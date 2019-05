Video | Indigna en Brasil un desfile de chicos huérfanos que buscan familia

Los brasileños están indignados y lo comparan con las ferias de venta de esclavos de siglos pasados: un centro comercial de la ciudad de Cuaibá organizó un desfile de chicos en huérfanos que buscan de ser adoptados. Los menores caminaron frente a una multitud como si se tratase de una pasarela moda en un evento realizado con el apoyo del Orden de Abogados de Brasil (OAB) y distintas compañías de indumentaria, y levantó la ira de los internautas.

Según el sitio web de la OAB, se trató de la segunda vez que se realiza este desfile, que tuvo lugar el 21 de mayo en el Pantanal Shopping. La entidad indicó que "el propósito es dar visibilidad a los niños y adolescentes que están aptos para la adopción en el Estado". Los chicos que desfilaron tienen entre 4 y 17 años. "Nunca fue el objetivo del evento presentar a los niños y adolescentes a las familias para lograr la adopción", excusó la OAB. "La idea de la iniciativa tiene como objetivo promover la convivencia social y mostrar la diversidad de la construcción familiar a través de la adopción con la participación de familias adoptivas '.

"Se trata de una noche para que los pretendientes a adoptar puedan conocer a los niños y los adolescentes. La población en general podrá tener más información sobre la adopción y los menores en sí tendrán un día diferente, en el que se arreglarán, peinarán, maquillarán y usarán ropa para el desfile", indicó en un comunicado la presidenta de la comisión de Juventud e Infancia de la OAB de Mato Grosso, Tatiane de Barros Ramalho. Según el Registro Nacional de Adopción del Consejo Nacional de Justicia, en Brasil hay 8.700 niños y adolescentes que esperan unirse a nuevas familias.

"Es tan asqueroso que duele", comentó indignada una tuitera, en tanto otra opinaba: ​"¡Los niños no son perros en una tienda de mascotas ni prendas en una percha! ¿Pensaron en la frustración de quien no es elegido? ¡Es un mal irreparable! ¿Quién tuvo esa idea? Ya me imagino esta escena, con los pretendientes a la adopción con una plaquita, como si fuera un remate".