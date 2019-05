Detienen a un empleado municipal de Malargüe con pornografía infantil: quedaría en libertad

En medio del escándalo por el caso de abuso sexual infantil descubierto en el Jospital Garrahan, un empleado de la municipalidad de Malargüe fue detenido tras ser descubierto con pornografía infantil en su computadora. Sin embargo, el imputado no tendría condenas previas, por lo que en las próximas horas recuperaría la libertad.

Según pudo reconstruir Los Andes, un miembro del área de Asesoría Letrada del municipio se comunicó con la Policía y alertó sobre el hallazgo de un chat con material de explotación sexual de menores en la computadora de un empleado. Allí, efectivos de la Dirección de Investigaciones secuestraron el CPU que utiliza habitualmente el sospechoso, una memoria externa y el celular del detenido.

Se trata de un hombre de 57 años, quien fue trasladado este miércoles 29 de mayo a los calabozos de la comisaría 24 y será peritado en Mendoza, mientras personal policial secuestró su computadora. Esas investigaciones permitirán saber es si el aprehendido sólo consumía pornografía infantil o si la producía o distribuía, delitos que tienen distintas penas.

Pediatra del Garrahan: dictan prisión preventiva por "distribución y producción" de pornografía infantil

Por su parte, la fiscal de Malargüe Andrea Lorente sostuvo en diálogo con el matutino mendocino que en la tarde de este jueves 30 de mayo imputó al aprehendido por “posesión de material de pornografía de menores de 18 años en concurso real con posesión de material pornográfico de menores de 13 años”.

Los delitos están contemplados en el artículo 128 del Código Penal: el más grave es el de posesión de material pornográfico de menores de 13 años, que tiene una pena mínima de un año, lo cual es excarcelable. Además se considera que el imputado no tiene condenas previas, por lo que en las próximas horas recuperaría la libertad. “Esta imputación es en base a las pruebas que tenemos hasta ahora, por lo que no quita que pueda llegar a cambiar y por lo tanto pueda llegar a agravarse o no. Hay que esperar las pericias en los aparatos electrónicos que se le secuestraron”, agregó Lorente.

En la tarde del jueves se realizó un allanamiento donde se secuestraron más artículos electrónicos que pertenecerían al imputado y serán enviados también a Mendoza. Desde la municipalidad aún no comunicaron qué medidas tomarán con el empleado en cuestión.

