entonces no cesó de crecer, con una recesión que se arrastra desde el año pasado cuando la economía cayó 2,5% y el desempleo subió hasta el 10,6%.

De los datos del INDEC emerge también que la pobreza entre los menores de 15 años es de 52,6% y del 42,3% en el segmento 15-29 años, para crecer al 30,4% entre los 30 y 64 años, y al 10,4% entre los más de 65 años. Este generalizado aumento de la pobreza se debe, en base a las estadísticas difundidas por este organismo, a la caída de la economía argentina del 2,5% en el último año, y a un aumento de la desocupación del 10,6% y a una inflación que alcanza el 55,8%.

Con una población estimada en cerca de 45 millones de habitantes, serían 15,9 millones los argentinos pobres, mientras que los indigentes serían 3,4 millones. En el Gran Buenos Aires, el área más poblado del país, la pobreza supera el 34,8%, según el Indec.

Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), gran parte del porcentaje de nuevos pobres son clases medias que no habían sido pobres antes. "La inflación está desgastando la capacidad adquisitiva de los sectores mas pobres y de las clases medias bajas", dijo el lunes Agustín Salvia, director del Observatorio.

Macri, que dijo que el país tiene "potencial agrícola productivo para alimentar a 400 millones de personas", intentó ayudar a mejorar el poder adquisitivo de la población con la eliminación de las retenciones a los sueldos de trabajadores, el incremento del salario mínimo, la eliminación del Impuesto al Valor Agregado en algunos alimentos, la exención del pago de impuestos patronales por cada nuevo empleado que contraten las pymes.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al Gobierno nacional por el aumento de los índices de pobreza: "En un año y medio, Macri aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%. Y terminará el mandato con 5 millones de pobres más que al asumir", resaltó el ex jefe de Gabinete. "No hay nada más inmoral que no reaccionar ante la pobreza. Debemos parar esto generando trabajo y construyendo una Argentina más justa y equitativa".

Otros datos que se desprenden del informe del INDEC

Unos 5 millones de chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina, un millón más que hace un año. En ese rango de edad también subió fuerte la indigencia, que pasó de 8% a 13,1%.

La pobreza infantil -menores de 14 años- aumentó del 41,4% al 52,6%, y la indigencia saltó del 8 al 13,1% en sólo 12 meses. Sobre 9.500.000 chicos de menos de 14 años, 5 millones viven en hogares pobres.

Uno de cada 2 menores, o 5 de cada 10 chicos, vive en hogares pobres. De estos niños pobres, 1.200.000 viven en hogares indigentes, así definidos porque sus familias no tienen ingresos suficientes para comprar los alimentos básicos.

La mayoría de esos chicos viven en hogares sostenidos por desocupados, trabajadores formales e informales precarios, subocupados y cuentapropistas que se desempeñan en la informalidad, sin seguridad social.

Entre los jóvenes que tienen de 15 a 29 años, la pobreza aumentó del 32,9 al 42,3%. Entre 30 y 64 años, subió del 23,2 al 30,4%. Y entre los más de 65 años, de 6,9% al 10,4%.

Con un 52,9% de pobreza, la ciudad entrerriana de Concordia fue la más afectada por el deterioro social en el primer semestre del año.

En Santiago del Estero, Corrientes y el Gran Resistencia la pobreza afecta a más del 40% de la población.

En el conurbano bonaerense las personas en situación de pobreza alcanzan al 39,8%, mientras la Ciudad de Buenos Aires, con 14,3%, y Río Gallegos, 22,7%, fueron los distritos con indicadores más bajos.

