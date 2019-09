Revertir la pobreza de 2019 llevaría dos años

por Patricia Valli

Una de las frases más repetidas por los especialistas en pobreza es que se genera rápido, pero lo difícil es revertirla. El salto del último año podría llevarle al menos los dos primeros años a un eventual nuevo gobierno volver al nivel de 2017, del 25%.

Según el econometrista Martín González Rozada, que lleva adelante el Nowcast de Pobreza, este primer semestre de 2019 puede marcar el 35%. Para Isaac Rudnik, de Isepci, el número podría rondar el 36%. Pero más allá de la cifra, la tendencia marca una suba en lugar del descenso hacia la “pobreza cero”, meta que el presidente Mauricio Macri pidió que fuese el parámetro para juzgar su mandato.

Con el salto de la inflación en el segundo semestre –después de las PASO–, se estima que el año podría rondar entre el 37% y el 39%. Así, el dato de 2019 volverá a poner la pobreza en los niveles de 2008, un retroceso de diez años. Mañana el Indec dará a conocer los números. Las organizaciones sociales esperarán el dato en la puerta del organismo desde las 13, con ollas populares.

“La última proyección puntual para el semestre marzo 19-agosto 19 es del 34,2%, sugiriendo que la incidencia de la pobreza en la población se mantiene estable con respecto al 1er semestre calendario de 2019”, señaló Rozada en Twitter.

“Con la aceleración de la inflación de agosto, la suba de la canasta fue del 10%, explica Rudnik sobre las mediciones que hace Isepci con Barrios de Pie. “En los barrios tiene un rebote más rápido porque se corresponde con el aumento de los precios mayoristas. Los almaceneros se abastecen allí”, explica. Así llega a la estimación de un 36% para el semestre y un número mayor de pobreza para fin de año. “Las compensaciones que vino dando el Gobierno no compensan la pérdida de poder adquisitivo”.

Para Rudnik, le llevará “al menos dos años” a un nuevo gobierno revertir la suba del último año. Y eso si se cumplen las promesas de campaña de Alberto Fernández de recomponer ingresos entre los sectores más vulnerables.

Los datos de Unicef dieron cuenta de que casi la mitad de los chicos y chicas de la Argentina son pobres. Para Ianina Tuñón, especialista en Infancia de la UCA, es un 50% que es heterogénero. No tienen acceso a la canasta básica pero una parte tampoco tiene acceso a saneamiento, a los servicios básicos.

Un reciente informe de Cippec y Cedlas sostiene que en el núcleo duro de vulnerabilidad, la población con “pobreza crónica”, el 70% no tiene acceso a cloacas o agua de red. Allí, los especialistas recomendaron reforzar las transferencias como la Asignación Universal por Hijo.

“El 7% de niños que no tienen seguridad alimentaria no recibe ayuda. Están en sectores de mucha marginalidad, que no cubre a los chicos entre cero y cinco años.

“Incluso en los casos en que los chicos reciben transferencias –como la AUH–, no están haciendo todas las comidas del día. Hay niños que no están haciendo la cena”, asegura Tuñón. El cuadro se registra por primera vez desde 2017 en una serie de diez años.

El informe de indicadores de la pobreza infantil de la UCA muestra que el déficit de saneamiento mejoró en cuatro puntos entre 2016 y la actualidad. Sin embargo, la preocupación reside en la crisis de alimentación.

Una de las propuestas del Frente de Todos es el congelamiento de una canasta básica de 11 productos, según indicó Daniel Arroyo, uno de los ministeriables, que suena para Desarrollo Social. Para Rudnik, para que el congelamiento funcione, debería abarcar al menos los 57 productos de la canasta que mide el Indec, para asegurar que no haya aumentos en los que no queden dentro de ese listado. Pero para que se sienta en los bolsillos de los sectores más golpeados por la recesión –donde se cortaron las “changas” a partir de la caída general de la actividad, sobre todo en el entramado pyme del conurbano bonaerense, Gran Córdoba, Gran Rosario y Tucumán–, debería ser un congelamiento de servicios públicos y transporte.

La pobreza tuvo su pico de las últimas dos décadas en 2002, con el 55,3%. La hiperinflación la había llevado al 47,3%. Ahora será la más alta desde 2008.

El déficit en los servicios básicos

La carta a favor que enumera el oficialismo es la de las obras de saneamiento. “Les dimos cloacas y votaron esto”, fue una de las frases que esgrimieron, en privado–y algunos en público– los funcionarios oficialistas después de las PASO. El viernes Mauricio Macri dijo en Saladillo que habían pasado del 20% al 40% en tratamiento de aguas y esperaban llegar al 80% a fin de un nuevo mandato. En la provincia de Buenos Aires, según las cifras de Aysa, solo el 11% de la población de Tigre tiene cloacas mientras que en Hurlingham llega al 54,4%. En 2015, era el 34%. En Esteban Echeverría, pasó del 29% en 2015 al 42% en 2018. En La Matanza, el 58,3% de la población tiene cloaca, algo que era del 55,6% en 2015. Solo el 9,5% tiene agua potable en Ituzaingo o el 38% en Ezeiza. En 2015 eran el 9,4% y el 26,7%, respectivamente, mientras que en Lomas de Zamora el 92% accede a gua segura. En San Isidro llega al 97,2%.