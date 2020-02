"Tenés derecho a conservar a tus dos papás": el emotivo fallo de una jueza de familia

Con un emotivo fallo, una jueza de familia resolvió la situación de una nena de 9 años, quien “tiene dos papás” porque fue reconocida legalmente y vive con uno de ellos, pero mantiene relación cercana también con su papá biológico. Ante la solicitud de este último de reconocerla ante la ley, la magistrada dio lugar a lo que expresaba la menor, y decidió que ambos padres y la madre sean los progenitores de una familia “pluriparental”.

El fallo que elaboró Mariana Josefina Rey Galindo, jueza de Familia y Sucesiones de Monteros, Tucumán, priorizó la elección y el bienestar de la menor, a quien llama “Juli” para preservar su identidad. En el escrito del pasado 7 de febrero, con una tipografía diferenciada y un trato con palabras acorde a sus nueve años, Rey Galindo se refiere directamente a ella al comunicarle su decisión.

“Juli tenés razón cuando decís “que no querés elegir entre tus dos papás”. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes -y admiro tanta valentía- que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia (...)”, escribió la jueza.

No es la primera vez que Rey Galindo redacta un fallo en el que se dirige directamente a un menor. En julio de 2019, la jueza escribió una sentencia sin antecedentes en el país, por la que permitió que "Pablo" de 13 años llevara -tal como él mismo había pedido- el apellido de la familia que lo crió, compuesta por su tía biológica y su marido. “(el fallo) lo escribí para que pueda entenderlo él, que es quien se presentó y me interpeló directamente con su pedido”, contó a PERFIL en esa oportunidad.

En el caso de esta sentencia, la menor es hija biológica de Roberto L, pero desde que nació, su madre estaba en pareja y se casó con Jorge S., quien la reconoció en el acta de nacimiento legalmente como su hija. Hasta el día de hoy, Juli vive con él, pero tiene vínculo con Roberto, con quien pasa los fines de semana. Hace tiempo, su papá biológico pidió reconocerla ante la ley, por lo que la paternidad de Jorge sería desplazada.

No obstante, la jueza entrevistó a la niña para conocer su parecer y su sentir frente a la petición. Como la menor vive en la zona de Amaicha del Valle, lejos del juzgado de la localidad de Monteros, la jueza fue hasta el lugar para conocerla, hablar con ella y hacerle conocer sus derechos frente a la demanda. “En definitiva, ella siente (pues así lo manifestó) que es hija de Jorge y Roberto. De uno tiene el apellido y el afecto, y del otro reconoce que es su padre biológico e igual afecto. Vive con los dos. Comparte con ambas familias. Vivencia sus lazos de afecto con hermanas/o, tíos/as y abuelo/as cotidianamente. En la charla con Juli, ella nos explicó todo esto y de una forma tan simple como real”, explica la magistrada sobre la nena, que pasó a cuarto grado.

En otro tramo del fallo, Rey Galindo detalla que la menor “(...) también expresó su preocupación, pues le “habían dicho que tenía que conversar con la jueza para elegir entre sus dos papás y que ella no quería hacerlo” (sic). Continua diciendo que ella quiere tener a los dos papás. Que quiere seguir llamándose Juli S.”, es decir, conservar el apellido de Jorge, quien la reconoció como su hija luego de casarse con su madre.

La jueza expresa que Juli está al tanto de que es hija biológica de Roberto y que cuando nació, fue reconocida por Jorge. “De todas maneras, ambos se comportan como auténticos papás de ella. Comparten todo. Ella reside tiempo en ambas casas, la del papito Jorge y la del papá Roberto. Así los nombra ella. Su vida y la vida de los papás se organiza de esa manera”, justificó.

"Entrometerme su vida e impedir a cualquiera de los papás de Juli que sigan funcionando como tal (como su auténtico papá) sería una verdadera torpeza e imprudencia jurídico-estatal", dijo la jueza

En el tramo de la sentencia explicado especialmente a Juli, la jueza le comunica lo decidido y lo que eso implica: “Voy a reconocer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles (a los dos) y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir, que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto además de Jorge y Lucía. A los tres: con lo cual vos vas a tener en los papeles (acta) dos papás y una mamá. Y con eso, ellos tres tienen los mismos derechos y obligaciones (ellos con vos y vos con ellos) (...)” .

Por estos motivos, decidió que es “un derecho intrínseco, esencial, individual y personalísimo de Juli a continuar en la conformación familiar y parental que tiene y que disfruta (serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista)”. Y agregó: “Entrometerme en eso -su vida- e impedir a cualquiera de los papás de Juli que sigan funcionando como tal (como su auténtico papá) sería una verdadera torpeza e imprudencia jurídico-estatal”, por lo que determinó que se trata de un caso de “multiparentalidad” o “pluriparentalidad”, y ordenó que se sume al acta de nacimiento (donde figuran la madre y Jorge) a Roberto, su padre biológico.

La sentencia completa:

