El intercambio comercial de abril cerró con un superávit de US$ 1.131 millones, y revirtió así el déficit de US$ 887 millones de igual mes de 2018, debido a la fuerte caída de las importaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El superávit de abril estuvo signada por un retroceso de 31,6% en las importaciones, que sumaron US$ 4.174 millones, contra exportaciones que subieron 1,7% para alcanzar US$ 5.305 millones. Con este resultado, el primer cuatrimestre del año dejó una ganancia de US$ 3.147 millones, lo que revirtió un saldo negativo de US$ 3.259 millones de enero-abril del año pasado.

El ministro de Producción, Dante Sica, afirmó este jueves que las acciones del Gobierno apuntan a tener "una economía más integrada y abierta al mundo, con más volumen de exportación". "Exportar significa fortalecer el mercado interno y mejores salarios que fortalecen el bienestar de la población", resaltó.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en abril de 2019, la exportación subió 1,7% interanual y la importación cayó 31,6%. La balanza arrojó un superávit de US$ 1.131 millones https://t.co/kjcSNoBjt0 pic.twitter.com/R1Gz7Lix98 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 23, 2019

Las exportaciones en abril aumentaron 90 millones de dólares respecto de abril del año anterior, debido a la suba en cantidades del 10,3%, ya que los precios cayeron 7,7%.

Las ventas al exterior de productos primarios subieron 18,8% y la de combustibles un 5,8% en forma interanual, mientras disminuyeron las de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,6% y las de origen industrial (MOI), 2,3%.

Para Jorge Faurie, "Ya no va más vivir con lo nuestro porque el mundo se globalizó"

Las importaciones en abril descendieron respecto a igual mes del año anterior en 1.928 millones de dólares, como consecuencia de que los precios bajaron 3,5% y las cantidades se contrajeron 29,1%. Las compras al exterior de bienes de capital cayeron 42,3%; las de bienes intermedios, 17,1%; las de combustibles y lubricantes 7,3%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 28,2%; las de bienes de consumo, 35,2% y las de vehículos automotores de pasajeros, 69,7%.

En abril los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron 889 millones de dólares de un total de 1.063 millones de ventas al Mercosur y las importaciones desde ese grupo aduanero, llegaron 952 millones de dólares, sobre un total de ventas de 1,186 millones.

Las Pymes no pagarán retenciones a la exportación hasta 50 millones de dólares

La Argentina mantiene un déficit comercial con el Mercosur de 315 millones de dólares y el más abultado es el que se mantiene con China por 1.683 millones, seguido por el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) por 774 millones y la Unión Europea con 746 millones, de la misma moneda.

En cambio, el país tiene superávit comercial en el intercambio con los países asiáticos del ASEAN por 991 millones y con los países africanos agrupados en el MAGREB por 962 millones de dólares.

El superávit comercial de abril fue producto del aumento en las exportaciones y una caída en las importaciones, alcanzando el superávit de 1.131 millones de dólares, el segundo más alto del primer cuatrimestre, y supera ampliamente al déficit de 887 millones del mimo mes del año anterior.

En el cuatrimestre el saldo positivo del comercio exterior alcanza en el cuatrimestre a los 3.147 millones de dólares, superando el déficit de 3.259 millones de abril del año anterior.

EA