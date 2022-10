"Todos con vida": el milagro olvidado del avión de Aerolíneas que se estrelló en Concordia en 1975

Los recuerdos de los accidentes aéreos se asocian, casi de inmediato, a su gravedad y el número de vidas que costaron. Y este jueves 13 de octubre, cuando se cumplieron 50 años de la "Tragedia de los Andes", uno de los desastres aéreos más célebres, que incluso llegó al cine y fue replicado miles de veces por medios de todo el mundo, en Twitter se recordó la caída de un avión de Aerolíneas Argentinas en 1975, en ese caso con suerte porque los 4 tripulantes y los 56 pasajeros pudieron contarlo, que no llegó al medio siglo pero está muy cerca: el mes próximo se cumplirán 45 años. El protagonista fue un Fokker F-28 que cumplía el vuelo 718 de Aeroparque a Concordia y el piloto "le erró al aeropuerto" de esa ciudad entrerriana, y así el aparato se estrelló en un campo cercano, en plena noche, quedando partido entre eucaliptus, milagrosamente con todos a salvo.

El episodio lo recordó en las redes Ileana Schinder, una arquitecta argentina que vive en Washington, y a la que el accidente tocó muy de cerca, porque en el Fokker de Aerolíneas viajaban su mamá y su hermana. Incluso puede decirse que también Ileana "iba en ese avión", porque su mamá estaba embarazada de ella. "Voy a contarles otro milagro... y milagro en serio. Se cumplen 50 años de la tragedia de los andes, pero hace 45 años en Concordia se cayó otro avión y no murió nadie. El avion era un Fokker F-28 y viajaba de Buenos Aires a Concordia. Pero nunca llego al aeropuerto Pierrestegui... ¿Cómo que no llego? No, el avión se paso y se ESTRELLO en un campo de eucaliptus en el medio de la nada", contó Ileana este jueves en su cuenta de Twitter.

El Fokker de Aerolíneas, partido luego de caer en medio del campo a pocos kiloómetros del aeropuerto de Concordia. (Foto Twitter - @loreslew)

"¿Por qué lo sé?", indicó a continuación, "porque en ese avión que cayó en un bosque de eucaliptus venían mama y mi hermana. Mi mama venia embarazada de mí, pero en ese avión no murió nadie y es la anécdota mas increíble de mi familia", precisó.

"Mi mamá no tenía mucha experiencia en vuelos, así que nunca se dio cuenta que el avión se habia estrellado, a pesar del impacto", señaló la arquitecta Schinder, destacando que "la nave cayo 'de panza' en la noche, y se partió de tal manera que mucha gente salió por ahí". precisó incluso que "muchos de los pasajeros no se acordaban ni por donde salieron".

"Hay muy pocas fotos originales", agregó, "esta del diario 'El Heraldo', el diario local de concordia, titula "Todos con vida!", ahí se incluía la lista de quienes viajaban, pero con pocos detalles". No quedaron registros digitales del evento, lamentó.

Aquel accidente "no le dejó a mi mamá miedo a volar, ya que lo ha hecho cientos de veces, pero si quedó la historia de cada uno, la de mi papá manejando como loco entre el aeropuerto y el Aeroclub", que estaba cerca de donde cayó el aparato, y cuando el justamente el padre de Schinder hacía ese recorrido, desesperado, alguien le dijo la frase maravillosa: "Raul, ahí la vi a tu señora que viene más atras, con la nena, estan bien"...

"El avión se pasó y cayó allá", decía un hombre que bajaba corriendo de la torre de control. Eran tiempos de aterrizajes sin instrumentos, y en los que la experiencia de los pilotos era la clave de todo el sistema. Las versione indicaron luego que el comandante habría confundido las luces de la estación aérea con las de la represa de Salto Grande, nueva en ese tiempo, pero más allá de las causas, lo único que importó fue que más allá de alguna fractura o lesión sin riesgo, todos pudieron salieron del avión.

El Fokker quedó partido en tres partes. Incluso los tanques de combustible se rompieron "y mi mamá recuerda el olor a nafta", escribió Ileana. "Todos salieron en caravana a buscar donde había caído el avión en medio de la noche oscura, y de la montonera de autos mi papá recuerda que le dijeron que mi mamá y mi hermana estaban bien, y también a mi mamá le quedó la voz de una azafata, que le dijo 'tome señora, para la nena' y le dio una frazadita finita escocesa, con la que mi mamá envolvió a mi hermana y salieron", agregó en su hilo de Twitter Ileana Schinder.

"En mi casa todavía esta la frazada", precisó "fue un milagro, yo no sé por qué nunca nadie habla ni se sabe de esto. Quizas porque en definitiva tampoco es parte de ninguna historia general, o porque fue en un pueblo perdido en el litoral".

"Siempre pienso en las caras y los corazones de todos los que caminaban y los que esperaban, ¿qué les habrá pasado por la cabeza? Mi mama se acuerda del olor a nafta. Mi papa se acuerda de cruzar y preguntar donde había caido, de la cara palida de mi abuela, del auto en el que fueron a buscar el avión, que era un Taunus, pero yo solo la memoria del cuento de donde vino la frazadita", relató en Twitter Ileana.

Finalmente señaló que "la explicación técnica del accidente nunca quedo del todo clara, se cree que el piloto se confundio las luces de la pista con las de la represa de Salto Grande (era nueva en ese tiempo), pero levantó la nariz de la nave y el avión cayera de panza sobre los arboles, que amortiguaron el impacto. La verdad nunca se supo, pero cada detalle comprueba que fue una serie de eventos afortunados", concluyó.

