por Santiago Carrillo

“Vamos a descubrir un lugar mortuorio, igual a los panteones que se visitan en Grecia, pero que aquí nadie conoce. Nuestra visita coincide con un lugar en el que hay personas que despiden a sus seres queridos o visitan a sus muertos. Cuando nos encontremos con esta situación, la obra se va a silenciar”. La que habla y brinda la bienvenida es una actriz de Una obra más real que la del mundo, pero que también es parte de una decena de guías que cuentan la historia del Cementerio de Chacarita desde una propuesta artística.

La obra es una idea del director Juan Coulasso y el proyecto se puso en marcha hace dos años, cuando su ambición de conocer las calles de Chacarita –donde trabaja con la compañía teatral La Mujer Mutante– se topó con el programa Barrios Creativos, del Ministerio de Cultura porteño, quienes coprodujeron el proyecto. Recién se estrenó el mes pasado, en la Bienal de Arte Joven. “No solo nos dimos cuenta de que el barrio entero se fundó alrededor del cementerio. Además, es uno de los más grandes de América Latina y allí se encuentran enterrado el 70% de los familiares de los porteños”, cuenta Coulasso sobre la obra que describe como “una caminata de dos horas en la que diferentes personajes emblemáticos cuentan una historia que homenajea a los difuntos y cuidadores del cementerio”. La diferencia de una visita guiada tradicional “es que nosotros somos artistas. Llevamos al espectador a una experiencia sensible y estética, que va más allá de la información histórica que proveemos”, cuenta Coulasso.

En este sentido, uno de los personajes más importantes que revive la obra es Italia Fulvia, la arquitecta argentina que construyó el Sexto Panteón del cementerio, que las reseñas suelen atribuir a Clorindo Testa. “Adjuntamos una serie de documentos que dejan clarísimo que la obra fue suya. Su historia se invisibilizó porque era mujer y el momento de su invocación es uno de los más conmovedores, porque nos cuenta qué se imaginó antes de construirlo”, detalla el director.

Graciela Martínez es una de las espectadoras que asistió a la obra, y dice que fue a verla “con prejuicio”. ¿No será una falta de respeto?, se preguntó. “Me llevé una sorpresa. Mis visitas al cementerio siempre fueron cuando transcurría el dolor de la pérdida de alguien, y que no me permitió ver la belleza arquitectónica del lugar”, cuenta. “Durante la obra no podés no pensar en tus muertos. Por eso, todos terminamos por rendirle homenaje a alguien”, agrega Coulasso. La entrada es gratuita, y hay que anotarse en AlternativaTeatral.com. Se hace los sábados de noviembre a las 14.30.

Bambalinas. Otra propuesta para conocer uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad es La guiada, una obra que recorre el Teatro Nacional Cervantes, el único público de carácter federal. “Hay un ‘guía’ –que es actor– que está en un mal día; confunde los datos y está colapsado. Entonces, lo ayudan sus compañeros, los trabajadores del teatro. A partir de ahí comienza un viaje por las entrañas del teatro público, en el que se recorre su historia y se indaga sobre las ideas de ‘lo nacional’ que fundaron el espacio”, cuenta el dramaturgo y director Gustavo Tarrío.

Esta propuesta, que fue una idea propia del Cervantes, comenzó hace dos años y el éxito fue tal que tuvieron que agregar funciones para los colegios. El horario también es atípico: sábados y domingos a las 11 de la mañana, con una capacidad de cuarenta personas. “En la obra hay personajes que se mimetizan con el teatro público, como el guía estatal, una jefa de escenario, un utilero y un acomodador”, detalla Tarrío sobre los actores, que también interpretan papeles como Marcelo T. de Alvear o María Guerrero.

“El público se conmueve. Hay humor, canciones y contiene mucha información. Además, tuvimos mucha libertad para decir lo que pensamos de la gestión pública, que es un desastre”, dice el director de una obra que “consigue una sensación de pertenencia con el teatro”.

Las audioguias estan en Spotify

Circuitos narrados por actores, en tres barrios

Claudio Corsalini

Desde este año, los porteños y turistas que quieran recorrer parte de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con una herramienta más. Se trata del sistema de mapas y audioguías desarrollado por el Ministerio de Cultura porteño, para conocer y descubrir de una manera diferente los secretos, bondades y la historia de los barrios de Abasto, Chacarita y Villa Crespo.

La propuesta cuenta con un plus: los distintos recorridos temáticos que se pueden hacer en estos tres barrios fueron grabados por tres reconocidos actores, que vivieron en esa zona o fueron referentes del lugar.

En este caso, las audioguías de Villa Crespo fueron grabadas por Laura Azcurra; Mike Amigorena les puso su voz a las caminatas que se pueden hacer por Chacarita, y Humberto Tortonese acompaña a quienes quieran conocer el Abasto, el barrio donde vivió durante 18 años. La movida incluye mapas, que se pueden retirar en distintos puntos culturales de los barrios, o bajárselos desde la página del Gobierno de la Ciudad. Mientras que las audioguías se pueden oír desde la plataforma Spotify. Hasta el momento, según datos oficiales, ya la usaron unas tres mil personas. “La idea es que se tejan vínculos dentro de los distintos referentes culturales que funcionan dentro de un barrio”, afirmó Magdalena Ayerra, coordinadora del programa en el que se desarrolló esta propuesta.

“Todo el contenido de los mapas, como la curaduría de las caminatas y los audios fueron creados con los referentes culturales de cada barrio”, añadió Ayerra. “Las audioguías, por ejemplo, tienen algunas diferentes peculiaridades. En el caso del Abasto tiene mucha referencia a Carlos Gardel y al tango, pero también a la cultura del teatro off. En Chacarita, por caso, hace referencia al cementerio y a todo lo que representó para el barrio desde su fundación”, aseguró la responsable del programa barrial. “Los vecinos de los barrios están muy conformes el programa cultural”, concluyó.