Un perro ciego fue abandonado por su dueña junto a una carta en el jardín de una casa

Adriano, un perro ciego de 14 años, fue abandonado por su dueña en el jardín de una casa en el barrio porteño de La Paternal. Por medio de un refugio, el can no-vidente busca a una nueva familia que lo adopte.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento justo en el que una mujer paseaba con un perro de raza Cocker, al que lleva alzado, y de forma inesperada lo arrojó al jardín de una casa, y dejó un papel en el buzón de la vivienda.

Ese papel era una suerte de carta de presentación que decía: “Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, a grandes ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No se comer huesos”.

Según comentó el refugio ‘Patitas en casa’ a través de sus redes sociales, la mujer que vive en la casa en la que fue abandonado, optó por retener al perro y pedir ayuda, a pesar de tener claro que no podía adoptarlo.

Así fue que se contactó con las dueñas del refugio, mediante el que se busca a “la mejor de las familias para Adriano”.

La carta que la dueña de Adriano dejó en el buzón de la casa.

Las dos mujeres que forman parte del refugio para perros compartieron en sus redes sociales las imágenes de las cámaras de seguridad antes mencionadas, y expresaron: “Tenemos muchísima bronca e impotencia, nos pasamos el domingo angustiadas por la situación, porque realmente no podemos creer estas cosas”.

Cabe mencionar que, para ayudar en la búsqueda de una familia, o adoptar a Adriano, la vía de comunicación es a través de la cuenta de Instagram de Patitas en Casa: @patitasencasa.

MAR / ff